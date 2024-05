Veranstaltungen in Düsseldorf: Mai 2024 - Konzerte, Messen, Events

Ob gleich drei Coldplay-Konzerte in der Merkur Spiel-Arena, aufsehenerregende Messen wie die „Boot“ und „Caravan“, Kultur pur beim Asphalt-Festival, Schmausen beim Gourmet Festival oder mit tausenden Besuchern zusammen den Japan-Tag und die Düsseldorfer Rheinkirmes feiern – die NRW-Landeshauptstadt bietet auch 2024 viele Highlights. Wir listen die wichtigsten Termine des Jahres für euch auf!

Events in Düsseldorf im Mai 2024

Schützenfest Düsseldorf Oberkassel 2024

Vom 9. bis zum 12. Mai 2024 erwacht das Schützenfest Düsseldorf-Oberkassel wieder zum Leben und verwandelt die große Rheinwiese in ein buntes Festgelände. Als stimmungsvoller Auftakt zur Rheinkirmes im Juli bietet das Schützenfest ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Neben dem traditionellen Festzug und dem Königsschießen sorgen zahlreiche Attraktionen für Jung und Alt. Kinder freuen sich auf Karussells, Buden und Spiele, während Erwachsene die gemütliche Atmosphäre im Festzelt genießen und bei leckerem Essen und kühlen Getränken zusammen feiern können. Nicht ohne Grund wird das Schützenfest auch gerne mal als „kleine Rheinkirmes“ betitelt. Was natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist das große Festzelt.

Events in Düsseldorf im Juni 2024

Japan-Tag 2024 in Düsseldorf (1. Juni)

Neben der Rheinkirmes ist es das wohl größte Event in Düsseldorf: Der Japan-Tag zieht regelmäßig weit über 750.000 Menschen in die Stadt und gipfelt traditionell in einem aufwendig inszenierten Feuerwerk an der Rheinuferpromenade. 2024 findet der Japan-Tag etwas später als gewohnt am Samstag, dem 1. Juni, statt.

Zu den Highlights vom Japan-Tag zählen die gewaltigen Massen an Cosplayern, welche bunt und aufwendig verkleidet durch ganz Düsseldorf ziehen, sowie das umfangreiche Bühnenprogramm in der Altstadt und rund um den Rhein. Hier wird musikalisch von klassischen Taiko-Trommeln bis J-Pop und J-Rock einiges geboten. Zudem dürft ihr euch an den Ständen am Rhein in Kimonos kleiden, Sake trinken und Kampfsportarten erproben. Weitere Informationen findet ihr unter japantag-duesseldorf-nrw.de und in unserem großen XXL-Special:

>> Japan-Tag in Düsseldorf – Datum, Feuerwerk, alle Infos <<

„Lovebird“-Festival (7. und 8. Juni)

Premiere in Düsseldorf: Das brandneue „Lovebird“-Festival soll diesen Sommer erstmals stattfinden und gilt als Ersatz für das gestrichene Jazz Festival. Unter der Anleitung der Event-Agentur Schlieter & Friends ist eine Veranstaltung entstanden, die verschiedene Musikstile präsentiert – ein buntes Potpourri aus Jazz, Hip-Hop und Electro sowie Indie, Funk und Soul erwartet euch. Auch das „Lovebird“-Festival findet an mehren Orten im ganzen Stadtgebiet statt, darunter zum Beispiel im Hof, in der Jazz-Schmiede, dem Maxhaus, im Theatermuseum und der „Schleuse Zwei“ im Bilker Bunker.

Weitere Infos zum Ticketvorverkauf, Programm und den angekündigten Künstlern findet ihr hier.

„TV Total Autoball EM“ im PSD Bank Dome (8. Juni)

2024 ist ein Jahr der Europameisterschaften – und ProSieben mischt mit einer ganz besonderen Sportart mit. Im Juni steigt die „TV Total Autoball EM“ 2024 in Düsseldorf. Tickets für die „TV Total Autoball EM“ 2024 sind online im Verkauf erhältlich.

