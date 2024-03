Bagel mit Kaviar in Düsseldorf: So viel kostet das neue Luxus-Brötchen

Der Bagel, ein Teigkringel aus Hefeteig, der traditionell in New York City gebacken wird, ist in den letzten Jahren auch in Deutschland immer beliebter geworden. Ob mit Lachs, Frischkäse oder einfach nur Butter – die Möglichkeiten, einen Bagel zu belegen, sind schier endlos.

Doch in der Landeshauptstadt gibt es jetzt eine neue Kreation, die für Aufsehen sorgt: Bagel mit Kaviar. Dahinter steckt die Neueröffnung von American Bagels, ein Herzensprojekt einer 22-jährigen Düsseldorferin.

Am Samstag, 9. März, hat der Laden im schwarz-gelben Look auf der Nordstraße eröffnet. Die Geschäftsidee ist dabei eindeutig: Bagels! Ob zum Frühstück, Mittagessen oder als Snack zwischendurch – Genießer können hier die runden Teiglinge mit verschiedenen Aufstrichen und Toppings genießen – auch für Vegetarier und Veganer geeignet.

Ladenbesitzerin aus Düsseldorf war bereits Vox-„Shopping Queen“

Besitzerin Gabriela Litwak, die unter anderem als Düsseldorfer „Shopping Queen“ der gleichnamigen Vox-Sendung (Ausgabe Sommer 2022) bekannt ist, weiß: „Die Bagels stammen aus einer Produktion in Leipzig. Dort haben wir unsere Rezepturen ausfeilen lassen und bekommen sie regelmäßig in unser Lokal angeliefert. Hier werden sie frisch aufgebacken und vom Kunden mit beliebigen Zutaten belegt“.

Der Bestellprozess erinnert dabei ein wenig an die US-Franchise-Kette Subway, denn diese geschieht in vier Schritten und direkt am Tresen: Man wählt einen Bagel (z.B. Natur, Vollkorn, Oregano), wählt verschiedene Toppings (z.B. Guacamole, Frischkäse, Hähnchenbrust, Ei, Nutella) und Salat und Soße dazu (z.B. Chipotle, Honig-Senf, Trüffel-Mayo). „Je nach Variation kommt man so auf einen Endpreis zwischen 4 und 9,50 Euro je Bagel“, erzählt die Ladenbesitzerin mit amerikanischen Wurzeln.

Apropos Amerika: Die Passion zum runden Gebäck kommt nicht von ungefähr. „Meine Mutter ist Amerikanerin. Als fünfköpfige Familie haben wir für einige Jahre in New York gelebt. Einen Bagel-Laden, wie es ihn dort an jeder Ecke gibt, habe ich hier schmerzlich vermisst – und nun einfach meinen eigenen eröffnet“, erzählt Gabriele Litwak mit einem Leuchten in den Augen.

Dazu passend: Die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2024 – auf diese Restaurants, Cafés und Geschäfte könnt ihr euch freuen.

American Bagels bietet seinen Kunden Bagel mit Kaviar

Doch der Blick auf die Menükarte macht stutzig: Unter den Specials gibt es neben den Varianten Lachs und Ei oder Ziegenkäse und Honig auch den Kaviar Bagel. Warum ausgerechnet Kaviar? „Das hat einen familiären Hintergrund. Mein Vater und mein Bruder haben einen Lebensmittelverarbeitungsbetrieb für Genussmittel, darunter fällt auch Kaviar“, erzählt Litwak. „Den Kaviar, den wir in unserem Shop verkaufen, kommt aus Aquakulturen in Norwegen und Schottland.“ Die rohen Fischeier, auch Lachsrogen genannt, stammen vom zwölf Jahre alten Stör. In einem Betrieb in Nordrhein-Westfalen werden die Lachsrogen geräuchert. Litwak weiter: „Sie schmecken sanft, kaum fischig und haben ein festes Korn.“ Er sei ideal für Kaviar-Einsteiger.

Und wie kommt das bei den Kunden an? „Die Kunden kaufen den Kaviar bisher eher in den Dosen, als auf dem Bagel. Unser Renner ist aktuell die Variante mit Frischkäse und Lachs“, erzählt die junge Frau, die einst Film in Köln studiert hat.

Passend für alle Brot- und Gebäckfreunde: Bäckereien in Düsseldorf – unsere Top 8 servieren Brot und Kuchen nach Traditionsrezept

Was der Kaviar-Bagel in Düsseldorf kostet – und wie er schmeckt

Der Kaviar, der im neuen Geschäft auf der Nordstraße verwendet wird, wird in Portionen serviert. Die günstigste Portion (20 Gramm) kostet 29 Euro, die teuerste (125 Gramm) sogar über 180 Euro. „Beim Kaviar-Bagel empfehlen wir Frischkäse und Lachs dazu“, erzählt Litwak, während sie die edle Kaviardose öffnet und die Fischeier auf dem Teigkringel drapiert.

Die Preisüberblick zeigt:

Bagel: 2 Euro

Frischkäse: 2 Euro

Lachs: 4,50 Euro

Kaviar: 29 Euro

Zusammengerechnet kommt man so auf einen Preis von 37,50 Euro. Ist es das wert oder eher ein Gag?

Die Geschmacksprobe bezeugt: Der getoastete und mit Knoblauchflocken, Mohn und Sesam bestreute Bagel schmeckt aromatisch. Der Kaviar kommt eher salzig als fischig daher und ist buttrig und cremig im Geschmack. Kaum ölig. Aber: Der Lachs hat den Kaviargeschmack wohl ein wenig übertüncht.

Wie Litwak während der Kostprobe erzählt, sollen die Nährstoffe des Kaviars wie eine Verjüngungskur für den Körper sein: „Er trägt unglaublich viel Vitamin E, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und Eiweiß in sich“. Fazit: Ein überaus gesunder Snack für zwischendurch also, aber keinesfalls ein günstiger. Ein Hingucker auf dem Teller ist es in jedem Fall, wie neugierige Blicke von Passanten bezeugen.

Öffnungszeiten und Adresse

Die Bagels können in dem kleinen Geschäft vor Ort im Stehen verzehrt werden, auf der Terrasse an der Nordstraße gibt es Platz für zehn Personen. „Die meisten bestellen sich ihren Bagel zum Mitnehmen“, ergänzt Gabriela Litwak.

Neugierige Düsseldorfer können sich vom Konzept bei American Bagels auf der Nordstraße 85 in Pempelfort täglich zwischen 8 und 18.30 Uhr selbst überzeugen. Bestellungen sind bei Abholung möglich.

Die Geschäftsidee soll schon bald als Franchise-Unternehmen in weiteren deutschen Städten Einzug erhalten, so etwa in Essen und Neuss.

Und für den süßen Abschluss: Eisdielen-Check in Düsseldorf: Hier kostet die Kugel 70 Cent, hier 2,50 Euro!