Flohmarkt in Duisburg: Alle Trödel-Termine für Mai 2024

Was gibt es Schöneres, als am Wochenende entspannt auf einem Flohmarkt nach Schnäppchen zu suchen? Wir zeigen euch, welche Trödelmärkte es in Duisburg gibt und welche Termine ihr euch im Kalender schon einmal rot anstreichen solltet. Wir haben den großen Trödel-Überblick für euch.

Diese Trödelmärkte finden diese Woche in Duisburg statt

Dienstag, 30. April 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Dienstag, 30. April 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle
6 bis 14 Uhr
Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Mittwoch, 1. Mai 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwoch, 1. Mai 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg
8 bis 14 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Donnerstag, 2. Mai 2024: Duisburger Spätschicht

16 bis 21 Uhr

Duisburg Innenstadt, König-Heinrich-Platz

Donnerstag, 2. Mai 2024: Duisburger Spätschicht
16 bis 21 Uhr
Duisburg Innenstadt, König-Heinrich-Platz

Sonntag, 5. Mai 2024: Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz

11 bis 18 Uhr

IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59)

Flohmarkt in Duisburg: Das sind die beliebtesten Trödelmärkte

In Duisburg haben Flohmärkte Tradition. Hier wird nicht nur regelmäßig am Wochenende gefeilscht und gehandelt, was das Zeug hält, sondern es gibt auch jeden Mittwoch einen festen Ort für Antik- und Schnäppchenfreunde in Duisburg. Wir geben euch einen Überblick über die Flohmarkt-Situation in Duisburg.

Sportpark-Trödelmarkt

Adresse: Sportpark Duisburg, P2, Kalkweg/Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Auf dem Sportpark-Trödelmarkt finden bis zu 400 Verkäufer Platz für ihre Stände und Waren. Hier gibt es wirklich alles, was das Trödler-Herz höherschlagen lässt. Egal, was ihr sucht, hier findet ihr es! Das Sortiment reicht von altem Geschirr über Secondhand-Klamotten bis hin zu gebrauchten Schallplatten. Aber auch neue Waren sind auf dem Flohmarkt keine Mangelware. Viele kostenlose Parkplätze runden das Erlebnis ab. Die Lage ist zudem umwerfend schön: Wer nach dem Besuch des Trödelmarktes noch nicht genug hat, kann noch ein Ründchen um den Barbarasee drehen.

RheinPark-Trödelmarkt

Adresse: Liebigstraße 5, 47053 Duisburg

Der RheinPark-Trödelmarkt befindet sich auf einem ehemaligen Industriegelände. Der Flohmarkt findet dort meist samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr statt.

Mittwochs-Trödelmarkt

Adresse: Sportpark Duisburg, P2, Kalkweg/Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Die Trödel-Saison am Sportpark läuft von Anfang März bis Ende Oktober. Jeden Mittwoch von 8 bis 14 Uhr bieten diverse Händler gebrauchte Kleidung, Bücher, aber auch Möbelstücke an. Schnäppchenjäger schwören auf den Mittwochstermin, um außergewöhnliche Sammlerstücke zu finden.

Altmarkt-Trödelmarkt

Adresse: Hamborner Altmarkt, 47166 Duisburg

Der Altmarkt-Trödelmarkt liegt mitten im Zentrum des Duisburger Stadtteils Hamborn. Trödel-Fans kommen hier ganz auf ihre Kosten. Hier finden sich neben Sammler- und Liebhaberstücken vor allem viele Vintage-Klamotten.

Ruhrorter Hafentrödel

Adresse: Mühlenweide, 47119 Duisburg

Mit Blick auf den Rhein kann hier geshoppt werden. Samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr heißt es hier feilschen und handeln.

Kindertrödel des TEMPEL

Adresse: TEMPEL-Wiese an der Peschmannstraße in Rheinhausen-Bergheim

Kinderkleidung, Babyausstattung, Spielzeug und mehr gibt es zu fairen Preisen auf dem Kindertrödel auf der TEMPEL-Wiese. Die Erlöse kommen dem „Auf dem Wege“ e.V.. zugute.