Alles, was ihr dazu müssen wisst, findet ihr hier im Überblick.

Diner en Blanc 2024 (TBA, Vorjahr: 10. Juni)

Egal, ob in Düsseldorf oder in Neuss: Das „Diner en Blanc“ gehört zum Düsseldorfer Sommer wie die Rheinkirmes und der Japan-Tag dazu. Wenn sich hunderte Menschen ganz in Weiß gekleidet an einer erst kurz vorher bekanntgegebenen Location treffen, um das größte Picknick der Stadt zu zelebrieren, dann ist das für viele Menschen immer wieder eines DER Highlights im Jahreskalender.

Das „Diner en Blanc“ musste lange pausieren: Zuerst aufgrund von Corona, zuletzt 2022 aufgrund des Ukraine-Kriegs. 2023 ging es endlich weiter. Wie gewohnt kann auch in diesem Jahr jeder mitmachen, der genaue Standort wird kurz vorher über die Facebook-Seite von Diner en Blanc Düsseldorf bekanntgegeben.

Anime- und Manga-Convention DoKomi 2024 in Düsseldorf (28. bis 30. Juni)

Die größte Anime- und Manga-Convention Deutschlands, alias DoKomi, findet seit 2009 in der Messe Düsseldorf statt und bietet euch ein äußerst breites Themenspektrum von Anime, Manga und Games bis hin zu Cosplay. Unter den Fans extrem populär sind der kultige Cosplayball und das Maid-Café namens „Lucky Chocolate“.

In diesem Jahr soll Deutschlands größte Anime- und Japan-Expo erneut an drei Tagen vom 28. bis 30. Juni stattfinden. Tickets und weitere Infos findet ihr unter dokomi.de.

Events in Düsseldorf im Juli 2024

Partyreihe „Parklife“ (Sonntags von Juli bis September)

Im Sommer freuen sich die Parkanlagen rund um Düsseldorf wieder über eine ganz besondere Partyreihe: Beim „Parklife“ wird DJ-Musik mit Picknick-Atmosphäre vermischt. Das Sahnehäubchen obendrauf: Dieser Remix ist kostenlos! Unterstützt werden die Veranstalter durch die Einnahmen an den Foodtrucks, zudem gibt es Yoga und ein Kinderprogramm. Picknick-Decke nicht vergessen! Alle Infos zum „Parklife“ findet ihr via Facebook.

asphalt-Festival 2024 in Düsseldorf (3. bis 21. Juli)

Das 12. asphalt Festival ist vom 3. bis zum 21. Juli 2024 geplant. Das groß angelegte Event hat sich über die letzten Jahre weiter zu einem der spannendsten und kreativsten Kultur-Formate der Stadt etabliert. Zuletzt kamen stolze 60 Veranstaltungen in die NRW-Landeshauptstadt, darunter alles von Theater bis Tanz, von Musik bis Literatur. Besonderes Highlight des quer über die Stadt verteilten Festivals ist die Location am Schwanensee. Auch das Weltkunstzimmer und die Alten Farbwerke gehören zu den Spielorten des Festivals.

Weitere Infos und Tickets zu den einzelnen Veranstaltungen findet ihr auf asphalt-festival.de.

Düsseldorfer Rheinkirmes 2024: Die größte Kirmes am Rhein (12. bis 21. Juli)

Auch 2024 heißt es Mitte Juli wieder: Ab auf das Riesenrad, die Wildwasserbahn und Achterbahn! Und natürlich unbedingt mal in einem der zahlreichen Partyzelte vorbeischauen, der Heimat zahlreicher Düsseldorfer Traditionsbrauereien.

