Neu in Düsseldorf: Warum der Kaffee in der „Röstfabrik Carl Ferdinand“ anders schmeckt

Gute Cafés gibt es in Düsseldorf ja so einige, aber eigene kleine „Röstfabriken“ eher weniger. Wer weiß, vielleicht findet ihr in Pempelfort eure neue Anlaufstelle für euren Lieblingskaffee? Wir haben mit Sven Becker, Besitzer von der Röstfabrik Carl Ferdinand, gesprochen. Das kann euch erwarten!

Neues Café in Düsseldorf: „Röstfabrik Carl Ferdinand“ – the story behind

Wir schreiben das 19. Jahrhundert: Carl Ferdinand, Sven Beckers Urgroßvater, besitzt eine große Leidenschaft für Kaffee, die er mit Freude an seine folgenden Generationen weitergegeben hat. Entstanden ist diese Passion durch seine zweite große Begeisterung – die Seefahrt. So sorgt er als Kapitän bei den deutschen und europäischen Kaffeehäusern immer wieder für Nachschub. Daraus entspringt auch die Saga, dass Carl Ferdinands voll beladenes Schiff eines Tages mitten im Atlantik von einem achtarmigen Riesenkraken angegriffen worden sei.

Auch Sven Beckers Großvater Claus Ferdinand (1909 – 1997) lebt als „Kaffee-Kapitän“ und lässt sich sogar einen Oktopus auf den rechten Oberarm tätowieren. Beckers Vater, Curd Ferdinand, setzt die Familientradition fort und sorgt im Neuss-Düsseldorfer Hafen für den Umschlag von Kaffeerohware, die auch mal gerne als Probe mit nach Hause genommen werden. Und so wächst Sven Becker in einem Haus auf, in dem es allgegenwärtig nach frisch geröstetem Kaffee durftet und die alten Seefahrer-Legenden seines Uropas Carl erzählt werden.

Und so schließt sich der Kreis: Es war früher oder später klar, dass auch Sven die Familientradition auf seine Weise fortsetzt. Die Idee von der eigenen Röstfabrik war geboren! Nach seiner seriösen Karriere als Bänker verschlägt es ihn zum Kaffeerösten.

Röstfabrik Carl Ferdinand in Düsseldorf: Kaffeerösterei mitten in Pempelfort

Im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort versorgt Sven Becker seit November 2022 mit eigener Rösterei und angeschlossenem Café, Kaffeejunkies mit eigenen Kreationen. Dieses Wissen kommt aber nicht von ungefähr, denn noch während seines Bänker-Daseins belegte er drei Jahre lang eine Weiterbildung nach der Anderen. Nun darf er sich sogar „Röstmeister von Spezialitätenkaffee“ nennen.

Seinen Specialty-Kaffee röstet der 40-Jährige selbst in seiner eigenen Röstfabrik. Das geschieht nicht heimlich hinter verschlossenen Türen, sondern offen und live vor den Gästen seines Cafés. Es steht nicht viel rum in seinem Café, ohnehin ist es sehr aufgeräumt, strukturiert und ohne Gedöns. Ein großer Blumenstrauß hier, ein paar abstrakte Bilder da, das reicht. Dabei sind die großen Gieser-Kaffeeröstmaschinen schon Hingucker genug.

Übrigens: Der Fokus liegt zwar auf das Rösten selbst, das Café bietet aber auch einige Sitzplätze zum Genießen vor Ort an. In den wärmeren Monaten wird zusätzlich eine Außenterrasse mit 20 weiteren Sitzplätzen geöffnet. Dann erweitert sich auch das Angebot.

Röstfabrik Carl Ferdinand: Kaffeespezialitäten

Welcher Kaffee wird nun angeboten, in Carl Ferdinands Röstfabrik? Keine Sorge, auf der Karte werdet ihr nicht überrumpelt mit Kaffeespezialitäten, von denen nur Baristas Ahnung haben: Wählt zwischen Espressi, Cappucino, Flat White, Caffè Latte, Filterkaffee, heißer Schokolade oder einem Chai Latte. Auch Limo aus Flaschen und Wasser stehen euch zur Wahl.