Wann ist in Duisburg Trödelmarkt? Alle Termine für Flohmärkte für 2024 im Überblick

Trödelmärkte in Duisburg im Mai 2024:

Dienstag, 7. Mai 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Dienstag, 7. Mai 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle
6 bis 14 Uhr
Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Mittwoch, 8. Mai 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwoch, 8. Mai 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg
8 bis 14 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Donnerstag, 9. Mai 2024: Trödelmarkt Wannheimerort bei toom

6 bis 17 Uhr

toom Baumarkt, Forststr. 36, 47055 Duisburg-Wanheimerort

Donnerstag, 9. Mai 2024: Trödelmarkt Wannheimerort bei toom
6 bis 17 Uhr
toom Baumarkt, Forststr. 36, 47055 Duisburg-Wanheimerort

Samstag, 11. Mai 2024: Kindertrödel des TEMPEL e.V. Duisburg

10 bis 14 Uhr

TEMPEL-Wiese an der Peschmannstraße, Peschmannstrasse 2, 47228 Duisburg

Samstag, 11. Mai 2024: Kindertrödel des TEMPEL e.V. Duisburg
10 bis 14 Uhr
TEMPEL-Wiese an der Peschmannstraße, Peschmannstrasse 2, 47228 Duisburg

Sonntag, 12. Mai 2024: Marina Markt

11 bis 18 Uhr

Hafenpromenade am Flachsmarkt

Sonntag, 12. Mai 2024: Marina Markt
11 bis 18 Uhr
Hafenpromenade am Flachsmarkt

Dienstag, 14. Mai 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Dienstag, 14. Mai 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle
6 bis 14 Uhr
Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Mittwoch, 15. Mai 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwoch, 15. Mai 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg
8 bis 14 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Dienstag, 21. Mai 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Dienstag, 21. Mai 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle
6 bis 14 Uhr
Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Mittwoch, 22. Mai 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwoch, 22. Mai 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg
8 bis 14 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Samstag, 25. Mai 2024: Trödelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 18 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Samstag, 25. Mai 2024: Trödelmarkt im Sportpark Duisburg
8 bis 18 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Sonntag, 26. Mai 2024: Trödelmarkt im Sportpark Duisburg

11 bis 18 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Sonntag, 26. Mai 2024: Trödelmarkt im Sportpark Duisburg
11 bis 18 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Dienstag, 28. Mai 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Dienstag, 28. Mai 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle
6 bis 14 Uhr
Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Mittwoch, 29. Mai 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwoch, 29. Mai 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg
8 bis 14 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Donnerstag, 30. Mai 2024: Duisburger Matjesfest

10 bis 21 Uhr

Innenstadt Duisburg

Donnerstag, 30. Mai 2024: Duisburger Matjesfest
10 bis 21 Uhr
Innenstadt Duisburg

Freitag, 31. Mai 2024: Duisburger Matjesfest

10 bis 21 Uhr

Innenstadt Duisburg

Trödelmärkte in Duisburg im Juni 2024:

Samstag, 1. Juni 2024: Duisburger Matjesfest

10 bis 21 Uhr

Innenstadt Duisburg

Samstag, 1. Juni 2024: Duisburger Matjesfest
10 bis 21 Uhr
Innenstadt Duisburg

Sonntag: 2. Juni 2024: Duisburger Matjesfest

11 bis 18 Uhr

Innenstadt Duisburg

Sonntag: 2. Juni 2024: Duisburger Matjesfest
11 bis 18 Uhr
Innenstadt Duisburg

Sonntag, 2. Juni 2024: Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz

11 bis 18 Uhr

IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59)

Sonntag, 2. Juni 2024: Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz
11 bis 18 Uhr
IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59)

Sonntag, 2. Juni 2024: Trödelmarkt Marktplatz Rheinhausen

11 bis 18 Uhr

Atroper Strasse, 47226 Duisburg-Rheinhausen

Sonntag, 2. Juni 2024: Trödelmarkt Marktplatz Rheinhausen
11 bis 18 Uhr
Atroper Strasse, 47226 Duisburg-Rheinhausen

Dienstag, 4. Juni 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Dienstag, 4. Juni 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle
6 bis 14 Uhr
Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Mittwoch, 5. Juni 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwoch, 5. Juni 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg
8 bis 14 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Donnerstag, 6. Juni 2024: Duisburger Spätschicht