Zeitgleich mit der Rheinkirmes findet auch der große Umzug der Schützen statt. Nebenbei treffen sich am sogenannten „Pink Monday“ teils über 50.000 LGBTQ-Anhänger im Rahmen der Kirmes und machen den Tag zum größten Event für Schwule und Lesben in Düsseldorf. Nicht zu vergessen ist natürlich das große Feuerwerk am letzten Freitag: Gegen 22.30 Uhr findet es unter normalen Umständen zwischen der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke statt.

Coldplay mit drei Konzerten in der Merkur Spiel-Arena (20., 21. und 23. Juli 2024)

Die britische Erfolgsband Coldplay kommt im Sommer 2024 nach Düsseldorf. Aufgrund der immensen Nachfrage wurde sogar ein drittes Konzert angekündigt. Dennoch gibt es bereits jetzt kaum mehr eine Chance, noch an ein Ticket zu kommen.

Alles, was ihr zum Coldplay-Konzert in Düsseldorf wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick

Düsseldorfer Frankreichfest 2024 (26. bis 28. Juli)

2023 lud man bereits zum 21. Düsseldorfer Frankreichfest, 2024 geht die bunte Sause munter weiter: vom 26. bis zum 28. Juli 2023 heißt es „Vive l’amitié franco-allemande!“. Auf „La Grande Fête Française“ erwarten euch nicht nur jede Menge französische Leckereien und Getränke, sondern auch viel Musik und Kultur. Das Frankreichfest findet zum Großteil in der Düsseldorfer Altstadt und der Rheinuferpromenade statt. Weitere Infos findet ihr auf duesseldorfer-frankreich-fest.de.

„Invictus Germany“ 2024 in Düsseldorf (27. und 28. Juli)

Die erste Ausgabe „Invictus Germany“ findet im Juli 2024 erstmals in Düsseldorf statt. Soldaten aus 13 Nationen messen sich in verschiedenen Sportarten.

Events in Düsseldorf im August 2024

Ehrenhof Open 2024 (TBA, Vorjahr: 5. bis 6. August)

Bereits Anfang August lockte die Fortsetzung des 2022 erstmals gefeierten „Ehrenhof Open“-Festivals nach Düsseldorf. Die kostenlose Veranstaltung rund um Popkultur kam bei den 15.000 Besuchern hervorragend an – und legte 2023 nochmal eine gehörige Schippe oben drauf. Zu den Bands zählten zuletzt unter anderem Blumengarten, Public Display of Affection, LIZ, Love Machine und BRKN.

Hinter dem Event stecken die Macher des New Fall-Festivals. Hamed Shahi und sein Team wollen mit Hilfe des Ehrenhof Open die Themen Nachhaltigkeit und zeitgenössische Popkultur zelebrieren. Alle Infos zum zweitägigen Event findet ihr hier:

Gourmet Festival 2024 in Düsseldorf (23. bis 25. August)

Unbedingt vormerken: der 23. bis 25. August 2024 ist der Termin für alle Feinschmecker, denn dann dreht sich auf dem „Gourmet Festival“ an der Kö wieder alles um den kulinarischen Genuss. Üblicherweise sind über 200 Gastronomen, Winzer, Foodtrucks, Bars und Manufakturen vor Ort, um euch das Wasser im Munde zusammenlaufen zu lassen.

Öffnungszeiten (Vorjahr):

Freitag, 25. August 2023, von 13 bis 22 Uhr

Samstag, 26. August 2023, von 11 bis 22 Uhr

Sonntag, 27. August 2023, von 11 bis 20 Uhr

Weitere Infos findet ihr unter gourmetfestival-duesseldorf.de.

