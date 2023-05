Dieses beliebte Düsseldorfer Brunch-Restaurant expandiert schon bald nach Köln

Für viele ist es die liebste Mahlzeit des Tages – das Frühstück. Mittlerweile scheint in Deutschland nicht nur die Lust auf Brot und Butter vorzuherrschen – sondern auch auf ausgefallene Stullen, gesunde Bowls und Rote-Bete-Pancakes. Kölner Frühstücksfans haben nun Grund zur Freude, denn einer der beliebtesten Spots zum Brunchen in Düsseldorf öffnet erstmals seine Pforten in der Domstadt: Im Cloud Kitchen könnt ihr schon bald den ganzen Tag frühstücken – wie auf Wolken.

Cloud Kitchen eröffnet neuen Standort in Köln

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cloud Kitchen (@cloudkitchen.de)

Im April wurde eine dritte Location über den Instagram-Kanal des Restaurants angekündigt – allerdings wurde der genaue Standort vorerst verschwiegen. Ende Mai wurde klar, welche Stadt nun um ein Cloud Kitchen reicher wird: Köln!

„Wir freuen uns sehr, endlich zu verkünden, dass wir nach Kölle kommen“, schreibt das Restaurant kurz und knapp unter einem Post. Die Reaktionen im Netz sind durchweg positiv: „Sehr gute Wahl – und der Standort ist auch prima“, „Mega“ und „Da freue ich mich schon auf das Frühstück bei euch“, heißt es da.

Cloud Kitchen in Köln: Wann und wo eröffnet das neue Brunch-Restaurant?

Die Kölner Neueröffnung findet im Juni 2023 statt. Wann genau ist allerdings noch nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass sich die neue Location am Rudolfplatz befindet, wie aufmerksame Foodies unter dem Post offenbaren: „Rudolfplatz – in toller Nachbarschaft – das kann doch nur genial werden!“, schreibt eine Kölnerin.

Es lohnt sich dennoch, die Augen weiterhin offen zu halten, denn wer das neue Cloud Kitchen in Köln schon vor der offiziellen Ankündigung am 4. Juni entdeckt und ein Foto per Direktnachricht einsendet, hat die Chance auf einen 40-Euro-Gutschein.

Falls die Lust auf ein gutes Frühstück schon vor der Neueröffnung des Cloud Kitchen gestillt werden will: Hier findet ihr die besten Spots und Cafés zum Frühstücken und Brunchen in Köln.

Cloud Kitchen aus Düsseldorf: Das steckt hinter dem Konzept

Besitzer Anil Balci stolz im neu eröffneten Cloud-Kitchen-Store. Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Draußen trubel, innen einfach nur pure Entspannung. Überzeugt euch selbst! Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Das Auge isst mit: Nach kurzer Wartezeit erwartet euch ein wahrer Gaumenschmaus. Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Foto: Tonight.de / Michelle Tempels So ähnlich könnte das neue Cloud Kitchen in Köln aussehen: Bisher findet man das Brunch-Restaurant zweifach in Düsseldorf. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Bisher zählt das Cloud Kitchen zwei Standorte in Düsseldorf – nun expandiert das Brunch-Restaurant nach Köln. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Foto: Tonight.de / Michelle Tempels

Hinter Cloud Kitchen steckt das Ehepaar Anil und Tanya Balci. In der Location erwarten euch Naturmaterialien, helle Farben und viel Grün. Nehmt Platz und bestellt, was euch gefällt: zum Beispiel Eierspeisen, belegte Brote, Smoothie- und Yogurt-Bowls und auch Veganes. Auch Kaffeespezialitäten und Säfte stehen auf der Karte – modern und leicht soll es sein. Seit Januar 2023 läuft hier auch das Abendgeschäft: Speisen wie Trüffelspaghetti und Lammkoteletts runden das Angebot ab. Ob es Neuerungen am Kölner Standort geben wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Auch Tonight News durfte sich bereits durch die Cloud testen: Das zweite Düsseldorfer Cloud Kitchen in Düsseldorf-Derendorf öffnete im Oktober 2022. Das Fazit und weitere Infos zur Speisekarte sowie den Preisen findet ihr hier.