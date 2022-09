„World Club Dome Winter Edition“ in Düsseldorf: Tickets, Line-up und alle Infos

Zweimal durfte die „Winter Edition“ des „World Club Dome“ bereits in Düsseldorf aufspielen, 2022 fängt man nach zwei Jahren Corona-Pause von vorne an. Dabei geben die in Frankfurt beheimateten Veranstalter erneut Vollgas und präsentieren bereits jetzt einige große Namen im Line-up. Gefeiert wird vom 16. bis zum 17. Dezember – fast ohne Pause.

Für die Düsseldorfer Clubbing-Szene war es etwas ganz Besonderes: Die Merkur Spiel-Arena als übergroßer Dancefloor, zahlreiche Top-DJs an den Plattentellern und eine Lichtershow, die ihresgleichen sucht. Den harten Clubbing-Kern will Veranstalter BigCityBeats auch 2022 mit der „World Club Dome Winter Edition“ bedienen, fischt dabei aber auch gerne in anderen Gewässern.

So kommt der internationale Superstar Luciano aus der Hip-Hop-Szene, Rapper Cro ist ebenfalls bereits im Line-up festgehalten. Man nennt es ein „Multi-Genre-Event der Clubmusik“ – Fans elektronischer Musik schütteln verständnislos mit den Ohren, dürfen diese aber gleich wieder bei Namen wie Boris Brejcha und Reinier Zonneveld aufstellen. Der technoide Underground lebt also auch hier weiter.

Egal, wie man es dreht und wendet: Bei so einem Line-up wird man in Düsseldorf schnell hellhörig. Und die letzten Ausgaben vor Corona haben bewiesen: Bei den Tickets sollte man besser früher als später dran sein.

„World Club Dome Winter Edition“ in Düsseldorf: Termin 2022

Die „World Club Dome Winter Edition“ findet vom 16. bis 17. Dezember 2022 (Freitag und Samstag) in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf statt.

„World Club Dome Winter Edition“ in Düsseldorf: Tickets und Preise

Tickets sind über diese Seite in drei Varianten erhältlich. Das einfache „Club Ticket“ gewährt euch – je nach temporärer Kapazitätsauslastung – Zutritt zu den einzelnen Bereichen. Das „Club Ticket Deluxe“ hingegen garantiert euch Frontstage-Zugang (nicht zu verwechseln mit dem VIP-Bereich!). Beim Kauf eines „VIP Tickets“ öffnen sich zudem die Tore zur VIP-Area für euch.

Die Preise der Tickets in Phase 2:

Club-Ticket (1 Tag): 72 Euro

Club-Ticket (2 Tage): 109 Euro

Club-Ticket Deluxe (2 Tage): 161 Euro

VIP Ticket (2 Tage): 195 Euro

„World Club Dome Winter Edition“ in Düsseldorf: Line-up mit Don Diablo, Le Shuuk und Cro

Die Veranstalter vom „World Club Dome“ in Düsseldorf haben die ersten Top-Acts bereits bekanntgegeben, regelmäßig soll sich die Liste bis zum Event im Dezember weiter füllen. Wer auf dem aktuellsten Stand sein will, sollte am besten die „World Club Dome“-Homepage im Auge behalten.

Bislang bestätigt sind (Stand 2. September 2022):

Boris Brejcha

Cro

Da Tweekaz

Don Diablo

Gestört aber GeiL

Le Shuuk

Luciano

Moguai

Molow

Reinier Zonneveld

Timmy Trumpet

Don Diablo

Aus der Top 10 des DJ-Mag Rankings auf die Bühne im „World Club Dome“ kommt Don Diablo. Der niederländische DJ und Produzent elektronischer Musik ist vor allem für seinen „Future House“ bekannt, Tracks wie „Bad“ und „Cutting Shapes“ verbuchen mittlerweile weit über 80 Millionen Aufrufe über Spotify. Zu seinen letzten Singles gehören „Day & Nite“, „My Feelings For You“ und „No Piensa“.

Le Shuuk

Chris Stritzel alias „Le Shuuk“ ist längst „BigCityBeats“-Resident: Zahlreiche „World Club Dome“-Hymnen gehen auf sein Konto. Zuletzt thronte der VfB-Stuttgart-Fan mit dem offiziellen Remix des Nummer-1-Hits „Layla“ auf der Top-Position der iTunes-Charts. Aber auch seine aktuelle Single „Move Your Body“ konnte bereits zahlreiche Fans finden und donnert euch mit Lichtgeschwindigkeit über den nächsten Dancefloor.

Gestört aber GeiL

DJ Spike*D und Nico Wendel sind als „Gestört aber GeiL“ unterwegs und verbinden seit jeher deutsche Vocals mit astreinen Techno-Tracks. Mit Hits wie „Unter meiner Haut“, „Ich & Du“ oder „Wohin willst Du“ (knapp 100 Millionen Aufrufe über Spotify!) konnten sie bereits öfters die Charts stürmen. Zuletzt veröffentlichten sie ihren Remix von „Eiskalter Vodka“. Im Dezember könnt ihr sie live beim „World Club Dome“ in Düsseldorf sehen.

Cro

Carlo Waibel alias Cro alias „Der Mann mit der Maske“ ist längst zur Kultfigur mutiert. Der 32-jährige Schwabe hat jüngst sein neuestes Album „11:11“ veröffentlicht, Auskopplungen wie „Fenster“ und „High“ gehen durch die Decke. Beim „World Club Dome“ spendiert Cro euch sicher die eine oder andere Kostprobe.

Luciano

Der deutsche Rapper aus Berlin hat zwar noch immer kein Nummer-1-Album am Start, dürfte aber weiterhin zu den reichweitenstärksten Genre-Vertretern in Deutschland gehören. Zu seinen letzten Veröffentlichungen zählt die „Präsi Suite“ und die Single „Frozen Tears“.

„World Club Dome Winter Edition“ in Düsseldorf: Öffnungszeiten und Timetable

Informationen zu Öffnungszeiten und ein Timetable für die Acts wurden noch nicht veröffentlicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.

„World Club Dome Winter Edition“ in Düsseldorf: Anreise und Parken

Die „World Club Dome Winter Edition“ findet in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf statt. Am schnellsten erreicht ihr das Stadion über die A44 (Ausfahrt Messe/Arena). Die Parkplätze sind gleich nach der Ausfahrt ausgeschildert. Mit der Linie U78 erreicht ihr die Merkur Spiel-Arena über die Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“.

Adresse für das Navi: Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf.

„World Club Dome Winter Edition“ in Düsseldorf: Gibt es eine Alterbeschränkung?

Der Zutritt zur „World Club Dome Winter Edition“ ist ab 16 Jahren erlaubt. Denkt unbedingt daran, dass ihr unter 18 Jahren einen ausgefüllten Muttizettel und eine volljährige Begleitperson an eurer Seite habt – ansonsten wird euch der Zutritt verweigert.