Cannafair 2024 in der Mitsubishi Electric Halle Düsseldorf (23. bis 25. August)

Bereits zum vierten Mal wird die Cannabis-Messe vom 23. bis zum 25. August 2024 in der Mitsubishi Electric Halle veranstaltet und bietet euch zahlreiche Möglichkeiten die junge und aufstrebende Branche und ihre Vertreter kennenzulernen. Neben dem Außenbereich, der zu Street Food und Sonnenbaden einlädt, sind in der Halle selbst über 130 internationale Aussteller anzutreffen, die ihre – selbstverständlich vollständig legalen – Produkte und Dienstleistungen vorstellen und anbieten. Ob Düngemittelhersteller, Kleidung aus Hanf oder Medizinalcannabis, auf der Cannafair wird jeder Bereich abgedeckt.

Freizeitbesucher und Gewerbetreibende sind gleichermaßen willkommen. Die angeschlossene Cannafair-Konferenz bietet Vorträge und Austausch mit internationalen Experten. Weitere Infos findet ihr über die offizielle Homepage cannafair.nrw.

Messe „Caravan Salon“ in Düsseldorf 2024 (31. August bis 8. September)

Der 63. „Caravan Salon“ findet vom 31. August bis 8. September 2024 auf dem Gelände der Messe Düsseldorf statt und ist das Eldorado für alle mobilen Camping- und Reise-Fans mit Fernweh im Herzen. Die Messe rund um mobile Freizeit bietet euch so ziemlich alles zum Thema: Reisemobile und Campervans, Fahrzeugtechnik, luxuriöse und praktische Zelte, aufsehenerregende Mobilheime, Zubehör und Outdoorausrüstungen, Tourismus-Destinationen sowie Camping- und Stellplatzangebote sind nur einige Schwerpunkte, denen ihr in den Hallen über den Weg lauft.

Events in Düsseldorf im September 2024

Düsseldorf Festival 2024 (11. bis 30. September)

Beim Düsseldorf Festival wird Kultur groß geschrieben: Musik, Tanz, Theater und Neuer Zirkus locken an verschiedene Ort quer durch die Stadt verteilt. Viele der Gäste des Festivals sind international gefeierte Künstler, die hierzulande zum ersten Mal live zu erleben sind.

Stefan-Raab-Comeback im PSD Bank Dome (14. September)

Stefan Raab zieht es zurück ins Rampenlicht! Der TV-Titan fordert Revanche und steigt gegen Profiboxerin Regina Halmich in den Ring. Der Showdown findet am 14. September in Düsseldorf statt, Tickets sind bereits ausverkauft.

Weiterlesen: Stefan Raab ist zurück! Boxkampf gegen Regina Halmich steigt in Düsseldorf – das ist jetzt bekannt

Oktoberfest Partys 2024 in Düsseldorf (ab Mitte September)

Auch mal wieder Lust zu schunkeln, „a Brezn“ zu essen und das Dirndl/Lederhosen auszupacken? Zum Glück müsst ihr dafür mittlerweile nicht mehr extra nach München: Auch in Düsseldorf erwarten euch unzählige Partys mit Oktoberfest-Motto, Schlagermusik, leckerem Bier und aufwendig gestalteten Festzelten.

2024 soll das Oktoberfest in München vom 21. September bis zum 6. Oktober stattfinden. In eben diesem Zeitraum dürft ihr sicher auch in Düsseldorf mitfeiern!

Herbstkirmes 2024 in Düsseldorf (TBA, Vorjahr: 29. September bis 3. Oktober)

2019 feierte die Herbstkirmes als Spiegelbild der Frühlingskirmes ihre Premiere am Tonhallenufer – 2023 kehrte der kleine Bruder der Rheinkirmes wieder zurück. Vom 20. bis 29. Oktober 2023 wurde am Rhein endlich wieder geschmaust, getrunken und im Riesenrad auf die Altstadt und in Richtung Medienhafen geblickt.

Wann die Herbstkirmes 2024 fortgesetzt wird, steht aktuell noch nicht fest. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Events in Düsseldorf im Oktober 2024

New Fall Festival 2024 (TBA, Vorjahr 1. bis 4. November)

Seit über zehn Jahren ist das New Fall Festival ein fester Bestandteil des Düsseldorfer Kulturkalenders. 2019 fand das Festival erstmals gesammelt an einem Platz statt: Rund um den Ehrenhof, in unmittelbarer Nähe zum Rhein, versammelten sich hier erstmals Musiker aller Genres, um die Düsseldorfer für den kalten Herbst und Winter fit zu machen.

