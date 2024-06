Viel zu hohe Energiekosten und inflationäre Preise für Grundnahrungsmittel: All das schlägt sich auch auf den aktuellen Eispreisen nieder. Wir haben uns auf den Weg in die Düsseldorfer Eisdielen gemacht und uns nach den Preisen pro Kugel umgeschaut. Besonders interessant ist dabei die Beobachtung, dass der Preisunterschied pro Kugel bei teilweise 1,80 Euro liegt.

Da kann man als Kunde, der spontan Lust auf ein Eis hat, schnell den Genuss verlieren. Weiter unten findet ihr den Preis-Check im Überblick.

Eine Kugel Eis am Medienhafen kostet 2 Euro

Nach fünf Filialen in Köln war es an der Zeit, auch die Stadt Düsseldorf am Konzept „Keiserlich“ teilhaben zu lassen, dachte sich Gründer Rainer Winter. Die neue Filiale am Düsseldorfer Medienhafen eröffnete am 25. März, frischgebackene Ladenbesitzerin ist Christin Firneburg.

Neben den beliebten Klassikern wie Vanille, Schokolade und Erdbeere bietet die Eisdiele auch ständig wechselnde Sorten mit exotischen Früchten, Sorbets sowie vegane Kreationen. Ein Highlight: der Schokobrunnen mit belgischer Schokolade.

Adresse: Wupperstraße 2, 40219 Düsseldorf

Eis an der Rheinpromenade für 1,50 Euro je Kugel

Das Eiscafé Venezia ist mit seiner direkten Lage am Rhein im Sommer immer gut besucht, freut sich bei gutem Wetter täglich über eine proppenvolle Außenterrasse.

Bedeutet beste Lage am Rhein auch automatisch, bei einer Kugel Eis besonders tief in die Tasche greifen zu müssen? Nicht unbedingt, denn das Lokal am Rathausufer 11 fährt eine ganz andere Schiene: Hier habe man den Preis pro Kugel im vergangenen Jahr sogar um 50 Cent gesenkt. Ein Mitarbeiter zu Tonight News: „2022 Jahr kostete eine Kugel hier noch 2 Euro. Dann gab es einen Besitzerwechsel und wir haben den Preis auf 1,50 Euro gesenkt um zu schauen, wie es läuft“.

Das Eiscafé scheint damit rentabel durch die Saison gekommen zu sein, denn auch 2024 bleibt der Preis bei 1,50 Euro pro Kugel.

Im Eiscafé Roma kostet die Kugel 1,60 Euro

Auch eine Preiserhöhung im Eiscafé Roma in der Altstadt (Berger Straße) bleibt aus. Kunden zahlen, wie im vergangenen Jahr, 1,60 Euro pro Kugel (2022: 1,50 Euro).

Besitzer Armando, der das Café seit sieben Jahren betreibt, erklärte uns im vergangenen Jahr den Grund für die Erhöhung: „Die Preise für Milch, Sahne und Zucker sind enorm gestiegen. Außerdem haben wir viel höhere Stromkosten als vor dem Ukraine-Krieg und den Russland-Sanktionen. Leider müssen wir das dann in Teilen auch an die Endverbraucher weitergeben.“

Die Kugel Eis kostet in der Altstadt 1,70 Euro

Nebenan bei Gelato49 bleibt der Preis vom vergangenen Jahr ebenfalls stabil. Hier werden 1,70 Euro pro Kugel Eis fällig (2022: 1,40 Euro).

Der Grund für die insgesamte Kostensteigerung laut Verkäufer: die Energiekosten sowie Teile der Zutaten. Das Eis der Marke Gelato49 wird nach einer speziellen Rezeptur aus Bologna (Italien) hergestellt. Die Sorte Pistazie Sicilia ist der ganze Stolz des Unternehmen, denn die Pistazien, die darin enthalten sind, stammen direkt aus Sizilien.

Hier gibt es die teuerste Kugel Eis Düsseldorfs

Spitzenreiter, was die Preise angeht, ist die Düsseldorfer Eismanufaktur Nordmann’s (u.a. in Flingern). Hier kostet eine Kugel Eis 2 Euro (2023: 1,90 Euro). Besondere Sorten, die das Unternehmen unter der Kennzeichnung „Nordmann’s Finest“ aufführt, kosten sogar stolze 2,50 Euro (2023: 2,40 Euro).

Hintergrund: In „Nordmann’s Finest“-Sorten wie z.B. Pistazie seien besonders teure Inhaltsstoffe enthalten. Die Sorten seien zudem besonders aufwändig in der Herstellung. Diese scheint bei Nordmann’s übrigens generell sauber zu sein: „Farbstoffe, künstliche Aromen, Emulgatoren, Mono- und Diglyceride, Zitronensäure, Carageen und all die anderen Konsorten aus Dosen, Tüten und Pulvern haben bei uns Hausverbot“, heißt es auf der Homepage.

