Das sind die besten Neueröffnungen 2022 in Düsseldorf: Restaurants, Bars und Cafés

Düsseldorf ist und bleibt in Bewegung: 2022 machte sich das vor allem in der Gastronomie bemerkbar. Gebeutelt von mehreren Jahren Corona-Pandemie kämpfen viele Inhaber weiterhin mit Geldsorgen und Personalmangel – und um das tägliche Überleben. Auf der anderen Seite stellen sich Gastronomen der Herausforderung und haben 2022 neue Restaurants, Bars und Cafés an den Start gebracht. Andere feierten Wiedereröffnungen – ein Neuanfang nach Corona, meist mit neuem Konzept und ausgetauschtem Personal in Küche und Büro. An dieser Stelle findet ihr eine Auswahl der Locations, welche uns 2022 besonders ins Auge gefallen und in Erinnerung geblieben sind.

Zu Übersichtszwecken sind die folgenden Restaurants, Bars, Clubs und Cafés alphabetisch geordnet. Es gibt also keine „Top-Liste“ – jede einzelne von diesen Locations ist ganz sicher einen Besuch wert. Die Adressen führen euch per Link zur Location auf Google Maps.

Das sind die besten Neueröffnungen 2022 in Düsseldorf

Neueröffnung 2022 in Düsseldorf: Bulle Burger

Die „Bulle Bäckerei“ dürfte bereits vielen Düsseldorfern etwas sagen: Das leckere, handgemachte Brot schmeckt nach viel Liebe und hat über die letzten Monate viel Lob kassiert – nicht selten wird von „der besten Bäckerei in Düsseldorf“ gesprochen. Umso spannender: Seit dem 1. Oktober serviert die Backstube auch köstliche Burger Buns mit entsprechendem Inhalt – allerdings nur per Take-Away-Service im Rahmen der Filiale an der Oststraße. Unbedingt mal in der nächsten Mittagspause vorbeischauen. Und wenn ihr eh schon vor Ort seid, packt euch ein paar Schoko-Mürbchen ein! Ihr werdet es nicht bereuen!

Adresse: Bulle Bäckerei, Oststraße 113, 40210 Düsseldorf

Neueröffnung 2022 in Düsseldorf: Café Buur Deli

Auf der Karlstraße, in unmittelbarer Nähe zum Düsseldorfer Hauptbahnhof, findet sich seit Anfang Dezember das Café Buur Deli als Abkömmling des bis heute extrem populären Café Buur auf der Friedrichstraße. Bis 18 Uhr dürft ihr auch im „Deli“ ausgiebig brunchen und euch verwöhnen lassen. Dabei unterscheiden sich die neuen Gerichte etwas von der üblichen Auswahl: An der Karlstraße kommen vor allem gesunde Speisen wie Avocado Toast, nährstoffreiche Bowls und leichtere Varianten von Pancakes und French Toast auf den Teller.

Adresse: Café Burr Deli, Karlstraße 94, 40210 Düsseldorf

Neueröffnung 2022 in Düsseldorf: Chez Olivier

Im neuen Feinkostgeschäft in der Herrmannstraße werden Gourmet-Wünsche erfüllt: von Wein und Champagner bis hin zu Käse und französischem Gebäck. Eingebettet wird das alles in eine klassische Épicerie, ein typisches, traditionelles Lebensmittel- und Gewürzgeschäft aus Frankreich. Selbst die kleine Klingel an der Türe erinnert an den Urlaub in der französischen Normandie.

Adresse: Chez Olivier, Hermannstraße 24, 40233 Düsseldorf

Neueröffnung 2022 in Düsseldorf: Cinnamood

2022 war das Jahr der Zimtschnecke: Der Hype kam über das „Cinnamood“ auch in die Düsseldorfer Altstadt, wo sich noch immer lange Schlangen vor dem Geschäft bilden. Bei Preisen von 4 bis 5 Euro für eine Zimtschnecke sicher kein günstiger, aber definitiv lohnenswerter Spaß für euren Gaumen. Nur was nehmen? Schokolade und Erdnüsse? Erdbeeren? Gefüllt mit Kokoscreme, getoppt mit Cream Cheese Frosting? Nur eines steht hier definitiv fest: So gut sahen Kalorien schon lange nicht mehr aus!