Die Planungen für die diesjährige Ausgabe laufen. Infos findet ihr in Kürze auf der Homepage new-fall-festival.de.

Halloween 2024

Am Sonntag, 31. Oktober, wird wieder viel Kunstblut vergossen und unschuldige Kürbisse geritzt: Am der Tag der gruseligen Gespenster, Zombies und Mumien steppt in der Düsseldorfer Altstadt gewöhnlich der Werwolf, während unzählige Nachtschwärmer aufwendig kostümiert von Party zu Party pendeln.

Events in Düsseldorf im November 2024

Hoppeditzerwachen (11. November, 11.11 Uhr)

Der Start in den Karneval fällt in diesem Jahr auf einen Montag. In Düsseldorf geht es um 11.11 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus los.

Start in die Weihnachtssaison 2024 in Düsseldorf

Bereits ab Ende November gehen in Düsseldorf die ersten Weihnachtsmärkte an den Start: Die besinnliche Zeit wird endlich eingeläutet! Insgesamt gibt es in Düsseldorf sieben verschiedene Themenmärkte, die alle fußläufig zueinander liegen. Freut euch schonmal auf Attraktionen wie den Lichterdom auf der Königsallee, die Eislauffläche auf dem Corneliusplatz oder das Riesenrad auf dem Burgplatz!

Archiv 2024

Hier findet ihr bereits vergangene Events, die 2025 sehr wahrscheinlich wieder relevant werden.

Events in Düsseldorf im Januar 2024

Japanische Filmtage in Düsseldorf 2024: „Eyes on Japan“ (10. bis 28. Januar)

Seit 2007 finden die Japanischen Filmtage „Eyes on Japan“ in enger Kooperation zwischen dem Filmmuseum Düsseldorf, dem Kino Black Box, dem Japanischen Generalkonsulat Düsseldorf und dem Japanischen Kulturinstitut Köln (The Japan Foundation) statt. Die Filme werden meist in Originalfassung mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt, der Eintritt ist frei.

In der 17. Ausgabe der Japanischen Filmtage liegt der Schwerpunkt 2024 auf dem Thema „Familie“. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Hochzeitsmesse „TrauDich!“ Düsseldorf (13. und 14. Januar 2024, Areal Böhler)

Auf der „TrauDich!“ dreht sich alles rund ums Heiraten und Feiern. Jährlich lockt die Messe zahlreiche Turteltauben auf das Areal Böhler.

Um den schönsten Tag im Leben noch etwas schöner zu machen, dürft ihr euch bei den zahlreichen Ausstellern über eine Vielzahl an Produkten informieren. Darunter auch dabei sind die neuesten Kollektionen von Brautmode, Ringen und Schmuck, sowie praktischen Dienstleistungen wie Catering und Partyservice, Übernachtung und Speisen, Friseur und Kosmetik, Fotografie oder Musik.

Das Rahmenprogramm ist ebenfalls spannend: Auf der Brautmodenschau werden die neuesten Trends gezeigt, während Experten kostenlose Fachvorträge zu Themen wie Organisation, Ehevertrag und Trauzeremonien geben. Tickets kosten rund 14 Euro.

Dickes Plus für Eltern: Vor Ort gibt es eine professionelle Kinderbetreuung! „Louisa’s Childcare“ kümmert sich gerne ganztägig um eure kleinen Anhängsel. Weitere Informationen findet ihr auf traudich.de.

Messe boot Düsseldorf 2024 (20. bis 28. Januar)

Update: Der Ticketshop ist bereits geöffnet. Tickets kosten für Privatbesucher 21 Euro (Tageskarte), Kinder zahlen 9 Euro. Die 2-Tageskarte kostet euch 36 Euro.

