Die schönsten Fotos der Düsseldorfer Rollnacht zu Ikea am Donnerstag, 25. Juli 2024

26. Juli 2024

Premiere für die Rollnacht in Düsseldorf: Erstmals düsten die Skater am Donnerstagabend vom Startpunkt an der Reuterkaserne in Richtung Ikea im Süden der Stadt. Dabei kam nicht nur die Strecke sichtlich gut an – auch die musikalische Unterstützung passte perfekt!