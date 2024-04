Frühstück in Düsseldorf: Die 12 beliebtesten Brunch-Cafés

Bekannterweise soll man frühstücken wie ein König – und mit unseren Lieblingsläden für Frühstück und Brunch in Düsseldorf gelingt das garantiert! Von fruchtigen Bowls bis hin zur deftigen Stulle ist alles dabei. Wir stellen euch einige der beliebtesten Locations für das perfekte Frühstück in Düsseldorf vor.

Hyde Brunch am Wehrhahn

Auch selbstgemachte kaltgepresste Säfte in sämtlichen Gemüse- und Obst-Variationen könnt ihr in einem der drei Frühstücksläden in Düsseldorf schlürfen oder bequem nach Hause bestellen.

Lest hier mehr mehr zum To-go-Café von Birdie & Co. auf der Kö.

Adressen:

Marc-Chagall-Straße 10, 40477 Düsseldorf

Bagelstraße 13, 40479 Düsseldorf

Mittelstraße 6, 40213 Düsseldorf

Kaiserswerther Str. 228, 40474 Düseldorf

Nooij Dutch Deli am Tanzhaus NRW

Frühstück im holländischen Style von 10 bis 16 Uhr klingt nach einem guten Plan fürs Brunchen am Wochenende? Das gibt’s in der alten Straßenbahndepothalle im heutigen Tanzhaus NRW in Düsseldorf. Dabei bietet Nooij Dutch Deli sämtliche Frühstücks-Gerichte von Poffertjes über vielfältig belegte Landbrote bis hin zu Bacon Breakfast Burgern.

Adresse: Erkrather Straße 30, 40233 Düsseldorf

Buur Deli nahe des Hauptbahnhofs

Das Buur Deli auf der Karlstraße in Düsseldorf ist ein Konzept von den Machern des erfolgreichen Café Buur. Die Gerichte unterscheiden sich im Deli klar in der verfeinerten Frühstücksauswahl. Es soll weniger deftiges Essen, dafür mehr gesunde Speisen geben. Mit dabei sind unter anderem Avocadostullen, gesunde Pancakes, Smoothie- und Joghurt-Bowls und eine große Auswahl an veganen Speisen.

Auch wir waren bei der Eröffnung vor Ort, um gemeinsam mit Gründer und Inhaber Parham Pooramin seine 5. Filiale zu feiern. Alle Infos und Fotos zum „Deli“ gibt es hier!

Adresse: Karlstraße 94, 40210 Düsseldorf

Soul Brunch in Pempelfort

Das Auge isst bekanntlich mit! Wollt ihr mal in so ein richtig ansehnliches Brot reinbeißen, dann seid ihr bei „Soulbrunch“ richtig. Das beliebteste Brot ist laut Besitzerin Ronak das Avocado-Ei-Brot, genau so wie Eggs Benedict. Aber auch Pancakes mit Nusscreme und Beerenpüree oder French Toast mit hausgemachter Haselnusscreme sind heiß im Rennen.

Aber macht euch auf einen saftigen Preis bereit, denn günstig sind die Gerichte nicht. Ein Avocado-Ei-Brot kostet beispielsweise 13,90 Euro, das Bresaola-Trüffelmayo-Brot sogar knapp 15 Euro. Dafür wird das Brot täglich frisch von der Düsseldorfer Traditionsbäckerei Hinkel angeliefert.

Übrigens: Wir waren bereits vor Ort und haben das Angebot für euch getestet! Alle Infos und Fotos gibt es hier.

Adresse: Nord-Carree 11, 40477 Düsseldorf-Pempelfort

Cloud Kitchen nahe der Hochschule Düsseldorf

Lust auf einen stilvollen, lockeren Brunch? Dann ab zur „Cloud“! Cloud Kitchen zählt zwei Standorte in Düsseldorf. In Lierenfeld findet ihr das Brunchcafé schon seit Herbst 2020. Der zweite Standort öffnete im Oktober 2022 unmittelbar an der Hochschule Düsseldorf (HSD). Laut Besitzern und Ehepaar Tanya und Anil Balci gehöre das klassische „Eggs-Benedict“ zur Lieblingsspeise der Gäste. Das verrückteste Gericht dürfte derzeit der zimtige French-Toast mit süßer Matcha-Creme sein.

Neugierig, wie es schmeckt und wie es in dem Café aussieht? Wir waren vor Ort und haben uns durchprobiert! Alle Infos zu Cloud Kitchen, und ob sich ein Besuch lohnt, gibt es hier.

Weitere Fotos findet ihr hier.

