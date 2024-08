Gamescom 2024: Diese Stars und Youtuber sind in Köln unterwegs

Die Gamescom in Köln ist nicht nur die größte Videospielmesse der Welt, sondern auch ein Hot Spot wenn es um Social-Media-Prominenz geht: Unzählige Influencer, Streaming-Stars und Promis nutzen die Messe immer wieder, um Kontakt zu den Fans zu knüpfen. Wer diesmal mit am Start ist, erfahrt ihr hier!

Eine wichtige Info vorab: Da sich die eng gestrickten Zeitpläne immer wieder ändern können, sind alle Angaben ohne Gewähr. Die angegeben Zeiten sind auf dem Stand vom 20. August 2024.

Gamescom 2024: Große Neuigkeiten für YouTuber, Influencer und ihre Fans

Während 2023 bereits zwei große Treffpunkte für Promis weggefallen sind (alias der TikTok-Stand und der McDonalds-Stand), wird auch 2024 wieder der Rotstift angesetzt: Diesmal erwischt es den „Red Bull Creator Club“ im Außenbereich – eine der wichtigsten Anlaufstellen, um den Gaming-Promis nahezukommen.

Dennoch gibt es auch weiterhin viele Gelegenheiten, Autogramme und Selfies abzustauben: So soll die „Social Area“ diesmal in Halle 11 (Etage 2 und 3) eine neue Heimat finden – und zwar mit allem, was dazugehört! Will heißen: Hier findet ihr sowohl einen großen Meet- & Greet-Bereich, in dem ihr eifrig Autogramme absahnen könnt, als auch eine große Show Bühne, die sogenannte „Social Stage“. Währenddessen können sich die Influencer und YouTube-Promis jederzeit bequem in den Creator-Co-Working-Space zurückziehen – normale Besucher haben hier keinen Zugang.

Rückblick: Die besten Fotos der Gamescom 2023 – Cosplayer und Gaming-Highlights

In Sachen Organisation hat sich die Gamescom einen neuen Weg überlegt, wie ihr an ein Autogramm oder ein Selfie mit eurem persönlichen Gaming-Darling kommt: Im Vorfeld werden Zeit-Slots für die Signing-Area vergeben!

Wer jetzt in blanke Panik verfällt, muss nicht verzagen: Die Slots lassen sich erst am Tag eures Besuchs vom 22. bis zum 25. August 2024 reservieren – und derer auch nur drei pro Besucher. Damit müsst ihr zwar am jeweiligen Tag schnell sein, müsst aber nicht bereits jetzt auf demotivierende „Ausgebucht!“-Hinweise der Messe blicken. Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Wichtig: Zur Buchung der Zeit-Slots müsst ihr unbedingt die Email-Adresse nutzen, mit der ihr auch euer Gamescom-Ticket gebucht habt!

Gamescom 2024: Wie komme ich zur Social Area in Halle 11?

Die große Social Area inklusive Meet & Greet-Bereich ist das Herzstück aller Autogramm- und Promi-Jäger auf der Gamescom. Aber viele Besucher fragen sich zurecht: Wie komme ich eigentlich in Halle 11?

Die Antwort ist einfach: Halle 11 befindet sich am südlichsten Ende der Messe, vom Eingang Süd kommend gleich auf der rechten Seite. Wer mit dem Nah- oder Fernverkehr anreist, landet ohnehin über den Bahnhof Köln-Messe/Deutz vor diesem Eingang. Alternativ könnt ihr die Deutz-Mülheimer Straße auch etwas weiter nach Norden laufen und die Messe dann über den Eingang Ost betreten.

Die Social Area erstreckt sich über die Etagen 2 und 3 der Halle 11.

Infos noch und nöcher: Gamescom 2024 in Köln: Öffnungszeiten, Anfahrt, Gaming-Highlights und mehr!

Gamescom 2024: Diese Promis sind mit dabei!

Zu den großen Namen der Gamescom 2023 gehörte unter anderem Gnu – über Social Media hat sie bereits angekündigt auch 2024 wieder mit am Start zu sein. Ebenfalls in trockenen Tüchern ist natürlich der neue XXL-Auftritt vom Team Rocket Beans TV – ihr findet das kultige Gaming-Format diesmal in Halle 9.1, wo täglich live gesendet wird (Dienstag von 19.30 bis 22.30 Uhr, Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 18.30 Uhr).