Adresee: Cinnamood, Flingerstraße 52, 40312 Düsseldorf

Neueröffnung 2022 in Düsseldorf: Cloud Kitchen

Seit Oktober 2022 gibt es das (bereits in Lierenfeld hervorragend aufgenommene) „Cloud Kitchen“ auch auf der Münsterstraße in Derendorf, in unmittelbarer Nähe zur Hochschule. Das neue Brunchcafé hat es sich natürlich ebenfalls in den Kopf gesetzt, euch in den siebten Food-Himmel zu versetzen – und der geht weit über das klassische „Eggs-Benedict“ hinaus. Wie wäre es zum Beispiel mit einem zimtigen French-Toast mit süßer Matcha-Creme? Oder einem süßen Monkey Latte? Wofür ihr euch auch entscheidet: Wer den Himmel auf Erden sucht, ist hier genau richtig!

Adresse: Cloud Kitchen, Münsterstraße 261, 40470 Düsseldorf

Neueröffnung 2022 in Düsseldorf: fett Weinbar

Mit dem „Sir Walter“ hat er 2017 eine der angesagtesten Locations in Düsseldorf geschaffen – und bringt immer weitere Gastro-Babys an den Start: Die Rede ist von Gastronom Walid El Sheikh, der mit seinen Geschäftspartnern auch 2022 für gute Nachrichten in Sachen Ausgehen sorgte. 2022 ganz vorne mit dabei ist die „fett Weinbar“ auf der Hunsrückenstraße inmitten der Düsseldorfer Altstadt. Diese hat sich nicht nur dem Weingenuss verschrieben (über 170 verschiedene Tropfen gibt es vor Ort), sondern gehört mittlerweile auch für viele Nachtschwärmer zum Pflichtrepertoire am Wochenende. Wer bei flackerndem Kerzenschein, mit seinen Liebsten an der Seite, genüsslich in den Abend starten will, findet hier den perfekten Ort.

Adresse: fett Weinbar, Hunsrückenstr. 16-18, 40213 Düsseldorf

Neueröffnung 2022 in Düsseldorf: Finest Lezzet

Eine moderne Interpretation türkisch-mediterraner Küche liefert euch das im Frühjahr in Düsseldorf Golzheim eröffnete „Finest Lezzet“ – oder übersetzt „Delikater Gaumen“. Im Interview verriet Restaurantleiter Ibrahim Öner bereits, worum es ihm und seinem Team geht: „Düsseldorf hat gastronomisch viel zu bieten. Die gehobene türkische Küche ist leider noch unterrepräsentiert“. Damit ist nun zum Glück Schluss, denn das Finest Lezzet füllt die Rolle voll und ganz aus: Auf der Karte finden sich hochwertige Fisch- und Fleischgerichte und traditionelle türkische Köstlichkeiten, sowie hausgemachte Back- und Süßwaren. Genug Platz ist auch vorhanden, rund 210 Plätze bietet der Innenraum des Lokals, 100 weitere kommen auf gleich zwei Außenterrassen hinzu. Unbedingt mal vorbeischauen!

Adresse: Finest Lezzet, Felix-Klein-Straße 1, 40474 Düsseldorf

Neueröffnung 2022 in Düsseldorf: Grand Pu Bar

Bartender und Inhaber Daniel Kroschinsky serviert euch seine Kreationen seit Juni 2022 zwar weiterhin in der „Grand Pu Bar“, allerdings ist diese von Bilk aus in eine neue Location auf der Worringer Straße gezogen. Die rund 600 Quadratmeter große Bar macht es sich seitdem in der Lobby des Hotel Friends Düsseldorf bequem – so wie bereits zahlreiche Gäste. Aufgrund der famosen Location, hervorragenden Live-Konzerten und Shows, sowie lohnenswerten Partyabenden (jeden Samstag) solltet ihr die Grand Pu Bar bei eurem nächsten Ausflug ins Düsseldorfer Nachtleben unbedingt auf dem Radar haben. Es lohnt sich!

