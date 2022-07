Neue Bar von Walid El Sheikh in der Düsseldorfer Altstadt: Mezcaleria Rojo – das erwartet die Gäste

Mit einem spontanen Opening am 29. Juni öffnete die neue Bar von Gastronom Walid El Sheikh sowie seinen Geschäftspartnern Andreas Apostolakis und Moritz von Schrötter. Die Mezcaleria Rojo liegt in der Düsseldorfer Altstadt, gleich nebenan an der Hunsrückenstraße 20 ist die Boston Bar – ebenfalls eine Location von El Sheikh und Apostolakis. Ob Ambiente, Getränkekarte oder Öffnungszeiten: Wir verraten, was euch vor Ort erwartet.

Klein, aber oho: Maximal 40 Personen passen in die Mezcaleria Rojo. Wo früher die Drei Amigos zu Hause waren, findet der Gast sich in einer mexikanisch anmutenden Bar wieder. Dafür sorgt nicht nur das entsprechende Getränkeangebot mit Tequila, Mezcal und Pisco, sondern auch die Einrichtung: Handgemachte Fliesen aus in dunklem Rot am Tresen, eine gebördelte Messingplatte als Theke, weißgeschlämmten Wände mit Höhlenmalereien: „Wir wollen dem Gast auch einen architektonischen Augenschmaus bieten“, erklärt Walid El Sheikh.

Wie schon bei seinen anderen Projekten steckt auch hier wieder viel Herzblut von Walid El Sheikh und seinen Geschäftspartnern drin. Der Gastronom, dem neben dem dem Paradise Now, dem Sir Walter und der Boston Bar auch die Elephant Bar gehört, möchte mit seinen verschiedenen Locations ein Statement setzen. „Wir glauben an die Altstadt und geben sie nicht auf“, macht der Geschäftsmann mit Blick auf die vielen negativen Stimmen gegenüber dem Viertel deutlich. Und weiter: „Uns geht es auch darum, Kultur hierher zubringen und damit für ein vielfältiges Angebot in der Altstadt zu sorgen!“

Mezcaleria Rojo in Düsseldorf: Das steht auf der Getränkekarte

Auf der Getränkekarte der Mezcaleria Rojo stehen rund 50 bis 60 Sorten Tequila, Mezcal und Pisco. Diese gibt es pur oder als Mischgetränk. Ein Highlight ist übrigens der Frozen Magarita, der mit einer Slush-Eis-Maschine zubereitet wird und mit wöchentlich neuen Spezialitäten lockt. Außerdem stehen Wasser und auch eine Sorte Bier zur Auswahl.

Mezcaleria Rojo in der Düsseldorfer Altstadt: Das sind die Öffnungszeiten der Bar

In der Opening-Woche wurde gleich an vier Abenden gefeiert. „Aktuell aber eine Ausnahme“, lacht Walid El Sheikh, der sehr zufrieden über das Feedback der Gäste ist. Die Mezcaleria Rojo ist immer freitags und samstags von 18 bis etwa 2 oder 3 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungstage möchte der Gastronom nicht ausschließen, „aber hier richten wir uns auch nach den Bedürfnissen der Gäste“.

Mezcaleria Rojo in Düsseldorf: Adresse und Infos

Die Mezcaleria Rojo liegt in der Düsseldorfer Altstadt. In der Nähe gibt es Parkhäuser und zahlreiche U-Bahn-Stationen wie etwa die Heinrich-Heine-Allee.

Adresse: Mezcaleria Rojo, Hunsrückenstraße, 40213 Düsseldorf