Sicher ist auch: Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck wird wieder an der Eröffnung teilnehmen. Zugegeben ein Promi, der eher weniger Gamer interessieren dürfte.

Abseits von der Gaming-Prominenz auf der Messe findet ihr auf dem Gamescom City Festival meist auch einige prominente Musiker auf den Bühnen der Stadt – 2023 waren zum Beispiel 2raumwohnung, Fritz Kalkbrenner und OK KID vor Ort.

Weiterlesen: Das erwartet euch auf dem Gamescom City Festival 2024!

Gamescom 2024: Diese YouTuber, Influencer und Promis geben Autogramme in der Signing Area

Die Autogramme der Promis könnt ihr an den Tischen in Halle 11.2 abstauben – allerdings wie gesagt nur mit voheriger Buchung eines Zeitslots am selben Tag.

Die folgende Auflistung hat den Stand vom 20. August 2024, kurzfristige Änderungen sind also möglich. Behaltet am besten die offiziellen Kanäle der gesuchten Person im Auge.

Autogramme am Donnerstag, 22. August 2024

Huebi – 12.30 bis 16.30 Uhr

– 12.30 bis 16.30 Uhr Kamui Cosplay als WoW-Xal’atatah – 14 bis 16 Uhr

– 14 bis 16 Uhr Maul Cosplay im WoW-Cosplay – 14 bis 16 Uhr

– 14 bis 16 Uhr Vincent Fallow + Toni Michael Sattler – 14 bis 16 Uhr

– 14 bis 16 Uhr Aria Addams + Maxim – 17 bis 19 Uhr

– 17 bis 19 Uhr Bonjwa Redpanda – 17 bis 19 Uhr

– 17 bis 19 Uhr Dävid – 17 bis 19 Uhr

– 17 bis 19 Uhr Maxim + Aria Addams – 17 bis 19 Uhr

– 17 bis 19 Uhr Trymacs – 17 bis 19 Uhr

Autogramme am Freitag, 23. August 2024

Sev – 12 bis 14 Uhr

– 12 bis 14 Uhr Sterzik – 12 bis 14 Uhr

– 12 bis 14 Uhr HeyStan – 13 bis 15 Uhr

– 13 bis 15 Uhr DaDania – 14 bis 16 Uhr

– 14 bis 16 Uhr CreepyPastaPunch – 14.30 bis 16.30 Uhr

– 14.30 bis 16.30 Uhr Mienah – F14.30 bis 16.30 Uhr

– F14.30 bis 16.30 Uhr Kapuzenwurm – 16.30 bis 18.30 Uhr

– 16.30 bis 18.30 Uhr Naoki Yoshida (Final Fantasy) – 16 bis 18 Uhr

– 16 bis 18 Uhr Metashi – 17 bis 19.30 Uhr

– 17 bis 19.30 Uhr Vicky (Redheadbegins) + Silvia (Ailaughtamyownjokes) – 17 bis 19 Uhr

– 17 bis 19 Uhr Residence of Evil – 18.30 bis 20 Uhr

Autogramme am Samstag, 24. August 2024

FiNessi – 12 bis 13 Uhr

– 12 bis 13 Uhr Darkredsakura – 12.30 bis 13.30 Uhr

– 12.30 bis 13.30 Uhr HollyLP – 12 bis 14 Uhr

– 12 bis 14 Uhr Reeze + Starletnova – 12 bis 15 Uhr

– 12 bis 15 Uhr Starletnova + Reeze – 12 bis 15 Uhr

– 12 bis 15 Uhr Fixx – 13.30 bis 14.30 Uhr

– 13.30 bis 14.30 Uhr OttoBulletproof – 14.30 bis 16.30 Uhr

– 14.30 bis 16.30 Uhr Liza Grimm – 16 bis 18 Uhr

– 16 bis 18 Uhr Dävid – 15.30 bis 17.30 Uhr

– 15.30 bis 17.30 Uhr Naoki Yoshida (Final Fantasy) – 18 bis 20 Uhr

– 18 bis 20 Uhr Ronny Berger – 18 bis 20 Uhr

– 18 bis 20 Uhr IsyCheesy – 17 bis 19 Uhr

– 17 bis 19 Uhr Ryan Cole + Tobbss – 17 bis 19 Uhr

– 17 bis 19 Uhr Tobbss + Ryan Cole – 17 bis 19 Uhr

Autogramme am Sonntag, 25. August 2024

Simfinity – 12 bis 14 Uhr

– 12 bis 14 Uhr Huebi – 13.30 bis 16.30 Uhr

– 13.30 bis 16.30 Uhr ifas_Core – 13 bis 15 Uhr

– 13 bis 15 Uhr Nesmeralda – 14 bis 16.30 Uhr

– 14 bis 16.30 Uhr Sev – 14.30 bis 17.30 Uhr

– 14.30 bis 17.30 Uhr Max Schradin – 15.30 bis 17.30 Uhr

Stars und Sternchen live auf der Gamescom 2024 erleben

Es muss ja nicht immer gleich ein Autogramm oder Selfie sein – vielen Gamescom-Besuchern reicht es auch ihren persönlichen Liebling einfach mal „live“ erleben zu dürfen. Die folgenden Termine solltet ihr euch dafür vormerken:

Promi-Auftritte am Donnerstag, 22. August 2024

Itzjanina + LeFloid: 12.10 bis 13.45 Uhr – Social Stage, Halle 11.3

12.10 bis 13.45 Uhr – Social Stage, Halle 11.3 LeFloid + Itzjanina: 12.10 bis 13.45 Uhr – Social Stage, Halle 11.3

12.10 bis 13.45 Uhr – Social Stage, Halle 11.3 Tobi Lee: 12 12.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

12 12.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Julefient & Saleia: 13 bis 13.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

13 bis 13.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Triple S: 15 bis 15.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

15 bis 15.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Relya Voy: 16 bis 16.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

16 bis 16.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Miyuu: 18 bis 18.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

18 bis 18.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Yukinami: 18 bis 18.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

18 bis 18.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Tazefena: 11 bis 11.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

Promi-Auftritte am Freitag, 23. August 2024

Bisalina Speedruns: 12 bis 18 Uhr – Social Stage, Halle 11.3

12 bis 18 Uhr – Social Stage, Halle 11.3 JuliaOnAir: 11 bis 11.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

11 bis 11.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 rai: 12 bis 12.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

12 bis 12.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Justjohnny + Ollimeee: 12 bis 12.30 Uhr + AMD Highlights, 16 bis 17 Uhr, jeweils in der Event Arena, Halle 8

12 bis 12.30 Uhr + AMD Highlights, 16 bis 17 Uhr, jeweils in der Event Arena, Halle 8 HandOfBlood: „Abgezockt mit Hänno“, 12.30 bis 14 Uhr + OMEN PowerTeam Showdown, 15 bis 16 Uhr – jeweils Event Arena, Halle 8

„Abgezockt mit Hänno“, 12.30 bis 14 Uhr + OMEN PowerTeam Showdown, 15 bis 16 Uhr – jeweils Event Arena, Halle 8 Papfi: „Abgezockt mit Hänno“, 12.30 bis 14 Uhr / NZXT Quizshow + Battle feat. HoneyPuu, 14 bis 15 Uhr, jeweils in der Event Arena, Halle 8

„Abgezockt mit Hänno“, 12.30 bis 14 Uhr / NZXT Quizshow + Battle feat. HoneyPuu, 14 bis 15 Uhr, jeweils in der Event Arena, Halle 8 HoneyPuu: NZXT Quizshow + Battle, 14 bis 15 Uhr + OMEN PowerTeam Showdown, 15 bis 16 Uhr, jeweils Event Arena, Halle 8

NZXT Quizshow + Battle, 14 bis 15 Uhr + OMEN PowerTeam Showdown, 15 bis 16 Uhr, jeweils Event Arena, Halle 8 Primalavera: 15 bis 15.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

15 bis 15.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Vincent Fallow + Tom Ference: 16 bis 16.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

16 bis 16.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Daily Red: 17 bis 17.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

17 bis 17.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 JenNyan + Milschbaum: WD_Black’s Pink Battle, 17 bis 18 Uhr – Event Arena, Halle 8

WD_Black’s Pink Battle, 17 bis 18 Uhr – Event Arena, Halle 8 Eveleanah: 18 bis 18.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

18 bis 18.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Dilaraa.s + Reved: ASUS Gaming Show, 18 bis 20 Uhr – Event Arena, Halle 8

ASUS Gaming Show, 18 bis 20 Uhr – Event Arena, Halle 8 Port Sulphur Band: 18.20 bis 19.20 Uhr – Social Stage, Halle 11.3

18.20 bis 19.20 Uhr – Social Stage, Halle 11.3 Kawau: 19 bis 19.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

Promi-Auftritte am Samstag, 24. August 2024

MrMoregame: 12 bis 12.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

12 bis 12.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Toriyuca: 14 bis 14.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

14 bis 14.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Darh Bronka: 15 bis 15.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

15 bis 15.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 VeitSeiner: 16 bis 16.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

16 bis 16.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Ifa: 19 bis 19.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

Promi-Auftritte am Sonntag, 25. August 2024

BigSpin und weitere: 10 bis 11 und 11.15 bis 12 Uhr – SK Gaming, Halle 9

10 bis 11 und 11.15 bis 12 Uhr – SK Gaming, Halle 9 Sissor: 10 bis 14 Uhr, OMEN HP (Halle 7)

10 bis 14 Uhr, OMEN HP (Halle 7) Fiorissima: 11 bis 11.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

11 bis 11.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Layna: 11 bis 14.45 Uhr – Indie Arena Booth, Halle 10.2

11 bis 14.45 Uhr – Indie Arena Booth, Halle 10.2 HandOfBlood: 12.30 bis 13.30 Uhr – LEGO-Stand, Halle 6

12.30 bis 13.30 Uhr – LEGO-Stand, Halle 6 Milschbaum und JenNyan: 13 bis 14.30 Uhr – Astragon-Stand, Halle 6

13 bis 14.30 Uhr – Astragon-Stand, Halle 6 DomThePot: 14 bis 14.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

14 bis 14.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 CozyKaraoky mit JuliMi und Feedeline: 16.45 bis 17.45, Social Stage, Halle 11.3

16.45 bis 17.45, Social Stage, Halle 11.3 DASH: 17 bis 17.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

17 bis 17.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 NiklasNeo (u.a.): 17.45 bis 18.30 Uhr – SK Gaming, Halle 9

17.45 bis 18.30 Uhr – SK Gaming, Halle 9 Chila Li: 18 bis 18.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

18 bis 18.45 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 GabAnime: 18 bis 19 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1

18 bis 19 Uhr – Cosplay Stage, Halle 5.1 Cat Balou: 18.30 bis 19.30 Uhr – Event Arena, Halle 8

Promi-Jagd auf der Gamescom – einige Tipps

Wer große Gaming-Prominenz auf der Gamescom sehen will, hat als Otto-Normal-Zocker meist leider eher schlechte Karten – außer euch reicht ein flüchtiger Blick vor einer überlaufenen Bühne.

Dennoch könnt auch ihr zwei Termine wahrnehmen, die euch zumindest etwas näher an die Promis bringen: Am Mittwoch öffnet die Gamescom ihre Pforten lediglich für die Medien – und eben diesen Luxus größtenteils leerer Flure lassen sich auch viele Promis ungerne entgehen. Will heißen: Am Mittwoch habt ihr mit die besten Chancen Creator und Influencer in freier Wildbahn auf der Messe zu treffen. Zugang gibt es aber nur für Presse- und Medienschaffende – außer ihr gehört zu den Glücklichen, die im Voraus eine Wildcard absahnen durften (im Shop erhältlich für 64 Euro, Stand 6. August).

Promi-Magnet Numero 2 wäre dann noch die Opening Night Live, welche am Dienstagabend den Kick-off in die Gamescom Woche mit zahlreichen Neuvorstellungen und „World Premiere“-Trailern zelebriert. Die zweistündige Show findet in Halle 8 statt und startet um 20 Uhr. Tickets hierzu findet ab 34 Euro im Shop (Stand 6. August).

Tipp für Gamescom-Besucher: Xperion in Köln als „Jugendheim der Moderne“ – vielmehr als nur eine Gaming-Halle

Gamescom 2024 Terminplan: Diese Events dürft ihr nicht verpassen!

