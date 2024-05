Fotos der Rollnacht Düsseldorf, 23.5.2024: Ab in den Sonnenuntergang!

Fotos

Ab in den Sonnenuntergang: Die Fotos der Rollnacht in Düsseldorf am 23. Mai 2024

24. Mai 2024

Ein Kaiserwetter zur Rollnacht Düsseldorf: Am Donnerstag, dem 23. Mai 2024, strahlte die Sonne mit den Skatern um die Wette. Die Fotos des Abends.