Und weiter: „Deshalb ist beispielsweise unser Pistazieneis braun und nicht grün. Wir verwenden eine 100 Prozent reine Pistazie ohne Aroma- und Farbstoffe“, erklärt uns Eisverkäufer Gianluca hinter der Theke. Auch Veganer können bei Nordmann’s zuschlagen ohne zu zögern: „Und unser Vanilleeis ist nicht wirklich gelb, weil das meist ein Hinweis auf Zugabe von Farbstoff ist. Unsere Sorbets sind frei von Fett, also laktosefrei und für Veganer geeignet.“

2 Euro kostet eine Kugel in der Düsseldorfer Innenstadt

Der Eiscafé-Stand Famous in den Schadowarkaden hat im vergangenen Jahr ihre Preise um ein Drittel des alten Preises erhöht. Heißt: Statt wie 2022 1,50 Euro zahlen Gäste seither an der Eisdiele im Shopping-Center stolze 2 Euro pro Kugel. Daran ändert sich auch 2024 nichts.

Die Gründe für die Erhöhung gleichen denen der anderen Betreiber. Besonders happig beim Eiscafé Famous: Eine Portion Sahne kostet 1,50 Euro extra (2022: 1 Euro).

Hier gibt es das günstigste Eis in Düsseldorf

Die Eisdiele Unbehaun lockt Kunden bereits seit 1906 auf die Aachener Straße nach Düsseldorf-Bilk. Sie besticht mit nur fünf Sorten, die alle nach deutscher Rezeptur hergestellt werden. Bestellt man das Eis im Becher, wird es gespachtelt und kostet pro Sorte 90 Cent. Im Hörnchen (Waffel) wird es in Kugeln serviert und kostet nur 70 Cent.

Eine Eis-Rose bei Amorino in der Innenstadt für 4,20 Euro

Bei Amorino in der Altstadt gibt es das Eis nicht in Kugeln, sondern in Rosen. Das Unternehmen wurde 2002 von zwei Italienern in Paris gegründet. Italienisches Eis wird mit einer speziellen Spachteltechnik zu einer Rosenblüte geformt. Jede Rose kann aus beliebig vielen Eissorten bestehen, sodass Kunden mehr Sorten als gewöhnlich ausprobieren können.

Doch die aufwändige Spachteltechnik hat ihren Preis, wie Franchise-Unternehmer Constantin Cronenberg uns in der Düsseldorfer Altstadt erklärt. Eine Eis-Rose kostet bei Amorino im Hörnchen dieser Tage 4,20 Euro und entspricht von der Menge etwa zweieinhalb Kugeln. Eine Kugel Eis kostet hier umgerechnet also um die 1,70 Euro.

Zum Vergleich: 2022 mussten Kunden „nur“ 3,90 Euro pro Rose berappen. Da das Eis direkt aus Paris kommt, seien die Kosten, wie beispielsweise für die Erhaltung der Kühlkette, ohnehin hoch.

1,70 Euro kostet eine Kugel im Eiscafé Pia

Die Kult-Eisdiele Pia im Schatten der Kö lockt die Düsseldorfer schon seit 1971 mit italienischem Gelato auf die Kasernenstraße. Auch hier gibt es diesen Sommer keinen Preisanstieg: Kunden müssen weiterhin 1,70 Euro pro Bällchen berappen (2022: 1,20 Euro).

Preisübersicht: Das kostet eine Kugel in den Eisdielen Düsseldorfs

Hier gibt es die Übersicht der Preise ausgewählter Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf (pro Kugel bzw. kleinste Portion im Hörnchen), sortiert nach Preis:

Eiscafé Unbehaun an der Aachener Straße : 70 Cent

: 70 Cent Eiscafé Venezia am Rathausufer : 1,50 Euro

: 1,50 Euro Eiscafé Ra Luna am Rathausufer : 1,50 Euro

: 1,50 Euro Eiscafé Roma an der Berger Straße : 1,60 Euro

: 1,60 Euro Gelateria La Romana am Carlsplatz : 4 Euro, umgerechnet pro Kugel ca. 1,60 Euro

: 4 Euro, umgerechnet pro Kugel ca. 1,60 Euro Eislab an der Immermannstraße : 4 Euro, umgerechnet pro Kugel ca. 1,60 Euro

: 4 Euro, umgerechnet pro Kugel ca. 1,60 Euro Eiscafé Pia an der Kasernenstraße : 1,70 Euro

: 1,70 Euro Amorino in der Flinger Straße : 4,20 Euro, umgerechnet pro Kugel ca. 1,70 Euro

: 4,20 Euro, umgerechnet pro Kugel ca. 1,70 Euro Gelato49 in der Berger Straße : 1,70 Euro

: 1,70 Euro Keiserlich am Medienhafen : 2 Euro

: 2 Euro Famous Eiscafé im Schadowarkaden : 2 Euro

: 2 Euro Eiscafé Dante am Burgplatz : 2 Euro

: 2 Euro Eiswagen Benrather Schloßufer : 2 Euro

: 2 Euro Nordmann’s Eismanufaktur : 2 Euro

: 2 Euro Giuseppe’s Eiswerkstatt an der Luegallee: 2,50 Euro

Warum kostet die Kugel to go weniger als im Café?

Viele Eisdielen berechnen für die Kugel Eis zum Mitnehmen weniger, als wenn man sie im Café zum Vor-Ort-Verzehr bestellt. Armando, der das Eiscafé Roma in der Düsseldorfer Altstadt betreibt, erklärt den Preisunterschied: „Für das Eis zum Mitnehmen zahlen wir nur 7 Prozent Mehrwertsteuer. Auf das Eis, was im Café verzehrt wird, zahlen wir 19 Prozent Mehrwertsteuer.“ Außerdem fallen für den Vor-Ort-Verzehr weitere Kosten für Location, Service, Küche etc. an.