Die neuntägige Messe bietet euch in den zahlreichen Hallen der Messe Düsseldorf eine Menge Platz für einen spannenden und umfassenden Einblick in die gesamte Wassersportwelt. Egal ob edle Superyachten, PS-starke Motorboote, brandneue Sporttrends, Live-Acts oder die eigene Beach-World: Als größte Boots- und Wassersportmesse der Welt wird die „boot“ jedes Jahr im Januar zum Meeting Point der gesamten Branche.

Düsseldorf Fashion Days 2023: Fashn Rooms x NEONYT (24. bis 31. Januar / Areal Böhler)

Fachbesuchern vorbehalten lockt Ende Januar wieder die internationale Fashion Trade Show der Igedo Company auf das Areal Böhler: Hunderte Aussteller aus mehreren Nationen zeigen dort ihre Kollektionen aus Segmenten wie Agencies & Premium Brands, Lifestyle, Avantgarde, Design & Contemporary, Organic Fair Trade Fashion, Red Carpet und Accessoires.

Seit 2023 neu mit dabei ist die NEONYT als eigenständige Messe mit eigener Halle auf dem Areal Böhler. Fachbesucher erhalten ein Kombiticket für beide Messen. Parallel öffnen rund 600 Showrooms mit knapp 1000 nationalen und internationalen Fashion Brands in den Orderzentren zu den Düsseldorf Fashion Days ihre Türen.

Bekannt ist die Messe in Düsseldorf für ihr umfangreiches Rahmenprogramm: Die Gallery-Tour ist ein gesetzter Termin, ebenso wie das Blogger-Frühstück, der Blogger-Walk und das Get-together für Aussteller und Key Accounts der Branche. Weitere Infos findet ihr unter fashn-rooms.com.

Events in Düsseldorf im Februar 2024

Karneval 2024 in Düsseldorf

„Wat et nit all jöwt“, also: „Was es nicht alles gibt…“ – so lautet das Motto der Karnevalssession 2023/2024. Der Februar in Düsseldorf steht ganz im Zeichen der Jecken: Weiberfastnacht fällt diesmal auf den 8. Februar, der Rosenmontag auf den 12. Februar und Aschermittwoch auf den 14. Februar 2024. Am Rosenmontag startet natürlich auch wieder der populäre Rosenmontagszug durch die Stadt.

Düsseldorfer Karneval 2024: alle Termine im Überblick

Events in Düsseldorf im März 2024

Pro Wein Düsseldorf 2024 (10. bis 12. März)

Als Fachmesse für Weine und Spirituosen dreht sich beim großen Branchentreff alles um Anbau, Erzeugung, Gastronomie und Handel. Die „Pro Wein“ findet auf dem Gelände der Messe Düsseldorf statt. Zuletzt wurde die Messe um drei Hallen auf insgesamt 13 Hallen erweitert – allen voran, um Platz für breitere Gänge zu schaffen. 6000 Ausstellende und über 38.000 Fachbesucher nutzten die Chance.

Daneben gibt es auch in diesem Jahr wieder „ProWein goes city“. Dieses Jahr bereits zwei Tage vor dem offiziellen Messestart ab dem 8. März.

Beauty Düsseldorf 2024 – Kosmetikmesse & Wellness-Messe (22. bis 24. März)

Auf der „Beauty“ werden 2024 wieder die neuesten Beauty-Produkte, aktuelle Trends und angesagte Treatments vorgestellt. Vom prominent besetzten Beauty-Talk bis zu einer Meisterschaft für angehende und professionelle PMU-Artists – das Programm ist extrem vielseitig.