16 bis 21 Uhr

Duisburg Innenstadt, König-Heinrich-Platz

Donnerstag, 6. Juni 2024: Duisburger Spätschicht
16 bis 21 Uhr
Duisburg Innenstadt, König-Heinrich-Platz

Sonntag, 9. Juni 2024: Marina Markt

11 bis 18 Uhr

Hafenpromenade am Flachsmarkt

Sonntag, 9. Juni 2024: Marina Markt
11 bis 18 Uhr
Hafenpromenade am Flachsmarkt

Sonntag, 9. Juni 2024: Flohmarkt in Neumühl bei Zoo Zajac

11 bis 18 Uhr

Zoo Zajac, Konrad Adenauer Ring 6, 47167 Duisburg-Neumühl

Sonntag, 9. Juni 2024: Flohmarkt in Neumühl bei Zoo Zajac
11 bis 18 Uhr
Zoo Zajac, Konrad Adenauer Ring 6, 47167 Duisburg-Neumühl

Dienstag, 11. Juni 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Dienstag, 11. Juni 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle
6 bis 14 Uhr
Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Mittwoch, 12. Juni 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwoch, 12. Juni 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg
8 bis 14 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Dienstag, 18. Juni 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Dienstag, 18. Juni 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle
6 bis 14 Uhr
Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Mittwoch, 19. Juni 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwoch, 19. Juni 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg
8 bis 14 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Dienstag, 25. Juni 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Dienstag, 25. Juni 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle
6 bis 14 Uhr
Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Mittwoch, 26. Juni 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwoch, 26. Juni 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg
8 bis 14 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Freitag, 28. Juni 2024: Antikmarkt Duisburg

11 bis 19 Uhr

Duisburg Innenstadt, Königsstraße, 47051 Duisburg

Freitag, 28. Juni 2024: Antikmarkt Duisburg
11 bis 19 Uhr
Duisburg Innenstadt, Königsstraße, 47051 Duisburg

Samstag, 29. Juni 2024: Antikmarkt Duisburg

11 bis 19 Uhr

Duisburg Innenstadt, Königsstraße, 47051 Duisburg

Samstag, 29. Juni 2024: Antikmarkt Duisburg
11 bis 19 Uhr
Duisburg Innenstadt, Königsstraße, 47051 Duisburg

Samstag, 29. Juni 2024: Trödelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 18 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Samstag, 29. Juni 2024: Trödelmarkt im Sportpark Duisburg
8 bis 18 Uhr
Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke

11 bis 19 Uhr

Duisburg Innenstadt, Königsstraße, 47051 Duisburg

Antikmarkt Duisburg 11 bis 19 Uhr Duisburg Innenstadt, Königsstraße, 47051 Duisburg Sonntag, 30. Juni 2024: Trödelmarkt im Sportpark Duisburg

11 bis 18 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Trödelmärkte in Duisburg im Juli 2024:

Dienstag, 2. Juli 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle 6 bis 14 Uhr Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn Mittwoch, 3. Juli 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg 8 bis 14 Uhr Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg Donnerstag, 4. Juli 2024: Duisburger Spätschicht

16 bis 21 Uhr

Duisburg Innenstadt, König-Heinrich-Platz

Duisburger Spätschicht 16 bis 21 Uhr Duisburg Innenstadt, König-Heinrich-Platz Sonntag, 7. Juli 2024: Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz

11 bis 18 Uhr

IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59)

Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz 11 bis 18 Uhr IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59) Sonntag, 7. Juli 2024: Trödelmarkt Marktplatz Rheinhausen

11 bis 18 Uhr

Atroper Strasse, 47226 Duisburg-Rheinhausen

Trödelmarkt Marktplatz Rheinhausen 11 bis 18 Uhr Atroper Strasse, 47226 Duisburg-Rheinhausen Dienstag, 9. Juli 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle 6 bis 14 Uhr Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn Mittwoch, 10. Juli 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg 8 bis 14 Uhr Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg Sonntag, 14. Juli 2024: Trödelmarkt Wannheimerort bei toom

