Die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2024

Neueröffnungen von Stores, Restaurants, Cafés und Clubs sorgen 2024 in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf für die nötige Portion Abwechslung. Worauf ihr euch dieses Jahr freuen könnt, erfahrt ihr hier im großen Überblick.

Nespresso-Welt auf der Schadowstraße

Hier braut sich etwas zusammen: Im Kö-Bogen II auf der Schadowstraße eröffnet im Februar 2024 die Nespresso-Welt. Wie auch schon auf dem Geschäft auf der Königsallee wird es hier Kaffeespezialitäten in Kapselform zum Probieren und zum Kauf geben. Auch die Kaffeemaschinen können hier getestet und mit nach Hause genommen werden.

Adresse: Schadowstraße, 40212 Düsseldorf

Zeit für Brot auf der Nordstraße

Anfang 2024 gibt es Bäckerei-Zuwachs in Düsseldorf-Pempelfort: Auf der Nordstraße eröffnet die im Rest von Deutschland bereits äußerst beliebte Bioland-Bäckerei „Zeit für Brot“ – und die hat neben den vor Ort selbst produzierten Backwaren auch ein ganz besonderes Highlight mit an Bord: Zimtschnecken! Von der klassischen Zimtschnecke über die Schokoschnecke bis hin zur weißen Schoko-Himbeer-Schnecke und der veganen Apfel-Mandel-Schnecke – die Auswahl ist groß.

Bis zur noch undatierten Neueröffnung im Frühjahr 2024 wird die neue Location noch ordentlich in Schuss gebracht. Alle Infos zur Neueröffnung von „Zeit für Brot“ in Düsseldorf könnt ihr hier nachlesen.

Adresse: Nordstraße 48, 40477 Düsseldorf

The Cloud One Hotel am Kö-Bogen

Mitten in Düsseldorf kündigt sich eine neue Hotelmarke an: The Cloud One Hotels der Budget-Hotelkette Motel One findet man bisher nur mit einem Standort in New York City, direkt gegenüber des World Trade Centers und des 9/11 Memorials. Jetzt holt die Gruppe das Konzept erstmals nach Deutschland in die NRW-Landehauptstadt.

Das Unternehmen will im Frühjahr 2024 am Kö-Bogen am Joachim-Erwin-Platz eröffnen. Alle weiteren Infos und Fotos zum neuen The Cloud One Hotel im Herzen Düsseldorfs findet ihr hier.

Adresse: Joachim-Erwin-Platz 1, 40212 Düsseldorf

Burgerkette Swing Kitchen kommt in die Altstadt

Die Landeshauptstadt bekommt mit dem österreichischen Gastro-Konzept Swing Kitchen einen weiteren Burgerladen in der Altstadt. Die Kette besitzt bereits ein Dutzend Läden, unter anderem sechs davon in Wien, nun soll auch nach Düsseldorf expandiert werden.

Im Swing Kitchen gibt es vor allem vegane und vegetarische Burger zu essen. Beispielsweise einen „Pink Edgy“, ein paniertes „Like Meat“-Schnitzel mit veganem Käse und fruchtiger Preiselbeer-Mayo. Es gibt aber auch den klassischen Cheeseburger, in diesem Falle mit einem veganen Soja-Patty, Salat, Tomaten-Concassée, Zitronen-Mayo, Karotten und Rotkraut.

Wann genau das Lokal eröffnet, ist noch nicht bekannt.

Adresse: Marktstraße, 40213 Düsseldorf

Dönerladen Tastyy in der Altstadt

„Döner und Pommes gehen immer!“ Das dachte sich auch Marco Schepers, früherer Kentucky-Fried-Chicken-Chef. 2024 will er mit Tastyy ein neues Fast-Food-Restaurant in die Düsseldorfer Altstadt bringen. Die Adresse dürfte keine Unbekannte sein, denn die neue Filiale zieht am Bolker Stern ein, der für über 40 Jahre das Zuhause einer McDonald’s-Filiale war.

Hier findet ihr weitere Infos zur Neueröffnung von Tastyy in Düsseldorf.

Adresse: Neustraße 16, 40213 Düsseldorf

Gran Caffé Leonardo eröffnet Eiscafé auf der Immermannstraße

Vielen dürfte das Gran Caffé Leonardo an der Königsallee bereits bekannt sein. Das Eiscafé bietet Platz im Foodcourt des Sevens sowie 130 weitere Sitzplätze auf der Außenterrasse. Jetzt expandiert die Leonardo-Gruppe innerhalb des Stadtgebiets und zieht mit einem weiteren Eiscafé auf die Immermannstraße.

Neben dem Burgerrestaurant „What’s Beef“ wird es bald klassisches sowie exotische Eissorten, Kaffeespezialitäten und italienische Dolci geben. Wann genau das Café eröffnet, ist noch nicht bekannt.

Adresse: Immermannstraße 22, 40210 Düsseldorf

Modekette Reserved zieht in ehemalige Görtz-Filiale

Im Januar 2023 wurde bekannt, dass der Schuhhändler Görtz seinen Flagship-Store im Ko Bögen II auf der Schadowstraße in Düsseldorf schließen muss. Der Nachfolger steht seither fest: In den Standort mit drei Etagen und über 2200 Quadratmetern wird die polnische Modekette Reserved im Frühjahr 2024 seine Filiale eröffnen. Das sorgt besonders bei H&M, Zara und Co. für neue Konkurrenz.

Adresse: Schadowstraße 42-52, 40212 Düsseldorf

Punkrock-Pizzeria und Bier-Bar in der Altstadt

Ein Gastro-Konzept aus Augsburg eröffnet im Februar 2024 seine Pforten: „Bob’s Punk Rock Pizzeria & Beer Bar“ bietet nach eigenen Angaben nicht „nur“ frische Pizza: Auch Pasta und Burger werden serviert und die überschüssigen Kalorien direkt durch eine Runde Bowling, Billard, Kicker und Dart abtrainiert. Auch Sportübertragungen und Live-Konzerte werden auf der Website angepriesen.

Adresse: Bolkerstraße 17, 40213 Düsseldorf

Wann eröffnet das KaDeWe in Düsseldorf?

Das weltberühmte Berliner „Kaufhaus des Westens“, kurz KaDeWe kommt nach Düsseldorf! Einziehen wird das Kaufhaus der Superlative in das Carsch-Haus am Heinrich-Heine-Platz. Das Warenangebot umfasst die Bereiche Mode, Accessoires, Wohnen, Kosmetik und Food. Auch die Delikatessen-Abteilung, ein Paradies für alle Feinschmecker, darf nicht fehlen. Im Interview mit „Bild“ verrät André Maeder, CEO der „KaDeWeGroup“, das Carsch-Haus solle „der digitalste Department Store der Welt“ werden.

Die Maßnahmen am Gebäude und auf dem Platz werden voraussichtlich bis Ende 2024 andauern. Ende März 2023 fiel der Spatenstich mit OB Dr. Stephan Keller.

Adresse: Heinrich-Heine-Platz 1, 40213 Düsseldorf