„Keiserlich“: Kölner Eiscreme erobert den Düsseldorfer Medienhafen

Ab Samstag, dem 23. März 2024, können Fans von Schoko, Vanille, Sorbet und Co. eine neue Eisdiele im Düsseldorfer Medienhafen testen. Die Eismanufaktur „Keiserlich“ bringt ihr Konzept aus Köln erstmals nach Düsseldorf und will vor allem mit dem Verzicht auf Schnickschnack überzeugen.

„Keiserlich“: Ein Stück Köln eröffnet am Düsseldorfer Medienhafen

Hinter „Keiserlich“ steckt Rainer Winter aus Köln, der das Konzept dort vor acht Jahren – und nach gründlicher Wissensreise in Italien – entstehen lassen hat. Aktuell gibt es fünf Filialen in der Domstadt – und hier scheint das Konzept Anklang zu finden, wie der Instagram-Kanal mit über 3000 Followern bezeugt.

So durfte das Unternehmen beispielsweise den FC-Köln-Abschied von Jonas Hector und Timo Horn im vergangenen Frühjahr versüßen:

Doch zurück zum Wesentlichen: Die neue Filiale am Düsseldorfer Medienhafen wird durch Christin Firneburg geführt. Die 42-Jährige kann auf 20 Jahre Gastro-Erfahrung zurückblicken und freut sich in ihrem neuen Alltag vor allem auf den direkten Kontakt zu ihren Kunden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Diese Sorten wird es im „Keiserlich“-Eiscafé geben

Neben den beliebten Klassikern wie Vanille, Schokolade und Erdbeere bietet „Keiserlich“ auch ständig wechselnde Sorten mit exotischen Früchten, Sorbets und cremigen Mohn- und Erdnuss-Kreationen (vegan), Milcheis aus laktosefreier Milch und mehr. Ein Highlight: der Schokobrunnen mit belgischer Schokolade zum Verfeinern von Hörnchen und Bechern.

Die Eismanufaktur verspricht gänzlich auf künstliche Aromen und industrielle Zusätze zu verzichten. Das Eis werde mit frischen Zutaten und nach traditionellen Rezepturen hergestellt, heißt es auf der Website.

Das kostet eine Kugel Eis im neuen Eiscafé am Medienhafen

Schon vor der Eröffnung wird verraten, was die süße Abkühlung kosten wird: Eine Kugel Eis wird für 2 Euro verkauft, ein Eisbecher – als Spaghettieis oder in der Schoko-Variante erhältlich – jeweils 8,50 Euro. Kaffee gibt es von der privaten Düsseldorfer Rösterei Carl Ferdinand aus Pempelfort.

Der Vergleich in Düsseldorf zeigt, dass sich die Filiale eher im oberen Preissegment befindet. Lest hier weiter: Eisdielen-Check Düsseldorf: Hier kostet die Kugel 70 Cent, hier 2,50 Euro

Alle Eissorten können in einer wieder verwendbaren Thermobox (mit 10 Kugeln für 18 Euro, mit 8 Kugeln für 14 Euro) mitgenommen werden.

Öffnungszeiten und Adresse

Die Eismanufaktur ist von März bis Oktober täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet , donnerstags und freitags wahrscheinlich bis 21 Uhr.

Eröffnung: Samstag, 23. März 2024

Adresse: Wupperstraße 2, 40219 Düsseldorf

Ob sich die Filiale zur neuen Lieblingsadresse der Düsseldorfer mausern kann, wird sich zeigen.