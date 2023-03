Locations in Düsseldorf

Die schönsten Fotos aus dem Birdie & Co: Ein Blick ins Café in der Düsseldorfer Altstadt

28. März 2023

Um das Kult-Café in Düsseldorf führt kaum ein Weg mehr vorbei: Birdie & Co. haben es sich längst in mehreren Stadtteilen bequem gemacht. Wir zeigen die schönsten Fotos aus der Altstadt.