Was gibt es Schöneres, als am Sonntag gemütlich über einen der zahlreichen Flohmärkte in Düsseldorf zu flanieren und echte Vintage- oder Second-Hand-Schätze zu ergattern? Der Charme, Möbel, Kleider und Schmuck mit Geschichte erstehen zu können, zieht jedes Wochenende viele Menschen auf die Düsseldorfer Trödelmärkte. Corona bleibt ein Thema, meist müssen die Maske getragen und die Hygiene-Regeln beachtet werden. Wir haben für euch sämtliche Termine der Antik-, Trödel- und Flohmärkte in Düsseldorf für das Jahr 2021 im Überblick!

Flohmarkt in Düsseldorf: Die beliebtesten Trödelmärkte der Landeshauptstadt

Bereits seit Mitte Juni finden viele der Düsseldorfer Flohmärkte wieder statt. Darunter fällt auch der allseits beliebte Flohmarkt am Aachener Platz, der mit einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern ein echtes Trödelparadies ist. Neben den zahlreichen Ständen, die auf dem Außengelände des Aachener Platzes liegen, gibt es außerdem ein Antik- und Trödelzelt, das bei schlechtem Wetter beheizt werden kann und allerlei Kuriositäten und Vintage-Teile beherbergt.

Auch der Flohmarkt auf dem Schützenplatz in Düsseldorf Benrath findet jeden Samstag ab 8 Uhr statt. Hier findet ihr neben Vinyl und Elektronik sicher auch ein passendes Tafelservice für die Oma zu Hause. Wer seinen Keller entrümpeln möchte oder einfach Spaß am Trödeln hat, der ist jederzeit herzlich willkommen.

Ein besonders bei jungen Leuten sehr beliebter Trödel ist der Radschlägermarkt auf der Ulmenstraße in Düsseldorf. Dieser findet in der Regel einmal im Monat sonntags ab 11 Uhr statt.

Nicht vergessen sollte man den Ulmenmarkt (Ulmenstraße Samstagsmarkt), der einmal im Monat ebenfalls auf dem Gelände des Blumengroßmarkt in Düsseldorf Derendorf stattfindet. Samstags von 15 bis 20 Uhr findet ihr dort eine reichhaltige Auswahl an Kunst, Trödel, Accessoires und Gartenzubehör. Schallplatten und Bücher werden neben 50er bis 80er Jahre Design verkauft, frische Pflanzen und Gartenzubehör landen ebenfalls in der Einkaufstasche.

Flohmarkt in Düsseldorf: Was ist in Corona-Zeiten zu beachten?

Um die Sicherheit der Flohmarktbesucher gewährleisten zu können, obliegen Trödelmarkt-Veranstalter der Pflicht besondere Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte einzuhalten. Das bedeutet unter anderem, dass die Anzahl der Besucher beschränkt ist und Gehwege verbreitert werden müssen. Außerdem müssen Schnäppchenwütige eine Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Trödelmarkt-Gelände tragen und den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten.

Wichtig: Ein negativer Corona-Test oder ein Impf- oder Genesenennachweis ist für den Besuch eines Flohmarktes in Düsseldorf nicht mehr notwendig.

Flohmarkt in Düsseldorf: Alle Termine für Trödelmärkte und Co. im Jahr 2021 im Überblick

Diese Termine für Floh- und Trödelmärkte in Düsseldorf stehen bereits fest, sofern es nicht wieder zu einem neuen Lockdown kommt:

Ulmenstraße Samstagsmarkt Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf 15 bis 20 Uhr Samstag, 30. Oktober 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz

Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz Bayreuther Straße, 40597 Düsseldorf 8 bis 13 Uhr Samstag, 30. Oktober 2021: Flohmarkt auf dem Aachener Platz

Flohmarkt auf dem Aachener Platz Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf 7:30 bis 17 Uhr Samstag, 6. November 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz

Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz Bayreuther Straße, 40597 Düsseldorf 8 bis 13 Uhr Samstag, 6. November 2021: Flohmarkt auf dem Aachener Platz

Flohmarkt auf dem Aachener Platz Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf 7:30 bis 17 Uhr Sonntag, 7. November 2021: Floh- und Trödelmarkt Düsseldorf Radschlägermarkt Blumengroßmarkt (draußen und drinnen)

Floh- und Trödelmarkt Düsseldorf Radschlägermarkt Blumengroßmarkt (draußen und drinnen) Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf 11 bis 17 Uhr Sonntag, 7. November 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Reisholz Kirmesplatz

Trödelmarkt Düsseldorf Reisholz Kirmesplatz Spangerstraße 6, 40599 Düsseldorf 11 bis 18 Uhr Samstag, 13. November 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz

Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz Bayreuther Straße, 40597 Düsseldorf 8 bis 13 Uhr Samstag, 13. November 2021: Flohmarkt auf dem Aachener Platz

Flohmarkt auf dem Aachener Platz Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf 7:30 bis 17 Uhr Samstag, 20. November 2021: Ulmenstraße Samstagsmarkt

Ulmenstraße Samstagsmarkt Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf 15 bis 20 Uhr Samstag, 20. November 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz

Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz Bayreuther Straße, 40597 Düsseldorf 8 bis 13 Uhr Samstag, 20. November 2021: Flohmarkt auf dem Aachener Platz

Flohmarkt auf dem Aachener Platz Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf 7:30 bis 17 Uhr Samstag, 27. November 2021: Die Blickfang Designmesse Düsseldorf

Die Blickfang Designmesse Düsseldorf Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf 10 bis 18 Uhr Samstag, 27. November 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz

Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz Bayreuther Straße, 40597 Düsseldorf 8 bis 13 Uhr Samstag, 27. November 2021: Flohmarkt auf dem Aachener Platz

Flohmarkt auf dem Aachener Platz Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf 7:30 bis 17 Uhr Samstag, 27. November 2021: Design Classic Börse Düsseldorf 2021

Design Classic Börse Düsseldorf 2021 Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf 16 bis 21 Uhr Sonntag, 28. November 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Obi

Trödelmarkt Düsseldorf Obi Königsberger Straße 87, 40231 Düsseldorf 11 bis 18 Uhr Sonntag, 28. November 2021: Design Classic Börse Düsseldorf 2021

Design Classic Börse Düsseldorf 2021 Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf 11 bis 18 Uhr Sonntag, 28. November 2021: Die Blickfang Designmesse Düsseldorf

Die Blickfang Designmesse Düsseldorf Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf 10 bis 18 Uhr Samstag, 4. Dezember 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz

Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz Bayreuther Straße, 40597 Düsseldorf 8 bis 13 Uhr Samstag, 4. Dezember 2021: Flohmarkt auf dem Aachener Platz

Samstag, 11. Dezember 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz

Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz Bayreuther Straße, 40597 Düsseldorf 8 bis 13 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Flohmarkt auf dem Aachener Platz

Flohmarkt auf dem Aachener Platz Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf 7:30 bis 17 Uhr Sonntag, 12. Dezember 2021: Floh- und Trödelmarkt Düsseldorf Radschlägermarkt Blumengroßmarkt (draußen und drinnen)

Floh- und Trödelmarkt Düsseldorf Radschlägermarkt Blumengroßmarkt (draußen und drinnen) Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf 11 bis 17 Uhr Sonntag, 12. Dezember 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Reisholz Kirmesplatz

Trödelmarkt Düsseldorf Reisholz Kirmesplatz Spangerstraße 6, 40599 Düsseldorf 11 bis 18 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Ulmenstraße Samstagsmarkt

Ulmenstraße Samstagsmarkt Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf 15 bis 20 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz

Trödelmarkt Düsseldorf Benrath auf dem Schützenplatz Bayreuther Straße, 40597 Düsseldorf 8 bis 13 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Flohmarkt auf dem Aachener Platz

Flohmarkt auf dem Aachener Platz Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf 7:30 bis 17 Uhr Sonntag, 26. Dezember 2021: Trödelmarkt Düsseldorf Obi

