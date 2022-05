Top 10: Das sind die besten Eisdielen und Eiscafés in Köln

Geschmäcker sind verschieden und Eis ist nicht gleich Eis. Die einen lieben fruchtig-saure Sorbets, die anderen sahnige Schlemmer-Variationen wie „Oma’s Keksteig“ oder „Oreo-Torte“. Wieder andere legen Wert auf ein gemütliches Ambiente innen oder eine große Sonnenterrasse. Wir zeigen euch die zehn besten Eisdielen in Köln.

Eisdielen und Eiscafés in Köln: Dolce & Gelato

Die kultige Eisdiele auf der Pfeilstraße, mitten in der City, bietet ihren Gästen hauptsächlich draußen Platz zum Sitzen und ist in ihrer Eisqualität unschlagbar. Zudem kommen experimentierfreudige Kunden hier auf ihre Kosten. Dolce & Gelato hat immer neue Sorten wie Piemonter Haselnuss oder Prosecco-Pampelmuse im Angebot.

Lage: zentral

Preise: 1 Kugel Eis 1,50 Euro

Eis-Auswahl: ausgefallen

Adresse: Dolce & Gelato, Pfeilstraße 51, 50672

Eisdielen und Eiscafés in Köln: Eiscafé Cortina

Der Laden auf den Ringen ist eine echte Institution. Denn das Eiscafé Cortina ist ein von der Familie Perilli schon seit drei Jahrzehnten geführtes Familienunternehmen und bietet seinen Gästen eine großzügige Außenterrasse und gemütliche Plätze im Café-Inneren. Zudem gibt es ausgefallene Sorten wie Lemon-Cookie – lecker!

Lage: zentral

Preise: 1 Kugel Eis 1,50 Euro

Eis-Auswahl: ausgefallen

Adresse: Eiscafé Cortina, Hohenstaufenring 22, 50674 Köln

Eisdielen und Eiscafés in Köln: Ice Cream United

FC- und Poldi-Fans aufgepasst. Ice Cream United gehört dem kölschen Weltmeister. Denn neben seinen Mangal-Döner-Filialen hat Lukas Podolski auch mehrere Eisdielen in der Kölner City. Eine davon befindet sich mitten im Belgischen Viertel und lässt Sahne-Eis-Liebhaber-Herzen höher schlagen.

Lage: zentral

Preise: normal

Eis-Auswahl: klassisch

Adresse: Ice Cream United, Brüsseler Straße 72, 50672 Köln

Eisdielen und Eiscafés in Köln: Orchidea

In dem netten Café in Zollstock kommen auch Veganer und Laktose intolerante Gäste auf ihre Kosten – zum Beispiel mit dem vegan hergestellten Schokoladeneis. Das Beste: Orchidea hat tagtäglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Lage: Zollstock

Preise: 1 Kugel Eis 1,20 Euro

Eis-Auswahl: klassisch

Adresse: Orchidea, Zollstocksweg 30, 50969 Köln

Eisdielen und Eiscafés in Köln: Eis-Engeln

Das Eiscafé Engeln hat Tradition. Denn auf der Cranachstraße in Nippes wird schon seit 1953 Eis verkauft. Gründer Otto Engeln hatte das Eis damals jedoch nur nebenbei in seiner Konditorei angeboten. Doch mittlerweile ist Eis das Hauptgeschäft und nur noch das Schild „Konditorei Engeln“ erinnert an das Ursprungs-Business der traditionellen Eisdiele.

Lage: Nippes

Preise: 1 Kugel Eis 1,50 Euro

Eis-Auswahl: klassisch

Adresse: Eis-Engeln, Cranachstraße 22, 50733 Köln

Eisdielen und Eiscafés in Köln: Schmelzpunkt

Hinter dem leckeren Eis aus der blauen Eisdiele auf der Merowinger Straße in der Südstadt stecken die Chocolatiers und Patissiers von TörtchenTörtchen. Hier findet ihr extravagante Sorten wie Limette-Basilikum, Pistazie-Bronte oder Kurkuma, aber auch Klassiker wie Schokolade und Haselnuss. Bei 46 Sorten sollte für jeden etwas dabei sein.

Lage: Südstadt

Preise: 1 Kugel Eis 1,90 Euro

Eis-Auswahl: ausgefallen

Adresse: Merowinger Straße 9, 50677 Köln

Eisdielen und Eiscafés in Köln: Eiscafé Liliana

Ausgefallene wie klassische Sorten und üppige Eisbecher bekommt ihr im gemütlichen Eiscafé Liliana in Ehrenfeld. Und: Hier steht auch ein grünes Spaghetti-Eis – mit Kiwi – au der Karte.

Lage: Ehrenfeld

Preise: 1 Kugel Eis 2 Euro

Eis-Auswahl: ausgefallen

Adresse: Eiscafé Liliana, Simarplatz 18, 50825 Köln

Eisdielen und Eiscafés in Köln: Die Eisdielerin

Gäste der Eisdielerin in Ehrenfeld schwärmen von der großen und ständig wechselnden Auswahl sowie von der gemütlichen Hinterhof-Terrasse auf der Rückseite des Cafés. Von veganen Sorbets über Milcheis hat die Eisdielerin einiges in der Kühltruhe.

Lage: Ehrenfeld

Preise: 1 Kugel Eis 1,80 Euro

Eis-Auswahl: ausgefallen

Adresse: Die Eisdielerin, Venloer Straße 402, 50825 Köln

Eisdielen und Eiscafés in Köln: Eisfeldchen

Unweit der Haltestelle Lindenburg befindet sich in einem ehemaligen Büdchen nun der zweite Ableger des Eissalons Eisfeldchen. Es gibt sechs Milcheis- und fünf vegane Sorten. Milchshakes, Spaghettei-Eis und Kaffee stehen ebenfalls auf der Karte. Das wird ohne künstliche Zusatzstoffe hergestellt.

Lage: Sülz

Preise: 1 Kugel Eis 1,20 Euro

Eis-Auswahl: ausgefallen

Adresse: Eisfeldchen, Zülpicher Straße 303, 50937 Köln

