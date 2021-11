Radschlägermarkt in Düsseldorf: Alle Infos und Termine

Er ist und bleibt ein Fest für Trödel-Fans: Der Radschlägermarkt bietet auch am neuen Standort am Blumengroßmarkt die perfekte Location für eine gemütliche Shopping-Tour, zum Feilschen, Flanieren und Futtern. Dabei setzen die Veranstalter weiterhin auf das bereits im Vorjahr erfolgreich angewendete Hygienekonzept.

Update: Der nächste Termin ist am Sonntag, 7. November. Der Radschlägermarkt findet dann von 11 bis 17 Uhr statt.

Die Corona-Regeln sind mittlerweile etwas abgemildert: Im Außenbereich des Marktes muss keine Maske mehr getragen werden. Lediglich dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wird empfohlen, die Maske aufzusetzen. In den Gebäuden herrscht jedoch weiterhin Maskenpflicht.

>> Veranstaltungen in Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps und Freizeitangebote <<

Vor Ort findet ihr ausgesuchte Antiquitäten, Vintage-Klamotten und neuere Mode, Bücher, Vinyl und vieles mehr. Das Angebot fällt trotz der verringerten Aussteller-Anzahl groß aus, denn viele private Trödler haben die Corona-Pause zum Aufräumen genutzt.

Für gute Verpflegung ist natürlich auch gesorgt: Türkische Spezialitäten, Bratwurst und mehr – es gibt viele Leckereien, die euren Magen nach einem langen und ausgiebigen Shopping-Trip über das Gelände gut füllen dürften.

>> Düsseldorf: Trödelmarkt am Aachener Platz darf wieder durchstarten <<

Alle Termine auf einen Blick

Der Radschlägermarkt findet nun immer sonntags statt. Beachtet auch die neuen Öffnungszeiten: Der Trödelmarkt hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet!

>> Die aktuellen Corona-Zahlen für Düsseldorf findet ihr hier! <<

Hier sind die bislang bestätigten Termine für das Jahr 2021:

8. August 2021

12. September 2021

10. Oktober 2021

7. November 2021

12. Dezember 2021

>> Düsseldorf: Das sind die besten Eisdielen und Eiscafés <<

Mit dem PKW könnt ihr für 3 Euro auf dem Gelände parken – Platz ist ausreichend vorhanden. Der Nahverkehr hält direkt vor der Tür an der Haltestelle Großmarkt/Nordfriedhof:

Bahn: S6

U-Bahn: U78, U79

Straßenbahn: 705, 707

Bus: 729, 834, SB52

>> Spaziergänge in Düsseldorf: Das sind die schönsten Strecken <<

Mitmachen ist einfach

Ihr wollt selber trödeln? Dann meldet euch entweder per Telefon direkt unter der 0211-4719-211, oder per email an [email protected]. Das Büro ist wieder persönlich besetzt ab Dienstag, dem 8. Juni. Büro-Zeiten sind immer Dienstag und Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und an den Samstagen vor den Märkten auch jeweils von 10 bis 12 Uhr.

>> Corona-Impfzentrum Düsseldorf: Anfahrt, Parkmöglichkeiten, Barrierefreiheit – alle Infos <<

mit Agenturmaterial