Adresse: Grand Pu Bar / Hotel Friends Düsseldorf, Worringer Str. 94-96, 40210 Düsseldorf

Neueröffnung 2022 in Düsseldorf: Lido Hafen

Essen auf dem Wasser: Für lange Zeit war die stylische Location am Düsseldorfer Medienhafen nur exklusiven Events vorbehalten, seit Ende des Jahres kann im Lido Hafen endlich wieder á la Carte gespeist werden. Die moderne Küche wird dabei auch von einem neuen Küchenchef in Szene gesetzt: Mit Hedi Ben Maouia hat die Lido-Gruppe einen international versierten Küchenchef mit über 35 Jahren kulinarischer Expertise zurück nach Düsseldorf geholt.

Adresse: Restaurant Lido Hafen, Am Handelshafen 15, 40221 Düsseldorf

Neueröffnung 2022 in Düsseldorf: Loft Food

Der Carlsplatz Düsseldorf hat sich über die letzten Jahre stark verändert: Viele Händler gingen ihrer Wege, viele neue Geschäfte und Stände öffneten vor Ort. Zu den interessantesten Neueröffnungen in diesem Jahr gehört sicherlich das „Loft“ von Gastronom André Schlösser. Im renovierten Glaspavillon rotieren die Produkte vom Markt unter seiner Regie, werden stilecht als Frühstück, Mittagessen und Abendmahl weiterverarbeitet. Die Preisklasse befindet sich im mittleren Bereich: Die Rinderrouladen mit Rotkohl und Kartoffelstampf kosten 16,90 Euro, vegetarische Hausmannskost wie Serviettenknödel mit Pilzrahm kostet euch 9,90 Euro, die vegane Variante von Grünkohl mit Kartoffeln knapp 9 Euro.

Adresse: Loft Food, Carlsplatz 26, 40213 Düsseldorf

Neueröffnung 2022 in Düsseldorf: Mezcaleria Rojo

Neben der „fett Weinbar“ konnte Gastronom Walid El Sheikh in diesem Jahr noch ein weiteres Baby auf seinen Weg führen: die Mezcaleria Rojo begrüßt euch seit Ende Juni herzlich mit mexikanischen Flair, leckeren Cocktails, Mezcal und Tequila. Auch für die Augen wird einiges geboten: Handgemachte Fliesen aus dunklem Rot am Tresen, eine gebördelte Messingplatte als Theke, weißgeschlämmten Wände mit Höhlenmalereien – diese kleine Bar weiß sofort zu gefallen. Finden könnt ihr die Mezcaleria Rojo in der Düsseldorfer Altstadt in unmittelbarer Nachbarschaft zu zwei weiteren Locations von Walid El Sheikh.

Adresse: Mezcaleria Rojo, Hunsrückenstraße 16-18, 40213 Düsseldorf

Neuer öffnung 2022 in Düsseldorf: Pink Pepper

Aufsehenerregender Wechsel in der Düsseldorfer Gastroszene: Sternekoch Benjamin Kriegel, zuvor bei Fritz’s Frau Franzi, darf sich seit Anfang des Jahres im Steigenberger Parkhotel an der Königsallee austoben. Die passende Location gibt es gleich dazu: Das Pink Pepper bietet euch luxuriöses Fine-Dining in edlem Ambiente. Viel Samt, Pudertöne und edle Blumentapeten machen die neue Location aus. Die Küche: international inspiriert, stets saisonal – und für 30 Plätze, die man dringend vorab reservieren sollte.

Adresse: Pink Pepper, Königsallee 1a, 40212 Düsseldorf

Neuer öffnung 2022 in Düsseldorf: Pottsalat

Kein Restaurant, sondern ein ausgezeichneter Lieferdienst: Das Essener Start-up Pottsalat eröffnete am 23. Mai 2022 eine Filiale in der Elisabethstraße in Unterbilk. Pizza, Pommes oder Currywurst kommen hier garantiert nicht auf den Teller: Pottsalat hat sich ganz dem gesunden und klimaneutralen Lifestyle verschrieben. Auf der Speisekarten ganz oben: Salate und diverse Bowls. Alles frisch zubereitet und mit teils kreativen Namen wie „Ravi Olli“, „Muhammara Meister“, „Dönatella Salace“, der „Power Pott“ oder die „Fitte Gitte“. Die Preise dafür liegen zwischen 9 und 12 Euro. Dazu kommt eine kleine Liefergebühr, die ab einem Bestellwert von 15 Euro entfällt. Geliefert wird per E-Bike oder E-Roller.

