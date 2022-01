Skandinavischer Kaffeegenuss: Das Cøffe am Carlsplatz

In dem alten Reformhaus am Düsseldorfer Carlsplatz ist seit 2017 das Cøffe beheimatet. Der Name ist hier Programm: Die Gäste bekommen in dem Eck-Café verschiedene skandinavische Kaffee-Spezialitäten. Auch Leckereien wie Scones, Schoko-Cookies oder veganer Carrot Cake zählen zum Angebot.

Doch was ist eigentlich der Unterschied zu herkömmlichem Kaffee? Die skandinavische Variante ist hell und fruchtig, die Kaffeebohnen werden dafür kürzer geröstet und sind deshalb auch bekömmlicher. Bestseller im Cøffe sind übrigens die „Ben Espressobohnen“ – benannt nach der Location-Adresse. Aber auch die vielen anderen Sorten kommen bei den Gästen gut an.

Natürlich mutet der Einrichtungsstil im Cøffe nordisch an. In dem schönen Café an der Benrather Straße ist viel Holz verarbeitet, gleichzeitig finden sich moderne Elemente wieder. Besonders charmant: Der Schriftzug sowie Teile der Inneneinrichtung des alten Reformhauses sind geblieben und schaffen einen wunderbaren Mix aus Alt und Neu.

Noch mal zurück zum skandinavischen Kaffee: Das Cøffe setzt von der Verarbeitung der Bohnen bis zur Röstung und der Zubereitung auf Nachhaltigkeit und Transparenz. Die Inhaber unterstützen Hilfsprojekte vor Ort und pflegen eine enge Beziehung zu den Kaffeebauern. Und so kommt die Hausröstung auch von Schvarz Kaffee aus Düsseldorf. Außerdem im Angebot sind wechselnde „Gast-Röstungen“ aus Holland, Hamburg oder Berlin.

Und was darf bei einem köstlichen Kaffee nicht fehlen? Natürlich Kuchen und Cookies. Beim Frühstück könnt ihr zwischen Croissants, Franzbrötchen oder Sandwiches wählen. Viele dieser Leckereien werden direkt von der Bäckerei The Baker´s Wife in Bilk hergestellt.

Keine Frage, das Cøffe setzt auf regionale Zusammenarbeit – und gute Nachbarschaft. Denn direkt nebenan gibt es eine weitere Spezialität, die viele Düsseldorfer lieben: Yomaro lockt hier mit Frozen Yogurt. Die beiden „Nachbarn“ verstehen sich bestens. Schließlich ist die eiskalte Schlemmerei eine perfekte Ergänzung zum Kaffeegenuss – und umgekehrt.

Cøffe Düsseldorf: Adresse und Öffnungszeiten

Das Cøffe liegt direkt am Carlsplatz an der Benrather Straße 6B in 40213 Düsseldorf. Das skandinavische Kaffee-Paradies hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags könnt ihr von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr euren Kaffeedurst stillen.