Top Hair Düsseldorf 2024 (23. und 24. März)

Die „Top Hair“ findet auf dem Gelände der Messe Düsseldorf statt und gilt als internationale Leitmesse für die Friseurbranche. Mit dabei sind meist über 400 nationale und internationale Aussteller und Marken, die euch ein umfassendes Angebot an haarkosmetischen Produkten, Werkzeugen und weiterem Friseurbedarf präsentieren. Jede Menge Shows und Workshops runden das Programm ab.

VeggieWorld 2024 (23. und 24. März)

Seit 2016 findet die VeggieWorld in Düsseldorf statt, 2024 geht es endlich in die nächste Runde. Dabei präsentieren bis zu 100 Aussteller auf dem Areal Böhler ihre fleischfreien oder veganen Produkte: Vegane Döner, Nudeln aus Kichererbsen mit Gemüse, Muffin ohne Ei und Milch oder Müsli aus Hanfsamen sind nur einige Beispiele für das reichhaltige Programm.

Es geht bei der VeggieWorld aber auch um Kosmetik. Klassische Pflegeprodukte kommen oft nach Tierversuchen auf den Markt oder sie enthalten zum Beispiel tierische Gelatine – bei den Produkten der Veggie-Messe ist das anders.

Osterkirmes in Düsseldorf-Grafenberg (30. März bis 7. April)

Der Startschuss in die Kirmes-Saison fällt in Düsseldorf auf der Osterkirmes in Grafenberg. Zahlreiche Attraktionen wie Autoscooter und Riesenrad buhlen auf dem Staufenplatz um eure Aufmerksamkeit, unzählige Fressbuden treiben den Kalorien-Ticker nach oben. Am Freitag findet traditionell ein Feuerwerk statt.

Events in Düsseldorf im April

Frühlingskirmes 2024 am Tonhallenufer in Düsseldorf (12. bis 21. April)

Bereits Mitte April kehrt die Frühlingskirmes ans Tonhallenufer in Düsseldorf zurück. Hier erlebt ihr das Kirmes-Feeling mal von „der anderen“ Rheinseite: Im Gegensatz zur Düsseldorfer Rheinkirmes im Sommer kommt die Frühlingskirmes um einiges zahmer und familienfreundlicher daher.

Eine langweilige Aneinanderreihung von kleinen Buden müsst ihr jedoch nicht befürchten: Mit über 40 Ausstellern wird für jeden Geschmack etwas geboten. Auch auf der Frühlingskirmes findet ihr ein Riesenrad und jede Menge spannende Attraktionen, darunter zum Beispiel eine Riesenschaukel und einen 3D-Simulator. Außerdem sehr angesagt ist der riesige Biergarten mit direktem Blick auf den Rhein.

Art Düsseldorf 2024 (12. bis 14. April)

Ab dem 12. April wird im Areal Böhler wieder moderne und zeitgenössische Kunst präsentiert. Seit 2017 hat sich die „Art Düsseldorf“ das Ziel gesetzt, eine führende Plattform für neue Talente und vielfältige Perspektiven zu sein: Ob jung oder etabliert, Künstler oder Galerist, Sammler oder Kurator, die Messe bietet eine Bühne für progressive Positionen, relevante Ideen und spannende Konzepte. Erwartet werden rund 40.000 Besucher.

Nacht der Museen 2024 in Düsseldorf (27. April)

Die „Nacht der Museen“ findet wieder im April statt, der genaue Termin: Am Samstag, dem 27. April 2024, locken zahlreiche Locations, Ausstellungsräume und Galerien zum kulturellen Großevent nach Düsseldorf.

Der Clou: Mit der Eintrittskarte (ca. 15 Euro) seid ihr überall dabei und freut euch zeitgleich über eine Fahrkarte für den Shuttle-Service (Busse und historische Bahnen). Alle teilnehmenden Häuser werden durch kostenfreie Shuttle-Busse (es gibt insgesamt drei Linien) und die historische Straßenbahn miteinander verbunden, die im 10-Minutentakt zwischen 19 und 2 Uhr fahren. Weitere Informationen findet ihr auf nacht-der-museen.de.

