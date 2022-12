Japanischer Hotel-Klassiker in Düsseldorf: Das „Nikko“ bekommt einen neuen Namen

Für viele Düsseldorfer gehört das Hotel Nikko zum Japan-Viertel wie der Rheinturm zur Promenade. Schon seit 1978 prägt das große grau-blaue Gebäude das Bild der Immermannstraße. Seither hat sich auch nichts am Konzept des japanischen Hotelriesen geändert – doch die Auswirkungen des Corona-Lockdowns trafen das Hotel hart.

Im Februar 2022 wurde das Hotel Nikko durch die irische Dalata Hotel Group übernommen. Nun soll das Hotel umbenannt werden.

Hotel Nikko in Düsseldorf: 40 Jahre deutsch-japanische Gastfreundschaft

Ein Blick auf die ersten Stunden des Hotels Nikko lässt die Zeit auf 1978 zurückdrehen: Denn tatsächlich wurde das Hotel bereits vor 40 Jahren als Deutsch-Japanisches Center eröffnet. Es zählt nach Angaben des Eigentümers Art-Invest 386 Zimmer und über 8700 Quadratmeter Büro- und Einzelhandelsfläche.

Nikko in Düsseldorf: Das ist der neue Name für das Hotel an der Immermannstraße

Nach der Übernahme des Hotels durch die irische Dalata Hotel Group im Februar dieses Jahres gibt der neue Betreiber nun die Umbenennung in „Clayton-Hotel Düsseldorf“ bekannt. Das Hotel wird das erste Clayton-Hotel auf europäischem Boden sein. Die Namensänderung sei für die Anpassung in das irische Hotel-Portfolio und in das internationale Vertriebsnetz nötig.