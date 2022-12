Brunch von früh bis spät in Düsseldorf: Café Buur eröffnet „Buur Deli“

Das Café Buur gehört zu den angesagtesten Locations der Brunch-Szene: 2017 eröffnete das erste Café Buur in Köln – nur acht Wochen später war der Instagram-Hype so groß, dass sogar Straßen für die Passanten vor Ort unpassierbar gewesen sein sollen. Mittlerweile zählt das Café mit Düsseldorf, Frankfurt und Dubai vier Standorte.

Jetzt sorgt das „Deli“ in Düsseldorf für weiteren Zuwachs in der Buur-Familie. Wir waren bei der Neueröffnung mit Gründer Parham Pooramin und geladenen Influencern und Promis dabei!

Schön ist es geworden, das neue "Deli" unter der Café-Buur-Familie. Wir waren bei der Eröffnungsfeier dabei! Natürlich durfte ein Sneak Peek aus der Speisekarte nicht fehlen – wir haben uns durchprobiert. Ein Hingucker beim Händewaschen: Die Hängeschaukel vor leuchtendem Schriftzug. Für Stimmung haben unter Anderem die zwei Tänzerinnen in glänzenden Bodysuits gesorgt. Eines der Highlights auf der Eröffnungsfeier! Für den Durst war auch reichlich vorgesorgt. Wild Berry Lillet, Weißwein, Bier, Softdrinks und Kaffeespezialitäten. Die Küche im Deli soll "gesünder und leichter" daherkommen. Die Obst- und Gemüsekisten am Tresen setzen ein Statement. Lauter von der Decke hängende Lampenschirme – Boho durch und durch! Eine Kostprobe vom Bananenbrot blieb uns auch nicht aus – Yummy! Auch vegane Hotdogs standen zur Auswahl. Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Die Eröffnung des neuen "Deli" wird noch fröhlich weiter gefeiert. Viel Spaß bei eurem nächsten Besuch!

Café Buur Deli in Düsseldorf: Neueröffnung mit Promis und Influencern

Am Donnerstag, 8. Dezember, feierte das Café Buur Deli in der Karlstraße in Düsseldorf seine offizielle Eröffnung. Es haben sich einige Promis, Influencer und geladenen Gäste angekündigt. Auch ein DJ war vor Ort, um gemeinsam mit Gründer und Inhaber Parham Pooramin seine 5. Filiale zu feiern.

Mit dabei waren unter anderem:

Walentina Doronina , „Promi Big Brother 2022″-Kandidatin und Influencerin (@walentinadoroninaofficial)

, „Promi Big Brother 2022″-Kandidatin und Influencerin (@walentinadoroninaofficial) Jasmin Azizam, Influencerin (@jasminazizam)

Influencerin (@jasminazizam) Enya Dres, Influencerin (@enyadres)

Influencerin (@enyadres) Krizzl, Influencerin und Content Creator (@thekrizzl)

Influencerin und Content Creator (@thekrizzl) Momo Chahine, Ex-DSDS-Kandidat und Sänger (@momochahine)

Ex-DSDS-Kandidat und Sänger (@momochahine) Tina, Mutter von twenty4tim (@kampi.c)

Brunchen in Düsseldorf: Das steckt hinter „Café Buur Deli“

Viele mögen sich fragen, wie sich das Café Buur denn eigentlich noch selbst toppen sollte. Parham findet dazu eine klare Antwort: Brunch von früh bis spät! Hier soll täglich bis 18 Uhr gebruncht werden können. Die neuen Gerichte unterscheiden sich klar in der „feineren“ Frühstücksauswahl. Es soll weniger deftiges Essen, dafür mehr gesunde Speisen wie Avocado Toast, nährstoffreiche Bowls und leichtere Varianten von Pancakes und French Toast geben.

Wann hat Düsseldorfer „Café Buur Deli“ geöffnet?

Das Brunchcafé wurde am Dienstag, 6. Dezember 2022, eröffnet. Am 8. Dezember folgte die feierliche Einweihungsfeier. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

„Café Buur Deli“ in Düsseldorf: Was steht auf der Speisekarte?

Für die Speisekarte im Deli hat hat sich Inhaber Parham Pooramin auf seiner Asienreise inspirieren lassen. Er hat persönlichen Gefallen an dem „Deli-Konzept“ gefunden, das voller frischer und leichter Zutaten ist. Und auch im Café Buur bemerkte er die erhöhte Nachfrage nach leichteren und gesunden Speisen.