6 bis 17 Uhr

toom Baumarkt, Forststr. 36, 47055 Duisburg-Wanheimerort

Trödelmarkt Wannheimerort bei toom 6 bis 17 Uhr toom Baumarkt, Forststr. 36, 47055 Duisburg-Wanheimerort Sonntag, 14. Juli 2024: Marina Markt

11 bis 18 Uhr

Hafenpromenade am Flachsmarkt

Marina Markt 11 bis 18 Uhr Hafenpromenade am Flachsmarkt Dienstag, 16. Juli 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle 6 bis 14 Uhr Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn Mittwoch, 17. Juli 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg 8 bis 14 Uhr Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg Dienstag, 23. Juli 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle 6 bis 14 Uhr Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn Mittwoch, 24. Juli 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg 8 bis 14 Uhr Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg Samstag, 27. Juli 2024: Ruhrorter Hafentrödel

8 bis 18 Uhr

Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort, Dammstraße, 47119 Duisburg

Ruhrorter Hafentrödel 8 bis 18 Uhr Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort, Dammstraße, 47119 Duisburg Sonntag, 28. Juli 2024: Ruhrorter Hafentrödel

11 bis 18 Uhr

Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort, Dammstraße, 47119 Duisburg

Ruhrorter Hafentrödel 11 bis 18 Uhr Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort, Dammstraße, 47119 Duisburg Sonntag, 28. Juli 2024: Trödelmarkt in Meiderich bei Hellweg

6 bis 17 Uhr

Hellweg Baumarkt, Westender Straße 47, 47138 Duisburg Meiderich

Trödelmarkt in Meiderich bei Hellweg 6 bis 17 Uhr Hellweg Baumarkt, Westender Straße 47, 47138 Duisburg Meiderich Dienstag, 30. Juli 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle 6 bis 14 Uhr Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn Mittwoch, 31. Juli 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Trödelmärkte in Duisburg im August 2024:

Sonntag, 4. August 2024: Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz

11 bis 18 Uhr

IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59)

Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz 11 bis 18 Uhr IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59) Sonntag, 4. August 2024: Trödelmarkt Marktplatz Rheinhausen

11 bis 18 Uhr

Atroper Strasse, 47226 Duisburg-Rheinhausen

Trödelmarkt Marktplatz Rheinhausen 11 bis 18 Uhr Atroper Strasse, 47226 Duisburg-Rheinhausen Dienstag, 6. August 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle 6 bis 14 Uhr Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn Mittwoch, 7. August 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg 8 bis 14 Uhr Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg Sonntag, 11. August 2024: Marina Markt

11 bis 18 Uhr

Hafenpromenade am Flachsmarkt

Marina Markt 11 bis 18 Uhr Hafenpromenade am Flachsmarkt Dienstag, 13. August 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle 6 bis 14 Uhr Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn Mittwoch, 14. August 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg 8 bis 14 Uhr Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg Dienstag, 20. August 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle 6 bis 14 Uhr Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn Mittwoch, 21. August 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg 8 bis 14 Uhr Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg Dienstag, 27. August 2024: Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle

6 bis 14 Uhr

Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn

Trödelmarkt an der Rhein-Ruhr-Halle 6 bis 14 Uhr Rhein-Ruhr-Halle Parkplatz, Walther-Rathenau-Straße 1, 47166 Duisburg-Hamborn Mittwoch, 28. August 2024: Mittwochströdelmarkt im Sportpark Duisburg

8 bis 14 Uhr

Sportpark Duisburg (P2), Kalkweg / Ecke Kruppstraße, 47055 Duisburg

Trödelmärkte in Duisburg im September 2024:

Sonntag, 1. September 2024: Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz

11 bis 18 Uhr

IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59)

Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz 11 bis 18 Uhr IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59) Donnerstag, 5. September 2024: Duisburger Spätschicht

16 bis 21 Uhr

Duisburg Innenstadt, König-Heinrich-Platz

Duisburger Spätschicht 16 bis 21 Uhr Duisburg Innenstadt, König-Heinrich-Platz Samstag, 14. September 2024: Ruhrorter Hafentrödel

8 bis 18 Uhr

Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort, Dammstraße, 47119 Duisburg

