Flohmärkte in Bochum: Die Trödel-Termine für 2022 im Überblick

Ihr sucht einen Trödel- oder Flohmarkt in Bochum? Dann seid ihr genau richtig! Wir haben für euch den Überblick.

Flohmarkt in Bochum: Das sind die beliebtesten Trödelmärkte

Feilschen, Stöbern, Handeln und bummeln. Trödelmärkte bergen viele Schätze und so mancher Verkäufer bietet Waren an, die man nirgends sonst zu Gesicht bekommt. Auch in der Ruhrmetropole Bochum gibt es viele Trödelmärkte. Wie etwa den Flohmarkt am Kemnader See. Dort findet auch der Baby- und Kinderflohmarkt statt, der viele Second-Hand-Artikel für Babys und Kinder anbietet.

Wer auf der Suche nach Möbeln ist, der wird beim Möbel-Trödel in der Flohmarkthalle an der Ümminger Straße fündig. Dort lassen sich gut und gerne ein paar Schnäppchen machen und wer für die WG einen neuen Schrank braucht, wird dort sicher fündig. Mindestens ebenso beliebt ist auch der Trödelmarkt am Einkaufszentrum im Ruhr Park.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jasmin (@jasmintheexplorer)

Weitere Flohmärkte finden sich noch an der Alte Bahnhofstraße, im Gysenbergpark nahe Herne oder auf dem Marktplatz im Ortsteil Langendreer. Ebenfalls beliebt ist auch der Flohmarkt an der Ruhr-Universität, wo zudem jeden Samstag ein Wochenmarkt Platz findet. So ist für Kunden zwischen Trödel- und Neuwaren meist das Richtige dabei.

Diese Trödelmärkte finden in Bochum am Wochenende statt

Dienstag, 17. Mai 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum

Blumenau 2, 44801 Bochum

6 bis 14 Uhr

: Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum Blumenau 2, 44801 Bochum 6 bis 14 Uhr Samstag, 21. Mai 2022: Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt

Schattenbachstraße, 44801 Bochum

7 bis 14 Uhr

Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt Schattenbachstraße, 44801 Bochum 7 bis 14 Uhr Samstag, 21. Mai 2022 : Stoffmarkt Holland in Bochum

Castroper Straße, 44791 Bochum

10 bis 17 Uhr

: Stoffmarkt Holland in Bochum Castroper Straße, 44791 Bochum 10 bis 17 Uhr Sonntag, 22. Mai 2022: Kinderflohmarkt U27 Gerthe

Hegelstraße 32, 44805 Bochum

11 bis 15 Uhr

Wann ist in Bochum Trödelmarkt? Alle Termine für Flohmärkte für 2022 im Überblick

Dienstag, 24. Mai 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum

Blumenau 2, 44801 Bochum

6 bis 14 Uhr

: Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum Blumenau 2, 44801 Bochum 6 bis 14 Uhr Samstag, 28. Mai 2022: Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt

Schattenbachstraße, 44801 Bochum

7 bis 14 Uhr

Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt Schattenbachstraße, 44801 Bochum 7 bis 14 Uhr Sonntag, 29. Mai 2022 : Melan Trödelmarkt Bochum real,-

Riemker Straße, 44809 Bochum

11 bis 18 Uhr

: Melan Trödelmarkt Bochum real,- Riemker Straße, 44809 Bochum 11 bis 18 Uhr Dienstag, 31. Mai 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum

Blumenau 2, 44801 Bochum

6 bis 14 Uhr

: Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum Blumenau 2, 44801 Bochum 6 bis 14 Uhr Samstag, 4. Juni 2022: Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt

Schattenbachstraße, 44801 Bochum

7 bis 14 Uhr

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Yassin Hamid (@yassin_hameed)

Samstag, 4. Juni 2022 : Trödel- und Flohmarkt Bochum, Wilhelm-Hopmann-Platz

Hattinger Straße 836, 44879 Bochum

9 bis 15 Uhr

: Trödel- und Flohmarkt Bochum, Wilhelm-Hopmann-Platz Hattinger Straße 836, 44879 Bochum 9 bis 15 Uhr Samstag, 4. Juni 2022 : Langendreerer Koffermarkt im LutherLAB

Alte Bahnhofstraße 166, 44892 Bochum

10 bis 14 Uhr

: Langendreerer Koffermarkt im LutherLAB Alte Bahnhofstraße 166, 44892 Bochum 10 bis 14 Uhr Sonntag, 5. Juni 2022 : Trödelmarkt Bochum Ruhrpark

Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum

11 bis 18 Uhr

: Trödelmarkt Bochum Ruhrpark Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum 11 bis 18 Uhr Montag, 6. Juni 2022 : Trödelmarkt Bochum Ruhrpark

Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum

11 bis 18 Uhr

: Trödelmarkt Bochum Ruhrpark Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum 11 bis 18 Uhr Dienstag, 7. Juni 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum

Blumenau 2, 44801 Bochum

6 bis 14 Uhr

: Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum Blumenau 2, 44801 Bochum 6 bis 14 Uhr Samstag, 11. Juni 2022: Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt

Schattenbachstraße, 44801 Bochum

7 bis 14 Uhr

Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt Schattenbachstraße, 44801 Bochum 7 bis 14 Uhr Sonntag, 12, Juni 2022 : „Bänke raus“ virtuell – Ein Experiment

Alte Bahnhofstraße 180, 44892 Bochum

10.30 bis 18 Uhr

: „Bänke raus“ virtuell – Ein Experiment Alte Bahnhofstraße 180, 44892 Bochum 10.30 bis 18 Uhr Dienstag, 14. Juni 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum

Blumenau 2, 44801 Bochum

6 bis 14 Uhr

: Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum Blumenau 2, 44801 Bochum 6 bis 14 Uhr Samstag, 18. Juni 2022: Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt

Schattenbachstraße, 44801 Bochum

7 bis 14 Uhr

Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt Schattenbachstraße, 44801 Bochum 7 bis 14 Uhr Sonntag, 19. Juni 2022 : Flohmarkt Bochum Ruhr-Universität

Schattbachstraße, 44801 Bochum

11 bis 18 Uhr

: Flohmarkt Bochum Ruhr-Universität Schattbachstraße, 44801 Bochum 11 bis 18 Uhr Dienstag, 21. Juni 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum

Blumenau 2, 44801 Bochum

6 bis 14 Uhr

: Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum Blumenau 2, 44801 Bochum 6 bis 14 Uhr Samstag, 25. Juni 2022: Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt

Schattenbachstraße, 44801 Bochum

7 bis 14 Uhr

Sonntag, 26. Juni 2022 : Mädelsflohmarkt im Jahrhunderthaus Bochum

Alleestraße 80, 44793 Bochum

11 bis 17 Uhr

Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt Schattenbachstraße, 44801 Bochum 7 bis 14 Uhr : Mädelsflohmarkt im Jahrhunderthaus Bochum Alleestraße 80, 44793 Bochum 11 bis 17 Uhr Sonntag, 26. Juni 2022 : Melan Trödelmarkt Bochum real,-

Riemker Straße, 44809 Bochum

11 bis 18 Uhr

: Melan Trödelmarkt Bochum real,- Riemker Straße, 44809 Bochum 11 bis 18 Uhr Dienstag, 28. Juni 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum

Blumenau 2, 44801 Bochum

6 bis 14 Uhr

: Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum Blumenau 2, 44801 Bochum 6 bis 14 Uhr Samstag, 2. Juli 2022: Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt

Schattenbachstraße, 44801 Bochum

7 bis 14 Uhr

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rotunde (@rotunde_bochum)

Samstag, 2. Juli 2022 : Trödel- und Flohmarkt Bochum, Wilhelm-Hopmann-Platz

Hattinger Straße 836, 44879 Bochum

9 bis 15 Uhr

: Trödel- und Flohmarkt Bochum, Wilhelm-Hopmann-Platz Hattinger Straße 836, 44879 Bochum 9 bis 15 Uhr Sonntag, 3. Juli 2022 : Trödelmarkt Bochum Ruhrpark

Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum

11 bis 18 Uhr

: Trödelmarkt Bochum Ruhrpark Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum 11 bis 18 Uhr Dienstag, 5. Juli 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum

Blumenau 2, 44801 Bochum

6 bis 14 Uhr

: Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum Blumenau 2, 44801 Bochum 6 bis 14 Uhr Samstag, 9. Juli 2022: Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt

Schattenbachstraße, 44801 Bochum

7 bis 14 Uhr

Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt Schattenbachstraße, 44801 Bochum 7 bis 14 Uhr Dienstag, 12. Juli 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum

Blumenau 2, 44801 Bochum

6 bis 14 Uhr

: Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum Blumenau 2, 44801 Bochum 6 bis 14 Uhr Samstag, 16. Juli 2022: Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt

Schattenbachstraße, 44801 Bochum

7 bis 14 Uhr

Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt Schattenbachstraße, 44801 Bochum 7 bis 14 Uhr Sonntag, 17. Juli 2022 : Flohmarkt Bochum Ruhr-Universität

Schattbachstraße, 44801 Bochum

11 bis 18 Uhr

: Flohmarkt Bochum Ruhr-Universität Schattbachstraße, 44801 Bochum 11 bis 18 Uhr Dienstag, 19. Juli 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum

Blumenau 2, 44801 Bochum

6 bis 14 Uhr

: Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum Blumenau 2, 44801 Bochum 6 bis 14 Uhr Samstag, 23. Juli 2022: Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt

Schattenbachstraße, 44801 Bochum

7 bis 14 Uhr

Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt Schattenbachstraße, 44801 Bochum 7 bis 14 Uhr Dienstag, 26. Juli 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum

Blumenau 2, 44801 Bochum

6 bis 14 Uhr

: Baby- & Kinderflohmarkt Kemnader See Bochum Blumenau 2, 44801 Bochum 6 bis 14 Uhr Samstag, 30. Juli 2022: Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt

Schattenbachstraße, 44801 Bochum

7 bis 14 Uhr

Flohmarkt Bochum UNI Samstagsmarkt Schattenbachstraße, 44801 Bochum 7 bis 14 Uhr Sonntag, 31. Juli 2022: Melan Trödelmarkt Bochum real,-

Riemker Straße, 44809 Bochum

11 bis 18 Uhr

Flohmarkt in Bochum: Was ist in Corona-Zeiten zu beachten?

Laut der neuen Coronaschutzverordnung vom 3. April 2022 besteht auf den Trödel- und Flohmärkten in NRW aktuell keine Maskenpflicht und keine Zugangsbeschränkung mehr. Je nach Veranstalter können jedoch auch strengere Regeln wie 2G oder 3G erhoben werden.

Ihr müsst auch keinen negativen Corona-Test oder ein Impf- oder Genesenennachweis mehr bei einem Besuch eines Flohmarktes in Bochum vorweisen. Ausnahmen kann es aber je nach Veranstalter geben.

Mehr Flohmärkte in NRW: