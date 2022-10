Bar Alexandra, Beuys Bar, Sir Walter: Das sind die 10 besten Bars in Düsseldorf

Düsseldorf darf sich nicht umsonst mit dem Titel „längste Theke der Welt“ schmücken! Die Rheinmetropole ist das zu Hause unzähliger coolen Bars, die weit über der Stadtgrenze hinaus beliebt sind. Wir zeigen euch unsere 10 Lieblingsbars.

Szene Bars Düsseldorf: AQ Bar in der Altstadt

Die AQ Bar ist wohl selbst in Düsseldorf ein Konzept, welches seinesgleichen sucht: Das “Wohnzimmer Düsseldorfs” trumpft mit einem Foyer unglaublicher Größe – bestückt mit hochwertiger Kunst und einzigartiger Atmosphäre. Die AQ Bar ist in verschiedene Bereichen unterteilt: Es gibt den klassischen Barbereich, eine Lounge und eine Bibliothek. Cocktails werden von dem Hamburger Barkeeper Thomas Kunze persönlich gemixt. Die Eventreihe “Wohnzimmer Konzerte” lädt jeden Mittwoch zu Drinks bei coolen Lounge-Sounds ein.

Adresse: Mühlenstraße 34, 40213 Düsseldorf

Telefon: 0211 160900

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag von 18 bis 24 Uhr geöffnet, Dienstag und Mittwoch geschlossen.

Bars Düsseldorf Bilk: Bar Alexandra

Als jüngster Sprössling der aparten Bar Alexander präsentiert sich die „Bar Alexandra“. Die umfangreiche Cocktailkarte trumpft mit zahlreichen Klassikern und spannenden Eigenkreationen. Die Bar bietet neben dem gemütlichen Raum im Erdgeschoss auch noch eine kleine weitere Bar im Keller, die für Cocktail-Kurse und private Veranstaltungen genutzt werden kann. Und das Beste: Mittwochs ist Studententag! Gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises kosten die Cocktails nur 5€.

Adresse: Merowingerstr. 18, 40223 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 313366

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr

Coole Bars Düsseldorf Innenstadt: Bar Ellington

Die Bar Ellington in der Nähe des Hauptbahnhofes ist ein Hotspot für diejenigen, die Qualität abseits des Trubels der Altstadt erwarten: Ein großes Highlight sind die Kurse rund um das Thema Barkeeping und Cocktails. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Onlineshop für Barutensilien. Ein elegantes Interieur, ohne dabei dekadent zu wirken. Dazu die gemütliche Atmosphäre zwischen Kennern der Barszene, Cocktails und Drinks auf Wunsch mit persönlicher Note frisch durch Barkeeper mit Ruf gemixt: All das lässt die Bar Ellington einen Platz auf unserer Liste der besten Bars Düsseldorfs finden.

Scheurenstraße 5

Telefonnummer: +49 (172) 2903451

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 19 bis 22 Uhr.



Edle Bar Düsseldorf: Beuys Bar in der Düsseldorfer Altstadt

Die Beuys Bar trägt ihren Namen nicht von ungefähr: Es soll einst die Lieblingskneipe des Düsseldorfer Künstlers Joseph Beuys gewesen sein. Kaum zu übersehen, denn direkt über dem Tresen steht der berühmte Satz des Künstlers: “Jeder Mensch ist ein Künstler”. Passend dazu bietet die Karte on neben Klassikern auch einige Exoten der “Cocktail-Kunst“. Von Kunststudenten bis Geschäftsmänner finden sich in der eher kleinen Bar alle zusammen. Wir empfehlen euch, am Wochenende zu reservieren, sonst kann es gerne etwas eng werden!

Neubrückstraße 2

Telefon: 0211 21070969

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 18 bis 2 Uhr und Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr.

Instagram: beuysbar

Szene Bars Düsseldorf: Elephant Bar in der Altstadt

Zu den beliebten Bars gehört auch die „Elephant Bar„. Walid El Sheikh hat hier inmitten der Altstadt ein 60er-Jahre-Träumchen wahr werden lassen: Der Stil hebt sich zwar von den Innenleben seiner anderen Bars ab, es steckt aber mindestens genau so viel Liebe zum Detail und zum Konzept dahinter. Die gedimmte Beleuchtung lässt einen komplett dem Zauber der Bar verfallen. Gepaart mit exzellenten Drinks und passender Musik lässt die Elephant Bar jeden Besuch zu einem unvergesslichen Abend werden.

