Das sind die besten Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf

Spaghetti-Eis, der große Fruchtbecher oder Ice Rolls – die ersten warmen Frühlingsstrahlen sind da und schon haben viele Düsseldorfer ein Eis in der Hand! Vegane Sorten, natürliche Zutaten oder kreative Gaumenfreuden wie Rosmarin-Lavendel oder Himbeere-Balsamico: Die Eismacher der NRW-Landeshauptstadt überzeugen mit Geschmack, Tradition und Qualität. Ob in der Altstadt, in Bilk oder Derendorf: Unsere Favoriten findet ihr hier!

>> Düsseldorf: So wird das Wetter – die Vorhersage <<

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Eisschmiede

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Eisschmiede Du?sseldorf (@eisschmiededuesseldorf)

Wenn sich ewig lange Schlangen vor einer Eisdiele bilden, kann man sich sicher sein: Hier gibt es etwas ganz Besonderes! Die Eisschmiede öffnete ihre Pforten bereits 2015 in Bilk, gleich gegenüber der St. Martin Kirche auf der Bilker Allee 22. Seitdem wird hier handgemachtes Eis in vielen kreativen Formen ins Hörnchen und in den Becher gebracht, darunter auch jede Menge spannende Eigenkreationen. Alle zwei Wochen gibt es einen neuen „Becher der Woche“. Wie wäre es zum Beispiel mit einem „Vanilla Strawberry Cookie“-Eis?

Toll: Auch Veganes Eis wird hier nicht nur angeboten, sondern ausdrücklich beworben. So kommen auch Laktoseallergiker auf den Geschmack.

Adresse: Eisschmiede, Manufaktur für Genuss. Bilker Allee 22, 40219 Düsseldorf

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Eiscafé Pia

Die Traditions-Eisdiele an der Kasernenstraße 3 in der Innenstadt versorgt die Kunden mit leckerstem italienischen Eis – und ist bei vielen Düsseldorfern sehr beliebt. Kein Wunder, dass Schlange stehen hier ebenfalls Tradition hat. Doch das Warten lohnt sich!

Adresse: Eiscafé Pia, Kasernenstraße 3, 40213 Düsseldorf

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Gelato 49

Im Gelato 49 an der Berger Straße 22 in der Altstadt gibt es italienische Köstlichkeiten mit natürlichen Zutaten und teilweise ungewöhnlichen Aromen wie Salz-Lakritz oder gesalzene Erdnuss. Ob Milchcremeeis oder Sorbet: Die Rezepte stammen aus dem italienischen Bologna und ihr könnt euch hier durch eine große saisonale Auswahl schlecken.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gelato49 (@gelato49_com)

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Pure Ice

Handgemachtes und frisches Eis auf dem Carlsplatz! Die Besucher des Wochenmarkts bekommen die kühle Köstlichkeit direkt aus der Eismaschine serviert. Das kleine, aber feine Sortiment wird nach Belieben mit den eigens produzierten Toppings garniert. Der Laden des gelernten Pâtissier Tim Tegtmeier befindet sich am Stand D2 des Wochenmarkts.

Adresse: Pure Ice, Wochenmarkt Carlsplatz, Stand D2, 40213 Düsseldorf. Und auf der Nordstraße 80, 40447 Düsseldorf

Pure Ice, Wochenmarkt Carlsplatz, Stand D2, 40213 Düsseldorf. Und auf der Nordstraße 80, 40447 Düsseldorf Website

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: RollaCosta

Hier wird das Eis gerollt! Seit 2019 gibt es in der Düsseldorfer Altstadt am Burgplatz 2 die leckeren Ice-Rolls mit vielen Toppings. Hinter „RollaCosta“ steckt der einstige Bio-Ingenieur Constantinos Demirtzis, der passend zu den Frühlingstemperaturen die eiskalten Wrap-Varianten anbietet.

Adresse: RollaCosta, Burgplatz 2, 40213 Düsseldorf

RollaCosta, Burgplatz 2, 40213 Düsseldorf Website

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Herrtotti Eis-Manufaktur

In der ehemaligen Apotheke auf der Bilker Brunnenstraße gibt‘s neben Klassikern wie Schoko oder Vanille auch andere kreative und zum Teil vegane Sorten wie etwa Rote Bete. Die Auswahl ist dabei übersichtlich, aber sehr lecker.

Adresse: Herrtotti Eis-Manufaktur, Brunnenstr. 4, 40223 Düsseldorf

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Unbehaun

Die Eisdiele an der Aachener Straße hat Kultstatus und ist schon über 100 Jahre alt! Es beginnt mit den puristisch gestalteten Eisbechern in etwa 15 verschiedenen Portionsgrößen und endet bei der Auswahl der Eissorten: Es gibt Vanille, Schokolade, Nuss, Zitrone und Erdbeere, die bis zum Becherrand gestrichen werden. Das Eiscafé legt besonderen Wert auf natürliche Zutaten, es kommen keine Farbstoffe ins Eis.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jennifer (@jennie_laluna)

Adresse: Unbehaun Eis, Aachener Straße 159, 40223 Düsseldorf

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Yomaro Frozen Yogurt

Frische Erdbeeren, Himbeersoße und Brownies, dazu zahlreiche Toppings wie Knuspermüsli, weiße Schokolade oder Ananas – und wir können uns mal wieder überhaupt nicht entscheiden. Die Düsseldorfer lieben den Frozen Yogurt und mittlerweile gibt es auch in anderen Städten Filialen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von YOMARO Du?sseldorf (@yomaro_duesseldorf)

Adresse: Yomaro Frozen Yogurt, Lorettostraße 17, 40129 Düsseldorf. Weitere Standorte: Carlsplatz 6B, 40123 Düsseldorf, Hauptstraße 18, 40597 Düsseldorf, Dorfstraße 26, 40677 Meerbusch.

