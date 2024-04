Flohmarkt in Bochum 2024: Die nächsten Trödel-Termine im Mai!

Ihr sucht einen Trödel- oder Flohmarkt in Bochum? Dann seid ihr genau richtig! Wir haben für euch den Überblick.

Diese Trödelmärkte in Bochum finden diese Woche statt

Samstag, 4. Mai 2024: Trödelmarkt an der Ruhr-Universität Bochum

7 bis 14 Uhr

Bochum Uni, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

Flohmarkt in Bochum: Das sind die beliebtesten Trödelmärkte

Feilschen, Stöbern, Handeln und bummeln. Trödelmärkte bergen viele Schätze und so mancher Verkäufer bietet Waren an, die man nirgends sonst zu Gesicht bekommt. Auch in der Ruhrmetropole Bochum gibt es viele Trödelmärkte. Wie etwa den Flohmarkt am Kemnader See. Dort findet auch der Baby- und Kinderflohmarkt statt, der viele Second-Hand-Artikel für Babys und Kinder anbietet.

Wer auf der Suche nach Möbeln ist, der wird beim Möbel-Trödel in der Flohmarkthalle an der Ümminger Straße fündig. Dort lassen sich gut und gerne ein paar Schnäppchen machen und wer für die WG einen neuen Schrank braucht, wird dort sicher fündig. Mindestens ebenso beliebt ist auch der Trödelmarkt am Einkaufszentrum im Ruhr Park.

Weitere Flohmärkte finden sich noch an der Alte Bahnhofstraße, im Gysenbergpark nahe Herne oder auf dem Marktplatz im Ortsteil Langendreer. Ebenfalls beliebt ist auch der Flohmarkt an der Ruhr-Universität, wo zudem jeden Samstag ein Wochenmarkt Platz findet. So ist für Kunden zwischen Trödel- und Neuwaren meist das Richtige dabei.

Alle Termine für Flohmärkte für 2024 im Überblick

Trödelmärkte in Bochum – weitere Termine 2024:

Samstag, 18. Mai 2024 : Rathaus Flohmarkt Bochum

6 bis 15 Uhr

Willy-Brandt-Platz 8, 44787 Bochum

11 bis 16 Uhr

Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum

11 bis 18 Uhr

Globus, Riemker Straße 13, 44809 Bochum

11 bis 18 Uhr

Globus, Riemker Straße 13, 44809 Bochum

11 bis 18 Uhr

Globus, Riemker Straße 13, 44809 Bochum

11 bis 18 Uhr

Globus, Riemker Straße 13, 44809 Bochum

11 bis 16 Uhr

Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum

11 bis 18 Uhr

Globus, Riemker Straße 13, 44809 Bochum

11 bis 18 Uhr

Globus, Riemker Straße 13, 44809 Bochum

11 bis 18 Uhr

Globus, Riemker Straße 13, 44809 Bochum