Die wichtigsten Termine der Gamescom sind nicht per se Lieferanten für Autogramme und Selfies, dennoch solltet ihr viele von ihnen auf die persönliche To-Do-Liste für euren Besuch auf der Messe packen.

Das sind die Gamescom-Termine am Dienstag, 20. August 2024

Am Dienstag dürften viele Gamer der großen, rund zweistündigen Eröffnungs-Show folgen, welche abermals von Geoff Keighley moderiert wird – umso schöner, wenn man das mal live in Halle 8 erleben darf. Gezeigt werden die neuesten Gaming-Highlights, darunter zum Beispiel „Monster Hunter Wilds“ (Capcom) und „Kingdom Come: Deliverance 2“ (Warhorse). Natürlich wird das Event auch live gestreamt. Die Tickets hierzu sind bereits seit Anfang August ausverkauft.

20 Uhr: Eröffnungs-Show „Gamescom: Opening Night Live“ in Halle 8

Best of Gamescom: Die schönsten Fotos der letzten Jahre

Das sind die Gamescom-Termine am Mittwoch, 21. August 2024 (Fachbesucher- und Medientag)

Am Fachbesucher- und Medientag bleiben die Tore der Gamescom für das reguläre Publikum verschlossen. Dementsprechend finden viele Events nur mit Einladung statt – und der Großteil ist ohnehin bereits ausverkauft oder ausgebucht. Das sind einige der Termine am Mittwoch:

ab ca. 18.30 Uhr: Eröffnungsveranstaltung mit einer Rede von Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen)

(Bündnis 90 / Die Grünen) 20 bis 23 Uhr: Das traditionelle Xbox FanFest am Xbox-Messestand in Halle 7 ist bekannt als abendliche Sammelstelle vieler bekannter Gesichter.

Das sind die Gamescom-Termine am Donnerstag, 22. August 2024

Endlich öffnen sich die Tore der Gamescom für alle: die Entertainment-Area hat am Donnerstag von 9 bis 20 Uhr geöffnet! Diese Events und Autogrammstunden solltet ihr am Donnerstag nicht verpassen:

TBA: Die politische Eröffnung der Gamescom mit anschließendem Rundgang übernimmt wieder Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen). Eine genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.

(Bündnis 90 / Die Grünen). Eine genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. 20 Uhr: Gamescom-Party am Tanzbrunnen (nur geladene Gäste und Aussteller)

Das sind die Gamescom-Termine am Freitag, 23. August 2024

Am Freitag lockt das AMD Gaming Festival nach Halle 7. Hier zeigt sich über den ganzen Tag verteilt viel Prominenz.

AMD Gaming Festival

ASUS Gaming Show, 18 bis 20 Uhr – Event Arena, Halle 8

Das sind die Gamescom-Termine am Samstag, 24. August 2024

Cosplay Stage, ab ca. 12 Uhr

Gamescom-Termine am Sonntag, 25. August 2024

Cosplay Stage, ab ca. 12 Uhr

Wo gibt es Autogramme?

Wenn es euch darum geht, den Stars möglichst nah zu kommen, dann ist die „Signing Area“ in Halle 11 der beste Ort für euch. Ein weiterer Tipps ist der Außenbereich vor Halle 8: Hier finden regelmäßig Events statt. Weitere Infos zur „Signing Area“ in Halle 11 findet ihr auf der Homepage der Gamescom.

Gamescom-Woche in Köln: Diese Schnäppchen und Angebote gibt es für Gamer

Gamescom Festival 2024 in Köln

Nicht alle Stars findet ihr auf dem Gelände der Messe: Auch auf dem Gamescom City Festival mit seinen Bühnen auf dem Hohenzollernring und am Rudolfplatz zeigen sich am Wochenende so einige bekannte Musiker und Bands mitten in Köln. Allerdings ist selbst kurz vor dem Start der Gamescom noch immer nicht bekannt, wer in diesem Jahr mit dabei ist – 2023 waren unter anderem 2Raumwohnung und Techno-DJ Fritz Kalkbrenner auf den Bühnen zu sehen.

Weiterlesen: Köln am Wochenende: Konzerte, Partys, Märkte – unsere Tipps

Wie gewohnt ist auch dieses Gamescom City Festival kostenlos, dementsprechend macht es Sinn, etwas früher da zu sein.