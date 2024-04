Düsseldorfer Großmarkt vor dem Aus – wie geht es weiter?

Gemüse, Salat, Fisch, Fleisch und Blumen kaufen Gastronomen und Markthändler zu früher Morgenstunde an der Ulmenstraße in Düsseldorf-Unterrath. Auf 115.000 Quadratmetern bieten die Großmarkthändler in den Hallen, die in den späten 70er Jahren gebaut wurden, ihre Produkte an. Zwischen 1 und 7 Uhr tummeln sich Kunden und Händler auf der großen Verkaufsfläche und feilschen um Tomaten, Erdbeeren und mehr.

Hierher stammt ein Großteil der Speisen, die in Düsseldorfer Restaurants abends auf unseren Tellern landen. Aber auch die Wochenmarktware, etwa auf dem Carlsplatz, wird zu großen Teilen in den Hallen an der Ulmenstraße eingekauft.

Doch schon bald soll das muntere Treiben ein Ende finden. Die Stadt Düsseldorf hat den Händlern auf dem Großmarkt die Mietverträge nicht verlängert. Ende 2024 soll Schluss mit dem Düsseldorfer Großmarkt sein. Statt Blumen- und Fischständen sollen hier dann Büro- und Handwerksbetriebe vertreten sein. Auch der beliebte Radschlägermarkt ist dann Geschichte!

Düsseldorfer Großmarkt schließt Ende 2024: So geht es an der Ulmenstraße weiter

Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden, dass der Düsseldorfer Großmarkt zum 31. Dezember 2024 aufgelöst werden darf. Der Grund: Der Großmarkt entspreche nicht mehr dem heutigen Standard und habe die Funktion als Einrichtung der „Daseinsvorsorge“ schon lange verloren. Und wie die Großmarkthallen jetzt bekanntgegeben haben, lässt die Stadt Düsseldorf infolge des Gerichtsentscheides die Mietverträge mit den Großmarkthändlern nun Ende 2024 auslaufen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Trotz eines vorgelegten Businessplans der Genossenschaft Großmarkthallen Düsseldorf, bleibe die Stadt standhaft bei ihren Plänen, die wie folgt aussehen: Auf dem jetzigen Großmarktgelände sollen künftig Handwerks- und Gewerbebetriebe Platz finden. Außerdem soll ein neues Hallenbad für Derendorf gebaut werden. Auch ein Cash&Carry-Markt der Metro ist an der Ulmenstraße geplant.

Stadt reißt angeblich unangekündigt Eingang am Großmarkt ab

Die nächste Hiobsbotschaft für die Großmarkthändler folgte am Montagmorgen, dem 22. April. „In einer beispiellosen Aktion, die sowohl Händler als auch die Kunden des Düsseldorfer Großmarktes zutiefst schockiert und verunsichert hat, ließ die Stadtverwaltung Düsseldorf über Nacht den gesamten Eingangsbereich des Düsseldorfer Großmarktes entfernen.“, hieß es in einer Pressemitteilung.



Dem Düsseldorfer Großmarkt fehlt nun der gesamte Eingangsbereich.

Foto: Düsseldorfer Großmarkthallen eG

Der Teilabriss sei laut der Großmarkthallen Düsseldorf eG „ohne jede Vorankündigung und Absprache mit dort ansässigen Händler“ vorgenommen worden.

War das Ganze wirklich eine Nacht-und-Nebel-Aktion? Wir haben bei der Stadt nachgefragt. Lest hier weiter: Stadt reißt Eingang am Düsseldorfer Großmarkt ab – Händler sauer

Teil des Großmarkts könnte nach Hilden verlagert werden

Die Zukunft des Düsseldorfer Großmarktes ist ungewiss. Derzeit laufen aber Verhandlungen über einen Umzug nach Hilden. Im Fokus steht ein Areal an der Siemensstraße im äußersten Westen der Nachbarstadt. Dort könnten die Händler auf einer Gesamtfläche von 11.000 Quadratmetern in mehreren Hallen neuen Platz finden. Das Industriegebiet grenzt direkt an den Düsseldorfer Stadtteil Benrath.

Offiziell bestätigt ist der Umzug allerdings noch nicht, sagt Peter-Josef Eßer, Vorstandssprecher der Großmarkthallen Düsseldorf eG, der „Rheinischen Post„. Derzeit rechne er mit mehr als ein Dutzend Händlern, die nach Hilden ziehen würden. Umgesetzt werden könnte das Vorhaben schon Anfang 2025.

Weitere Themen aus Düsseldorf:

Laut der Genossenschaft hängen neben den Händlern über 1000 weitere Arbeitsplätze an der Schließung des Großmarkts. Wie sich ab 2025 die Belieferung der Gastronomien, Hotels, Seniorenheime, Kindertagesstätten und Co. gestalten soll, ist derzeit noch unklar.