Ruhrorter Hafentrödel 8 bis 18 Uhr Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort, Dammstraße, 47119 Duisburg Sonntag, 15. September 2024: Ruhrorter Hafentrödel

11 bis 18 Uhr

Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort, Dammstraße, 47119 Duisburg

Ruhrorter Hafentrödel 11 bis 18 Uhr Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort, Dammstraße, 47119 Duisburg Sonntag, 18. September 2024: Marina Markt

11 bis 18 Uhr

Hafenpromenade am Flachsmarkt

Trödelmärkte in Duisburg im Oktober 2024:

Donnerstag, 2. Oktober 2024: Duisburger Spätschicht

16 bis 21 Uhr

Duisburg Innenstadt, König-Heinrich-Platz

Duisburger Spätschicht 16 bis 21 Uhr Duisburg Innenstadt, König-Heinrich-Platz Donnerstag, 3. Oktober 2024: Trödelmarkt in Meiderich bei Hellweg

6 bis 17 Uhr

Hellweg Baumarkt, Westender Straße 47, 47138 Duisburg Meiderich

Trödelmarkt in Meiderich bei Hellweg 6 bis 17 Uhr Hellweg Baumarkt, Westender Straße 47, 47138 Duisburg Meiderich Freitag, 4. Oktober 2024: Antikmarkt Duisburg

11 bis 19 Uhr

Duisburg Innenstadt, Königsstraße, 47051 Duisburg

Antikmarkt Duisburg 11 bis 19 Uhr Duisburg Innenstadt, Königsstraße, 47051 Duisburg Samstag, 5. Oktober 2024: Antikmarkt Duisburg

11 bis 19 Uhr

Duisburg Innenstadt, Königsstraße, 47051 Duisburg

Antikmarkt Duisburg 11 bis 19 Uhr Duisburg Innenstadt, Königsstraße, 47051 Duisburg Sonntag, 6. Oktober 2024: Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz

11 bis 18 Uhr

IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59)

Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz 11 bis 18 Uhr IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59) Sonntag, 6. Oktober 2024: Trödelmarkt Marktplatz Rheinhausen

11 bis 18 Uhr

Atroper Strasse, 47226 Duisburg-Rheinhausen

Trödelmarkt Marktplatz Rheinhausen 11 bis 18 Uhr Atroper Strasse, 47226 Duisburg-Rheinhausen Sonntag, 13. Oktober 2024: Marina Markt

11 bis 18 Uhr

Hafenpromenade am Flachsmarkt

Marina Markt 11 bis 18 Uhr Hafenpromenade am Flachsmarkt Sonntag, 13. Oktober 2024: Trödelmarkt Wannheimerort bei toom

6 bis 17 Uhr

toom Baumarkt, Forststr. 36, 47055 Duisburg-Wanheimerort

Trödelmärkte in Duisburg – weitere Termine 2024:

Sonntag, 3. November 2024: Trödelmarkt Marktplatz Rheinhausen

11 bis 18 Uhr

Atroper Strasse, 47226 Duisburg-Rheinhausen

Trödelmarkt Marktplatz Rheinhausen 11 bis 18 Uhr Atroper Strasse, 47226 Duisburg-Rheinhausen Sonntag, 3. November 2024: Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz

11 bis 18 Uhr

IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59)

Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz 11 bis 18 Uhr IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59) Sonntag, 17. November 2024: Flohmarkt in Neumühl bei Zoo Zajac

11 bis 18 Uhr

Zoo Zajac, Konrad Adenauer Ring 6, 47167 Duisburg-Neumühl

Flohmarkt in Neumühl bei Zoo Zajac 11 bis 18 Uhr Zoo Zajac, Konrad Adenauer Ring 6, 47167 Duisburg-Neumühl Sonntag, 1. Dezember 2024: Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz

11 bis 18 Uhr

IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59)

Trödelmarkt auf dem IKEA-Parkplatz 11 bis 18 Uhr IKEA, Beeker Str. 80, 47166 Duisburg (am Kreuz A42/A59) Sonntag, 1. Dezember 2024: Trödelmarkt Marktplatz Rheinhausen

11 bis 18 Uhr

Atroper Strasse, 47226 Duisburg-Rheinhausen