Im Verkaufsraum findet ihr den Kaffee, der euch am besten geschmeckt hat, auch in 250-Gramm bzw. 1-Kilo-Päckchen für zu Hause. Von Espresso- bis Filterröstung gibt es acht verschiedene Sorten: Von der nussigen Wintermischung, bis „claus mischung“ mit Karamell, Haselnuss und zitroniger Note über den gefilterten „gaterma“, hier wird jeder fündig. Alle Sorten gibt es auch im Onlineshop zum bestellen oder abholen.

Zur Karnevalszeit findet die „Jecke Mischung“ derzeit Platz im Regal, in den Sommermonaten wird es zudem Iced-Coffee und Cold-Brew-Varianten geben.

Röstfabrik Carl Ferdinand: Was ist eigentlich „Speciality-Coffee“?

Sven Becker erklärt uns, dass es beim Kaffee einen großen Unterschied gibt. Nämlich der zwischen „Industriekaffee“ und „Speciality-Coffee“. Letzteres entspricht nämlich dem höchsten Qualitätsstandard, den es bei den Rohkaffeebohnen gibt. Die Specialty Coffee Association (SCA) hat ein Verfahren entwickelt, welches Kaffee vergleichbar macht und ihn zum Schluss in ein Punktesystem einteilt. Ihr könnt euch sicher sein, bei Sven bekommt ihr nur den Spezialitätenkaffee.

Röstfabrik Carl Ferdinand: Süßes und Snacks

Zum Kaffee gehört für viele mindestens ein süßes Teilchen dazu. Zurzeit werden Brownies, Blondies, Bananenbrot oder auch Cookies angeboten. Schon bald wird es auch herzhafte Snacks in Form von belegten Sandwiches geben.

Röstfabrik Carl Ferdinand: Preise für Kaffee, Snacks und Co.

Die Preise sind zugegebenermaßen ziemlich erschwinglich. Ein Cappucino kostet drei Euro, ein Espresso zwei Euro und ein Filterkaffee 2,50 Euro. Ein Café Latte kostet vier Euro, Tee 2,50 Euro. Brownies und Bananenbrot gibt es für drei Euro, Cookies für zwei Euro. Entscheidet ihr euch beim Kaffee für eine Milchalternative, kommen keine Extrapreise obendrauf. Dafür erhalten Stammkunden und Kaffeejunkies mit eigenem Becher einen kleinen Rabatt.

Röstfabrik Carl Ferdinand: Workshops

Jetzt habt ihr euch zwar richtig guten Kaffee für die Maschine zu Hause gekauft, wisst aber nicht, wie ihr das Naturprodukt daheim richtig zubereitet? Und sowieso wollt ihr mehr zum Thema Herkunft, Anbau und Fakten rund um das Thema Kaffee wissen? Dafür bietet Sven einmal im Monat einen mehrstündigen Workshop an, in dem Kursteilnehmer alles zum Thema Kaffee erfahren. Auch ein „Coffee-Tasting“ ist inkludiert. Tickets und Infos zu Preisen findet ihr hier.

Röstfabrik Carl Ferdinand: Öffnungszeiten

Bleibt nun noch die Frage, wie lange die Röstfabrik geöffnet hat. Momentan arbeitet Sven die meiste Zeit noch alleine in seinem Café, aber das soll sich bald schon ändern. In einigen Wochen sollen auch die Öffnungszeiten verlängert werden.

Montag: geschlossen

Dienstag: 11 bis 17 Uhr

Mittwoch: 11 bis 17 Uhr

Donnerstag: 11 bis 17 Uhr

Freitag: 11 bis 17 Uhr

Samstag: 10 bis 14 Uhr

Sonntag: geschlossen

Wo ist „Röstfabrik Carl Ferdinand“ in Düsseldorf?

Die Röstfabrik findet ihr inmitten von Pempelfort unweit des Berty-Albrecht-Parks. Über die Straßenbahnstation „Rochusmarkt“ erreicht ihr das Café in wenigen Gehminuten. Mit dem Auto erwischt ihr mit etwas Glück einen Parkplatz in einer der Seitenstraßen.

Adresse: Düsselthaler Str. 39, 40211 Düsseldorf