Kurze Straße 3

Telefon: +49 (1520) 2000409

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 19 bis 4:30 Uhr

Instagram: @elephant.bar

Kreative Bar Düsseldorf: Petit Punch

Die Bar „Petit Punch“, welches übersetzt soviel wie „kleiner Schlag“ bedeutet, bietet eine genau so gegensätzliche Karte wie ihr Name selbst: Neben 50 Sorten Rum, selbst kreierten Drinks und einem eigenen 3-Gänge-Cocktail-Menü fehlt es den Barkeepern auf keinen Fall an weiteren Ideen. Die kreative Bar möchte die Gäste dazu verleiten, Neues auszuprobieren und neue Kreationen lieben zu lernen. Eine kreative Bar, die in jedem Fall zu den besten Adressen in Düsseldorf gehört!

Jülicher Straße 9

Telefon: +49 (174) 8631219

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 18 bis 1 Uhr, Freitag bis Samstag von 19 bis 3 Uhr

Instagram: petit.punch.drinkery

Gemütliche Bar Düsseldorf: Square Bar

Abseits der Altstadt punktet die nur 30 Quadratmeter große Cocktail Bar mit Herz und Handwerk. Die „Square Bar“ in Derendorf überzeugt mit Cocktails der unkonventionellen Art: Auf der Karte stehen spannende Eigenkreationen und es gibt immer etwas Neues zu probieren! Viel Wert legen die Macher der Bar auf qualitativ hochwertigen und heimischen Zutaten, aus denen sie nach innovativen Rezepturen kreative Drinks wie „Cypress Dill“ zaubern. Damit nicht genug – denn die Bar ist im Stil der 50er Jahre gehalten. Nostalgie pur!

Collenbachstraße 57

Telefon: +49 (211) 93078770

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, und Sonntag von 18 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 18 bis 2 Uhr.

Szene Bars Düsseldorf: Mezcaleria Rojo in der Altstadt

Die Bar von Gastronom Walid El Sheikh und seinen Geschäftspartnern ist seit Ende Juni 2022 geöffnet: Mezcaleria Rojo heißt die Location in der Düsseldorfer Altstadt und lockt mit knapp 60 Sorten Tequila, Mezcal und Pisco. Dabei versprüht das Innere der Bar ein mindestens genauso mexikanisches Flair wie die Getränkekarte: Handgemachte Fliesen aus dunklem Rot und eine aus Messing gezierte Theke, weißgeschlämmte Wände und Höhlenmalereien. Salud!

Hier findet ihr weitere Infos zur Location!

Hunsrückenstraße 16-18

Telefon: /

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 20 bis 3 Uhr.

Instagram: mezcaleria.rojo

Szene Bars Düsseldorf: Sir Walter

Das Sir Walter hat sich in den letzten Jahren zu einem El Dorado des Düsseldorfer Nachtlebens entwickelt. Es vereint die Atmosphäre einer hippen Bar mit exquisiten Drinks und den Vorzügen eines Clubs. Inhaber Walid El Sheikh hat es mit Sir Walter geschafft, den Flair der großen Szene-Bars aus New York zu uns zu bringen. Für viele ist es die perfekte Symbiose aus Bar und Club. Was will man mehr?

Heinrich-Heine-Allee 12

Telefon: 0174 7117154

Öffnungszeiten: Donnerstag von 19 Uhr bis 3:30 Uhr, Freitag und Samstag von 19 bis 5 Uhr.

Instagram: sirwalter.bar

Szene Bars Düsseldorf: The Paris Club Rooftop-Bar im 24hours Hotel

Die Rooftop-Bar auf den Dächern des stylishen 24hours-Hotel ist mindestens genau so schick hergerichtet wie das Hotel selbst. Auch das Angebot der Bar im 17. Stockwerk ist nicht ohne, denn alles ist „Made in France“. Besonders „haute couture“ sind die Highballs Calvados und Indochine, die aus den erlesensten Zutaten gemixt werden. Wenn man schon mal da ist, dann empfehlen wir direkt die Fromage, die Tartares Frites oder gar Austern zu ordern. Wenn schon La vie en Rose, dann richtig!

Louis-Pasteur-Platz 1

Telefon: 0211 900910263

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 17 bis 2 Uhr, Sonntag von 17 bis 1 Uhr.

Instagram: theparisclub