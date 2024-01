Veggie World in Düsseldorf 2024: Aussteller, Tickets, Datum – die Infos zur veganen Food-Messe

Die Veggie World zeigt, dass ein pflanzlicher Lebensstil nicht nur aus bewusstem Verzicht besteht, sondern zweifelsohne auch Spaß machen kann. Im März macht die Messe Halt auf dem Areal Böhler in Düsseldorf – und versorgt ihre Besucher mit lauter veganen Schmankerln. Mit dabei sind zahlreiche Aussteller, die ihre neusten Produkte für einen veganen Lebensstil präsentieren. Alle Infos zu Tickets, Datum und zum Bühnenprogramm findet ihr hier im Überblick.

Veggie World in Düsseldorf 2024: Europas größte vegane Food-Messe

Die Veggie World ist Europas größte Messereihe für den veganen Lebensstil. Präsentiert wird ein bunter Mix aus Milch- und Fleischalternativen, Superfood, Süßigkeiten, Getränken sowie tierleidfreier Fashion, Kosmetik und Initiativen. Die Messe fand seit 2011 bereits an 29 Standorten weltweit statt. In Düsseldorf geht die Veggie World 2024 in die siebte Runde. Die schönsten Fotos von der Veggie World in Düsseldorf findet ihr hier.

Veggie World in Düsseldorf 2024: Wann findet die vegane Messe statt?

In diesem Jahr findet die Veggie World am Samstag, 23. März, und Sonntag, 24. März, statt. Das Messegelände ist für Besucher an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Veggie World in Düsseldorf 2024: Das sind die Aussteller

Eine Messe, die sich voll und ganz dem Veganismus widmet, zeigt sich an jenen Tagen von seiner „vegansten“ Seite: Das Angebot der Aussteller umfasst pflanzliche Lebensmittel, Speisen zum Direktverzehr, Kleidung, Kosmetik, vegane Dienstleistungen und Initiativen, Projekte und gemeinnützige Vereine.

Auch Unternehmen und Start-Ups, die sich der Zero-Waste-Bewegung anschließen, sind dabei. Viele von den Anbietern bieten ihre Produkte nicht nur zum Probieren an, sondern auch zum Kauf. Eine Ausstellerliste findet ihr hier.

Veggie World in Düsseldorf 2024: Das Programm

Auch gespannte Zuhörer kommen auf ihre Kosten: Das Bühnenprogramm besteht aus Fachvorträgen, Comedy- und Koch-Shows. Persönlichkeiten der veganen Szene präsentieren Tipps, um gesund, lecker und vegan zu kochen. Dabei steht auch der Umweltaspekt im Fokus.

Weitere Infos zum Programm sollen noch folgen.

Veggie World in Düsseldorf 2024: Das kosten die Tickets

Ein Tagesticket für eine Person kostet 14 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt, das gleiche gilt für Personen mit Schwerbehindertenausweis und ihre Begleitung.

Die Tickets sind online zu erwerben.

Wo ist die Veggie World in Düsseldorf 2024?

Die Veggie World findet auf dem Messegelände Areal Böhler in Düsseldorf-Lörick statt. Die Räumlichkeiten sind laut Veranstalter barrierefrei – Haustiere sind allerdings nicht erlaubt.

Adresse: Areal Böhler (Kaltstahlhallen), Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Anreise mit Auto und Bahn

Die Anreise per Bahn gelingt über den Düsseldorfer Hauptbahnhof mit der U74 oder U76 bis zur Haltestelle Lörick. Die Haltestelle Lörick befindet sich direkt am Eingang zum Messegelände. Aus Neuss kommend nehmt ihr den Bus 828 bis zur Haltestelle Löricker Straße. Alternativ fahrt ihr mit der U75 bis zum Belsenplatz – ab hier gelangt ihr mit der U76 oder U74 bis zur Haltestelle Lörick.

Mit dem Auto kann direkt auf dem Messegelände geparkt werden. Das Ticket kostet euch fünf Euro pro Tag.