Adresse: Karl-Geusen-Straße 167, 40231 Düsseldorf, Münsterstraße 261, 40470 Düsseldorf

Oma Erika in Flingern

Oma Erika ist eine echte Institution fürs Frühstücks in Düsseldorf. Hier könnt ihr bei Sonnenschein und leckerem Kaffee ideal das bunte Treiben von Flingern von der großen Terrasse aus genießen. Das Frühstücks- und Brunch-Angebot von Oma Erika in Düsseldorf ist eher klassisch: Neben Fruchtsalat könnt ihr euch verschiedene Brötchen, Bagels und Kuchen genehmigen.

Adresse: Hermannstraße 34b, 40233 Düsseldorf

Loft’s Marktrestaurant auf dem Marktplatz

Im Glaspavillon auf dem Carlsplatz findet ihr „Loft’s Marktrestaurant“ mit allem, was das kulinarische Herz begehrt. Das Besondere: Von morgens bis abends werden die Speisen mit überwiegend Produkten der Markthändler vor Ort zubereitet. Auf der Frühstückskarte stehen beispielsweise klassische Frühstücksplatten oder aber auch Porridges, Joghurt mit Früchten und Pancakes.

Ebenso empfehlenswert sind die vegetarischen und bayerischen Varianten sowie die kleine Auswahl an belegte Stullen. Ein Highlight ist wohl unter anderem die „Avocado Powersmash Stulle“. Unbedingt ausprobieren!

Tipp: Direkt gegenüber befindet sich das skandinavische Café „Cøffe“ am Carlsplatz.

Adresse: Carlsplatz 26, Stand VK 4, 40213 Düsseldorf

Covent Garden Coffee House in Bilk

Stammkunden des Covent Garden Coffee House in Düsseldorf nennen den Frühstücksladen auch liebevoll ihr „zweites Zuhause“ und schwören auf den Cappuccino als den besten der ganzen Stadt. In dem Café in Düsseldorf könnt ihr euch Paninis so belegen lassen, wie ihr mögt. Auch hausgemachte Kuchen und frischen Obstsalat zählen zu dem vielseitigen Frühstücks-Angebot vom Covent Garden Coffee House.

Adresse: Bilker Allee 126, 40217 Düsseldorf

Greentrees auf der Lorettostraße

Getreu dem Motto „treat your body like a temple“ stammen viele Produkte des Greentrees in Düsseldorf aus eigener Produktion. Dass das Konzept zwar „made in Düsseldorf“, aber mit australischen Wurzeln ist, erkennen Frühstücks-Liebhaber sofort an der Speisekarte: In dem Laden für Frühstück, Brunch und Lunch gibt es diverse Bowls, Smoothies und Säfte. Doch auch warmes Frühstück, wie Matcha Pancakes oder Salate, Wraps und Sandwiches gibt es in dem Lokal in Unterbilk.

Adresse: Lorettostraße 54, 40219 Düsseldorf

Spoerl Fabrik in Pempelfort

Wer Frühstück und Brunch liebt, dessen Herz wird die Spoerl Fabrik in Düsseldorf Pempelfort höher schlagen lassen. Besonders beliebt sind vor allem das Käse- und das Fischerfrühstück, das ihr euch bequem zu zweit teilen könnt. Auch die Location der Spoerl Fabrik ist ein echtes Industrie-Highlight und an Atmosphäre und Instastory-Potenzial kaum zu überbieten.

Adresse: Tußmannstraße 70, 40477 Düsseldorf

Frida in Bilk

Ab 15 Uhr ist das Frida in Düsseldorf Bilk eigentlich eine Tapasbar, doch zwischen 10 und 15 Uhr kommen Liebhaber eines deftigen Frühstücks hier auf ihre Kosten. Dafür sorgen deftige Brunch-Optionen, wie das allseits beliebte Shakshuka oder „Diegos Frühstück“ mit Chorizo, Manchego und Co., aber auch süße Pancakes. Viele der Gerichte auf der Frühstückskarte vom Frida könnt ihr außerdem vegetarisch oder vegan bestellen.

Adresse: Bilker Allee 4, 40219 Düsseldorf

Café Buur in der Friedrichstraße

Das Café Buur auf der Friedrichstraße in Düsseldorf ist wohl einer der angesagtesten Frühstücksläden schlechthin. Kein Wunder, schließlich bietet das Konzept zahlreiche ausgefallene Gerichte – dazu gehört sogar Cookie Dough, also Keksteig! Doch auch herzhafte Frühstücksgerichte mit Ei, Sucuk, Hummus und Oliven könnt ihr im Café Buur schlemmen.

Neben echten Sünden, wie Waffeln mit einer fetten Ladung Schokolade und Erdbeeren, gibt es für diejenige unter euch, die auf die Linie achten wollen, auch gesunde Bowls.

Zu dem Café gehört außerdem ein Kiosk auf der Kö – und natürlich gibt es das beliebte Bananenbrot hier to-go.

Adresse:

Friedrichstraße 120, 40217 Düsseldorf

Königsallee 22, 40212 Düsseldorf

