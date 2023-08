Deli-Duell in Düsseldorf: „Café Buur“ und „Birdie & Co.“ ziehen in Büdchen auf der Kö

Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass die Düsseldorfer Cafékette Birdie & Co. in ein Büdchen auf der Düsseldorfer Prunkmeile ziehen will. Hier soll es Kaffeespezialitäten, gesündere Snacks und Bowls to go geben, der Eröffnungstermin im Juni ist allerdings gerissen. Nun zieht ein Kölner Frühstücksgigant nach: Konkurrent Café Buur schnappte sich ein identisches Büdchen am Nordende.

Wann und wo eröffnen Café Buur und Birdie & Co. auf der Kö?

Aktuell sieht es stark danach aus, dass die Mini-Versionen beider Cafés und Delis zeitgleich eröffnen könnten. Dabei sind die beiden Standorte keine 500 Meter voneinander entfernt. Das Café Buur Petit befindet sich an der Ecke Königsallee/Theodor-Körner-Straße, das Birdie-Büdchen an der Ecke Königsallee/Graf-Adolf-Platz.

Auf Anfrage der Reaktion reagierte Laura Müller, Geschäftsführerin und Inhaberin des Birdie & Co.: „Unsere Idee in einem historischen Kö-Häuschen Deli Produkte und Kaffeespezialitäten anzubieten, wird offensichtlich an anderer Stelle kopiert.“ Weiter heißt es: „Wir differenzieren uns durch ausschließlich in der eigenen Manufaktur hergestellte Produkte und einen hohen Qualitätsanspruch.“ Klingt schon fast, wie eine Kampfansage.

Eine Stellungnahme seitens des Café Buurs steht noch aus. Auch ein Eröffnungstermin beider Standorte ist noch nicht bekannt. Laut Müller gehe es allerdings „ganz bald los.“

Frühstücksgiganten aus Köln und Düsseldorf

2017 eröffnete das erste Café Buur von Gründer und Inhaber Parham Pooramin in Köln – nur acht Wochen später war der Instagram-Hype so groß, dass sogar Straßen für die Passanten vor Ort unpassierbar gewesen sein sollen. Mittlerweile zählt das Café in Düsseldorf, Frankfurt und Dubai insgesamt fünf Standorte, mit dem Café Buur Petit auf der Kö kommt noch einer hinzu.

Hingegen öffnete 2016 die erste Filiale von Birdie & Co in Pempelfort. Im Fokus: gesundes Essen und leckere Bowls. In der Landeshauptstadt zählt die Kette drei Standorte, im Sommer 2023 folgen ein Standort auf der Kö und auf der Kaiserswerther Straße.

Eines haben jedoch beide gemeinsam: fototaugliche Speisen für Frühstücks- und Instagram-Fans zu servieren – in einer fast noch fototauglicheren Umgebung. Das Café Buur zählt auf Instagram über 170.000 Abonnenten, die Düsseldorfer Kette hingegen knapp 12.000 Abonnenten. Nicht selten lassen sich in solchen Cafés Influencer wie Pamela Reif und Co. sehen.

