Rollnacht mit den Strandpiraten am Donnerstag, 13. Juli 2023 – die besten Fotos

In Düsseldorf ist die Rollnacht seit Jahren schon eine feste Institution in den Sommermonaten. So fand auch am Donnerstag, den 13. Juli, wieder die Tour zur Automeile Höherweg statt. Unser Fotograf hat sich ebenfalls die Skates angeschnallt und ist mitgefahren. Dabei hat er für euch die schönsten Fotos der Tour geknipst.

Aufgrund des 130. Jubiläumstour kündigte sich ein Extra-Besuch an: Die Strandpiraten an den Decks und Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, der öffentlich versprochen hat, bei der Rollnacht einmal selbst mit zu rollen.

Bis zum Ende der Saison 2023 stehen noch zwei weitere Termine fest. Am 17. August geht es zum ISS Faciltiy Service Firmensitz, den Abschluss gibt es dann zwei Wochen später mit der Rollnacht zur Handwerkskammer .

Alle weiteren Rollnacht-Termine 2023 in Düsseldorf im Überblick: