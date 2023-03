VeggieWorld in Düsseldorf: So schön war die vegane Messe – Fotos

Vegane Eiscreme in den Sorten Matcha und Heidelbeer/Lavendel. Kostenpunkt: Zwei Euro pro Kugel. Foto: Tonight.de Der Catering-Bereich auf der VeggieWorld 2023. Foto: Tonight.de Am 18. und 19. März fand die vegane Messereihe VeggieWorld im Areal Böhler statt. Foto: Tonight.de Veganer Honig heißt nach Vegablum jetzt "Wonig". Foto: Tonight.de "Vöner" für 9 Euro – ein rein veganer Döner vom Saitan-Spieß.. Foto: Tonight.de Auch Fachvorträge und Love-Kochshows warteten auf die Besucher. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Microgreens von vollgepackt: Ein Düsseldorfer Unternehmen beschäftigt sich rund ums Thema Microgreens und Keimlinge. Foto: Tonight.de Die grünen Pflänzchen sind vollgepackt mit Nähr- und Mineralstoffen sowie Vitaminen. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Vegane Pralinenvielfalt von "Das Bernsteinzimmer". Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Vegane Pommes mit Guacamole – sechs Euro. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de

Am 18. und 19. März fand die VeggieWorld auf dem Areal Böhler statt – Europas größte Messereihe für den veganen Lebensstil. Tonight News war vor Ort und konnte sich von lauter Köstlichkeiten, Live-Cooking und Neuheiten kaum sattsehen – die schönsten Fotos der Messe findet ihr hier. Spoiler: Das ein oder andere Foto könnte akuten Appetit auslösen.

VeggieWorld in Düsseldorf: Die Messe für den veganen Lebensstil

Die VeggieWorld ist Europas größte Messereihe für den veganen Lebensstil. Präsentiert wird ein Mix aus Milch- und Fleischalternativen, Superfood, Süßigkeiten, Getränken sowie tierleidfreier Fashion, Kosmetik und Initiativen. Die Messe fand seit 2011 bereits an 29 Standorten weltweit statt. In Düsseldorf ging die VeggieWorld 2023 in die sechste Runde. Alle Infos zum Event und den Ausstellern findet ihr hier.