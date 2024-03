Neu in Düsseldorf: "House of Little Labels" bringt Ordnung ins Zuhause

Locations in Düsseldorf

„House of Little Labels“ in Düsseldorf: Dieser Laden bringt Ordnung in euer Zuhause

8. März 2024

Mehl, Zucker, Kaffee und Co.: Erinnert ihr euch noch auf diese Aufschriften auf Omas Porzellandosen in der Küche? Dieser Organizer-Style feiert nun sein Comeback – mit eigenem Store in Düsseldorf. Wir haben das "House of Little Labels" für euch besucht und verraten, was euch hier erwartet.