Yomaro Frozen Yogurt, Lorettostraße 17, 40129 Düsseldorf. Weitere Standorte: Carlsplatz 6B, 40123 Düsseldorf, Hauptstraße 18, 40597 Düsseldorf, Dorfstraße 26, 40677 Meerbusch. Website

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Belluno

Handgemachtes italienisches Eis ohne Schnickschnack: Das Belluno in Düsseldorf Friedrichstadt gehört zu den traditionsreichen Eiscafés der Stadt, seit 1973 gibt es hier kalte Spezialitäten. Neben italienischen Klassikern wie Stracciatella locken auch immer neue Eis-Kreationen.

Adresse: Belluno, Helmholtzstraße 47, 40215 Düsseldorf

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Da Forno

Seit über 100 Jahren versorgt die Eisdiele Da Forno ihre Kunden mit traditionellen Rezepten – und hat schon lange Kultstatus. Das Geschäft an der Schwerinstraße in Pempelfort ist in Familienhand, zur Herstellung werden nur natürliche Zutaten genommen. Knapp 20 Sorten stehen zur Auswahl – einfach mal durchprobieren!

Adresse: Da Forno, Schwerinstraße 1, 40447 Düsseldorf

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Tati

Viele Düsseldorfer schwören auf das Eis von „Tati“ an der Schirmerstraße 39. Neben klassischen Sorten gibt es auch exotische Varianten für den Gaumen: Zitrone-Lavendel, Veilchen oder Brauseeis. Yummy! Sehr lecker sind übrigens auch die hausgemachten Kuchen.

Adresse: Tati, Schirmerstraße 39, 40211 Düsseldorf

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Nordmanns Eisfabrik

Ein Eis, fünf Läden: In der hippen Eisdiele von Nordmanns Eisfabrik gibt’s neben klassischen Eissorten auch gerne mal Rosmarin-Lavendel oder Caramel-Fleur-de-Sel ins Hörnchen. Die 16 Sorten wechseln täglich und werden aus besten Rohstoffen hergestellt. So kommt die Milch von Landwirten, die nach Demeter-Kriterien arbeiten.

Adresse: Nordmanns Eisfabrik, Hermannstraße 22a, 40233 Düsseldorf. Weitere Standorte: Luegallee 134, 40454 Düsseldorf, Immermannstraße 4, 40120 Düsseldorf, Tannenstraße 21, 40476 Düsseldorf, Dorfstraße 2a, 40667 Meerbusch.

Nordmanns Eisfabrik, Hermannstraße 22a, 40233 Düsseldorf. Weitere Standorte: Luegallee 134, 40454 Düsseldorf, Immermannstraße 4, 40120 Düsseldorf, Tannenstraße 21, 40476 Düsseldorf, Dorfstraße 2a, 40667 Meerbusch. Website

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von nordmanns eisfabrik (@nordmanns_eisfabrik)

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Gelateria La Romana

Die Gelateria La Romana kann auf eine lange Entstehungsgeschichte zurückblicken: 1947 wurde sie in Rimini gegründet, das italienische Familienunternehmen bietet eine Vielzahl an leckeren, sehr cremigen Eissorten. Diese werden auch heute noch frisch zubereitet. Kein Wunder, dass die Schlange vor der Gelateria an der Barmer Straße in Oberkassel entsprechend lang ist. Die gute Nachricht: Seit 2022 gibt es das Eis auch am Carlsplatz!

Adresse: Gelateria La Romana, Barmer Straße 35, 40219 Düsseldorf sowie am Carlsplatz 19, 40213 Düsseldorf.

Gelateria La Romana, Barmer Straße 35, 40219 Düsseldorf sowie am Carlsplatz 19, 40213 Düsseldorf. Website

Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf: Ghirloni

Die Eismanufaktur an der Stockumer Kirchstraße 19 ist eine Anlaufstelle für alle Liebhaber der kalten Köstlichkeit. Und bei über 40 verschiedenen Eissorten kommen auch Freunde kreativer Kreationen auf ihren Geschmack. Ganz neu dabei: Das Hinkel Florentiner Eis – entstanden in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Hinkel. Mittlerweile bekommt ihr das Ghirloni Eis übrigens auch in zahlreichen Düsseldorfer Supermärkten von Edeka und Rewe!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von R o b e r t o G h i r l o n i (@ghirloni)

Adresse: Ghirloni, Stockumer Kirchstraße 19, 40474 Düsseldorf

Ghirloni, Stockumer Kirchstraße 19, 40474 Düsseldorf Website

Das könnte dich auch interessieren: