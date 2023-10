Knusprige New York Rolls auf dem Carlsplatz: Süßer TikTok-Trend erobert Düsseldorf

In den letzten Monaten avancierten New York Rolls auf TikTok zu einem viralen Trendgebäck. Auf der Plattform finden sich millionenfach geklickte Videos, in denen Nutzer in die krossen Teilchen beißen, die im übrigen häufig mit süßer Creme gefüllt sind. Natürlich kommen die perfekten Teilchen extrem fotogen daher: Mit buntem, herunterlaufendem Drip zieht das Trendgebäck alle Blicke auf sich.

Nun hat der Trend auch Düsseldorf erobert: Pure Pastry, die Pâtisserie auf dem Carlsplatz rund um Patissier Tim Tegtmeier, bietet New York Rolls seit kurzem in zwei Sorten an: Pistazie-Mascarpone und Zitrone-Baiser. Wir haben den Geschmackstest gemacht und festgelegt, ob der Hype berechtigt ist.

Was sind New York Rolls?

Hinter New York Rolls steckt nicht etwa ein Ableger der beliebten Zimtschnecken in der Düsseldorfer Altstadt, sondern ein gleichmäßig aufgerollter Croissant-Teig, gefüllt mit einer süßen Creme. Sie sind der letzte Schrei aus der Stadt, in der alles möglich scheint: New York. Ähnlich wie der „Cronut“, eine Kombination aus Croissant und Donut, vereinen die New York Rolls zwei Eigenschaften: ein knusprig-fluffiger Croissant-Teig wird zu einer perfekten „Roll“ gerollt und mit einer Creme gefüllt. Die Idee hat es nun auch nach Düsseldorf geschafft.

Wo gibt es New York Rolls in Düsseldorf?

Die Pâtisserie Pure Pastry rund um Patissier Tim Tegtmeier bietet seit Anfang Oktober die beliebten New York Rolls in ihrem Geschäft auf dem Carlsplatz an: Über Facebook gab sie bekannt: „Ihr habt sie euch gewünscht und endlich sind sie da. Aufgerollter Croissant-Teig, gefüllt mit Pistazie-Mascarpone oder Zitrone-Baiser.“ Die Rolls sollen im täglichen Sortiment mit aufgenommen werden.

Allzu lange warten solltet ihr jedoch nicht, denn die New York Rolls sind täglich schnell vergriffen: Kommt am besten vormittags hierher, um sicher zu gehen, dass ihr noch eine der Röllchen bekommt.

Übrigens: Nicht weit von Pure Pastry auf dem Carlsplatz befindet sich Lil Bao Bao, der ebenfalls mit einem Trend-Food aus Asien punktet.

Schmecken New York Rolls von Pure Pastry?

Haben die Rolls auch geschmacklich ihren Hype verdient – oder sehen sie einfach nur gut aus? Klar ist: New York Rolls sind nichts für die herzhaften Esser, denn die Croissants sind durch die Füllung schon ziemlich süß. Wir haben die Variante mit Pistazie und Mascarpone probiert. Die Pistazien sind dabei eher als Dekoration und Topping prominent, die Füllung ist (lecker) Mascarpone-lastig.

Die gerollten Croissants lassen sich Schicht für Schicht auseinanderziehen. Die ersten Bissen kämpfen sich noch durch den feinbuttrigen Croissant-Teig, in der Mitte angekommen stößt man schließlich auf die Füllung. Der Mix aus knusprig, fluffig und cremig schmeckt und ist sicherlich ein Geschmackserlebnis.

Tipp: Serviette griffbereit halten!

Lohnt sich der eigene Geschmackstest?

Gut gemachte New York Rolls machen Spaß zu essen: Sie zerblättern beim ersten Biss im Mund und warten mit einer gefüllten Überraschung in der Mitte. Für eine Roll blättert ihr 3,80 Euro hin, vergleichbar mit einem belegten Brötchen beim Bäcker. Wir finden, ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis.

Auch in Köln gibt es die New York Rolls. Bei der Pâtisserie Törtchen Törtchen kosten die runden Croissants einen Euro mehr, als in Düsseldorf. In unserem Geschmackstest der New York Rolls bei Törtchen Törtchen in Köln verraten wir, ob sich der Preis auszahlt.