Adresse: Pottsalat, Elisabethstraße 49, 40217 Düsseldorf

Neuer öffnung 2022 in Düsseldorf: Samyju

Bereits seit Anfang des Jahres mit dabei ist die neue Samyju-Filiale am Kö-Bogen II in Düsseldorf. Neben der tollen Lage begeistert der Coffee Store natürlich auch weiterhin mit hervorragenden Kaffeespezialitäten (aus der eigenen Manufaktur in Meerbusch-Büderich) und hausgemachtem Kuchen. Auf der Terrasse könnt ihr den Kaffee bei entsprechenden Wetterverhältnissen auch im Sonnenschein genießen.

Adresse: Samyju Kaffeerösterei, Gustaf-Gründgens-Platz 9d, 40212 Düsseldorf

Neuer öffnung 2022 in Düsseldorf: Soulbrunch

Avocado-Ei-Brot, Eggs Benedict, Pancakes mit Nusscreme oder doch lieber flambierte Ziegenkäsebrot mit Apfel-Zwiebel-Chutney und rosa Pfefferbeeren? Die Auswahl im Soulbrunch im Nord-Carree in Düsseldorf Pempelfort macht jeden Liebhaber üppiger Frühstücke glücklich. Natürlich kommen auch Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten, während sich alle Gäste über frischen Tee, heißen Kaffee und hausgemachte Schorlen freuen dürfen. Tipp: Insbesondere am Wochenende solltet ihr früh da sein, da sich gerne mal eine lange Schlange vor dem Laden bildet!

Adresse: Soulbrunch, Nord Carree 11, 40477 Düsseldorf

Neuer öffnung 2022 in Düsseldorf: Venerie Bar by Square

Spannende Neuigkeiten aus dem Art-Boutiquehotel Muze am Düsseldorfer Hofgarten: Bereits im Sommer hat hier die „Venerie Bar by Square“ eröffnet – das Interior des Hotels mit seinen 50ies Elementen passt geschmacklich perfekt zur Ausrichtung der Squarebar. Der Mann (nicht nur) hinter der Theke: David Rippen, der mit der Squarebar bereits eine der Top-Adressen der Stadt in Petto hat. Wer ein paar kühle Drinks im stylischen Ambiente zischen will, der ist hier definitiv an der richtigen Adresse. Mittwoch und Donnerstag von 18 bis 1 Uhr sowie Freitag und Samstag von 18 bis 3 Uhr steht die Bar unter der „Square Flagge“. An allen anderen Tagen ist die Venerie Bar ebenfalls geöffnet, da sind David Rippen und sein Team allerdings nicht vor Ort.

Adresse: Venerie Bar by Square / Muze Hotel Düsseldorf, Prinz-Georg-Straße 126, 40479 Düsseldorf

Neuer öffnung 2022 in Düsseldorf: Zero Banchi

Natürlich gab es auch in „Little Tokyo“ in diesem Jahr wieder spannende Neuigkeiten: Ganz vorne mit dabei ist der Eröffnung vom „Zero Banchi“, dessen Inhaber sich ganz der japanischen Region Hokkaidō widmen. Die ist hierzulande zwar eher unbekannt, aber alles andere als gastronomisch uninteressant: „Kaisendon“ beispielsweise ist der Name einer klassischen Meeresfrüchte-Bowl aus Hokkaidō, nebenbei stehen in Butter geschwenkte Muscheln, frischer Lachs, Thun- und Tintenfisch auf der Karte. Eine weitere Zutat, die eng mit Hokkaidō zusammenhängt, ist Lammfleisch. Dieses findet sich auf der bunten Karte des japanischen Restaurants in Form von herrlichen Lamm Gyoza, die mit ihrer einzigartigen Würzung immer wieder nach „noch eine Portion bitte!“ schreien.

Adresse: Zero Banchi, Immermannstraße 38, 40210 Düsseldorf

