Neu in Düsseldorf: Aus Kiosk wird Café – Birdie & Co. zieht ins Büdchen an der Kö

Kaffeeliebhaber aufgepasst, Düsseldorf bekommt einen Neuzugang! Laura Müller, Mitbegründerin und CEO bei Birdie & Co., verkündet in den sozialen Medien einen vierten Standort der Kaffeehauskette – dabei soll die Location schon feststehen. Wann und wo eröffnet das Café, und was wird angeboten? Alle Infos erfahrt ihr hier.

Im Herbst 2016 öffnete das erste Deli an der Marc-Chagall-Straße in Pempelfort. Dreieinhalb Jahre später folgte das zweite Birdie & Co. in der Altstadt, im Juli 2022 folgte der dritte Standort auf der Kaiserswerther Straße in Golzheim. Nun ist es Zeit für Standort Nummer vier: Dafür haben sich die Inhaber keinen geringeren Standort als die Königsallee ausgesucht.

Neueröffnung in Düsseldorf: Birdie & Co. bald auf der Königsallee

Alles startete 2016 mit einer Idee der Düsseldorferin Laura Müller. Die studierte Lehrerin hat sich gemeinsam mit ihrem Freund den Traum von eigenem Deli und Café wahrgemacht. Das Konzept Birdie & Co. ist eigens entwickelt. Seither eröffneten die beiden drei Standorte in Düsseldorf. Und es hat sich viel getan, die Fan Base um das Café ist gewachsen – und auch Social Media wird auf das Deli aufmerksam: Über 11.000 Abonnenten zählt der Instagram-Account, der den Followern täglich neue Einblicke des Cafés beschert.

Übrigens: Berühmte Persönlichkeiten wie Pamela Reif oder Fußballstar Christoph Kramer waren hier auch schon frühstücken. In einigen Wochen macht dann auch die Königsallee keinen Halt mehr vor Healthy Food und Specialty Coffee von Birdie & Co.

Birdie & Co auf der Königsallee: Wann eröffnet das Deli?

Wann genau das Deli an der Kö eröffnet, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Birdie & Co an der Königsallee: Speisekarte – das gibt es zu essen

Birdie & Co. ist ein Mix aus Café und Deli. Hier werden überwiegend frische und natürliche Zutaten verwendet und Kaffeespezialitäten angeboten. Einen Schwerpunkt des Konzepts bildet also guter Kaffee, der vom lokalen Stammröster der Rösterei Schvarz stammt. Einen weiteren Schwerpunkt stellen kaltgepressten Säfte und Smoothies dar. Beides bereiten die Mitarbeiter selbst und frisch vor Ort zu.

Ihr seid auf der Suche nach weiteren coolen Cafés in Düsseldorf? Findet hier die beliebtesten und schönsten Locations für Kaffeeliebhaber in der Landeshauptstadt.

Neben dem liebsten deutschen Heißgetränk stehen vielfältige Frühstücksmöglichkeiten auf der Karte, von einem eher klassischen Frühstück mit Brot und Aufschnitt, Joghurt mit Früchten und Granola bis hin zu Chia-Pudding und Açai-Bowls. Aber auch Pink Hummus Bagels, belegte Brote, Salate, Kuchen und vegane Zimtschnecken werden angeboten – alles sollte praktisch zum Mitnehmen sein, wenn es mal schnell gehen muss.

Birdie & Co an der Königsallee: Wo ist das neue Café zu finden?

Das neue Café soll sich unmittelbar auf der Königsallee befinden. Die Location soll der Kiosk nahe der Graf-Adolf-Straße darstellen. Auch hier folgen genauere Infos.

Wer steckt hinter Birdie & Co.?

Hinter Birdie & Co. steckt Laura Müller. Die 34-Jährige ist eigentlich Lehrerin, studierte in Düsseldorf und Köln. Gemeinsam mit ihrem Freund hat die Düsseldorferin 2016 ihr Herzensprojekt wahrgemacht: Der Traum vom eigenen Deli und Café wurde mit dem ersten Standort an der Marc-Chagall-Straße in Pempelfort wahrgemacht. Die Cafébesitzerin lässt sich auch heute noch durchs Reisen inspirieren – ist oft in London, Amsterdam, Berlin und New York unterwegs. Das Healthy-Food- und Speciality-Coffee-Konzept haben es ihr angetan – und so entstand die Idee zu Birdie & Co.

Birdie & Co. in Düsseldorf: Die Adressen im Überblick