Das Deli-Konzept passe laut Parham optimal zu den veränderten Essgewohnheiten seiner Gäste. Auf der Karte findet ihr Avocado-Toast, herzhaften Bowls mit Vollkornreis, Hummus und Grillgemüse, Pancakes und veganen Speisen. Einfach etwas leichter und gesünder. Auch vegane Eierspeisen sind dabei. Parhams Lieblingsgericht ist schon jetzt das Gericht namens „1001 Tag“ – eine Joghurt-Mischung mit getrockneter Minze, Chili Öl, pochierten Eiern, Gewürzen und Pistazien obendrauf. Hmmm!

Und das Beste: die Rezepte zu Bananenbrot, Kuchen und anderen Süßspeisen stammen von seiner Mama höchstpersönlich.

„Café Buur Deli“ in Düsseldorf: So sieht’s im Café aus

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cafe Buur (@cafebuur)

Das Innere des Deli bietet im Gegensatz des eher kleinen Café Buur in Köln oder Düsseldorf viel mehr Platz. Das Interior erinnert an den aktuell gehypten Boho-Stil: Helle Backstein-Wände im Vintage-Stil, viele Naturtöne und Botanik, Flechtelemente im Sitzmobiliar und lauter von den Decken hängende Lampenschirme aus geflochtenem Rattan. Das Ganze erinnert schon ein wenig an die Einrichtung von Cloud Kitchen oder von Soulbrunch.

Was hier im Gegensatz zu anderen Brunchcafés allerdings heraussticht, sind die prall gefüllten Obst- und Gemüsekisten am Tresen. Das macht Appetit auf Gesundes! Auch mit Clou sind die WC-Räume gestaltet, denn hier geht’s über eine Treppe hinunter zu den sanitären Räumlichkeiten.

„Café Buur Deli“ in Düsseldorf: Wie schmeckt’s?

Eines muss gesagt werden: Die im „Café Buur Deli“ können was. Abgesehen davon, dass die Anrichte der Speisen 100 Prozent fototauglich sind, überzeugt der Geschmack unserer Meinung nach noch mehr. Natürlich durften wir im Rahmen der Eröffnungsfeier auch einige Schmankerl ausprobieren.

Mit dabei waren unter anderem vegane Bratwurst, vegetarische Hähnchennuggets im Toastbrot, vegetarische Hotdogs, gegrillte Hähnchenbrustspieße mit Avocadocreme, Falafelbällchen auf Hummus. Natürlich darf auch das Süße danach nicht fehlen – hier gab’s Pancakes, Bananenbrot mit Erdnussbutter, frittierte Hefeteigbällchen in Lotus-Keks-Creme, und vieles mehr. Wir haben uns querbeet durchprobiert und waren durchweg zufrieden.

Am besten hat uns jeweils das Falafelbällchen auf Hummus und das frittierte Teigbällchen in Lotus-Keks-Creme geschmeckt. Zum Reinlegen!

„Café Buur Deli“ in Düsseldorf: Die Preise – wie teuer sind die Speisen?

Für die Anrichte, das Drumherum und den Namen zahlt man selbstverständlich mit. Daher kann die Rechnung am Ende rasch dicker als beim Frühstück beim Bäcker um die Ecke ausfallen. Genauere Infos zu den Preisen folgen.

Wo ist „Café Buur Deli“ in Düsseldorf? Anfahrt und Adresse

Das Buur Deli findet ihr in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Düsseldorf und zum Hotel Nikko im Japan-Viertel. Per ÖPNV erreicht ihr das Deli nahe der S-Bahn-Haltestelle „Charlottenstr./Oststraße“. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten zum Café. Mit dem Auto könnt ihr am besten das Parkhaus der Zentralbibliothek oder das Parkhaus „Bendemannstraße“ nutzen. Diese befinden sich in direkter Lage zum Deli.

Adresse: Karlstr. 94, 40210 Düsseldorf

Instagram-Hype um Café Buur: Diese Influencer und Stars haben hier schon gegessen

Auch Promis und Influencer wollen sich dem Hype nicht entgehen lassen, das Essen sieht ja auch einfach zu instagrammable aus. Diese Promis und Influencer zeigen sich auf ihren Instagram-Storys regelmäßig in einer der Cafés: