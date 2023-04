Rollnacht Düsseldorf 2023 am 20. April – die schönsten Fotos der ersten Skatenight

Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers

Die Düsseldorfer Rollnacht ist seit mehr als einem Jahrzehnt eine feste Institution in der Frühlings- und Sommerplanung vieler Düsseldorfer. Am 20. April 2023 fiel der Startschuss für die neue Skate-Saison. Als Ziel zum Auftakt wurde die Rheinische Post in Heerdt angerollt – und das Aprilwetter spielte mit!

>> Rollnacht Düsseldorf 2023: Erste Skatenight am 20. April führt zur Rheinischen Post <<

Insgesamt neun Rollnächte sind für den Frühling und den Sommer 2023 geplant. Den Auftakt hat das Event am 20. April gemacht. Weiter geht es dann mit der zweiten Rollnacht am 27. April, die Rollnächte fallen 2023 allesamt auf einen Donnerstag. Hier alle Termine im Überblick:

Alle Rollnacht-Termine 2023 in Düsseldorf im Überblick: