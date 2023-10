Bao Buns in Düsseldorf: Lil Bao Bao auf dem Carlsplatz serviert euch Trend-Food aus Asien

Es gibt einen neuen Stern am Trend-Food-Himmel: Bao Buns! Hierbei handelt es sich um fluffige Hefeteigbrötchen, die mit den fernöstlichen Leckereien wie Kimchi oder Schweinebauch gefüllt werden.

Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, bis die fluffig pikanten Asia-Burger ihren Weg nach Düsseldorf finden. So befindet sich seit kurzem mit Lil Bao Bao auf dem Carlsplatz eine Location, in der ihr die trendige Leckerei serviert bekommt. Wir haben dem Stand einen Besuch abgestattet und uns durch die Bao Buns probiert. Wie es uns geschmeckt hat und was euch am Food-Spot erwartet, erfahrt ihr hier.

Diese Köstlichkeiten erwarten euch im Lil Bao auf dem Carlsplatz in Düsseldorf

Dass Stand-Inhaber John Hoang-Tu Phan auf den Brötchen-Hype aufgesprungen ist, scheint sich auszuzahlen: „Wir haben seit September geöffnet und seit dem habe ich gar kein Zeitgefühl mehr, weil hier so viel zu tun ist“, erzählt der Gründer des ersten und noch einzigen Bao Bun Laden in Düsseldorf im Gespräch mit Tonight News.

Das Familiengeschäft serviert die luftig leichten Brötchen mit vier verschiedenen Füllungen, welche von Blumenkohl (8 Euro), über Tofu (8 Euro) bis hin zu Crispy Chicken (10 Euro) und Honey-Garlic-Shrimp (12 Euro) reichen. Wem ein Bao Bun allein nicht ausreicht, hat in Sachen Beilage die Qual der Wahl zwischen Süßkartoffel-Pommes und hausgemachtem Kimchi (je 2,50 Euro).

Den Durst stillen hingegen jede Menge asiatischer Drinks und Homemade Lemonades (3 bis 4 Euro) mit ausgefallenen Geschmacksrichtungen. Für uns gab es eine Litchi-Limonade mit Litchi-Frucht drin, die trotz ihres süßen Geschmacks angenehm erfrischend schmeckte.

So schmecken die Bao Buns auf dem Carlsplatz

Selbstverständlich durfte auch ein Geschmackstest der Bao Buns nicht fehlen. Hier fiel unsere Wahl auf die Crispy-Chicken-Variante mit eingelegten Karotten, Frühlingszwiebeln, Sesam-Körner und einer hausgemachten Soße.

Serviert werden die angesagten Hefebrötchen im kleinen Bambus-Korb, welcher das Trend-Food optisch in Szene setzt. Mit zehn Euro ist das Bao Bun nicht gerade günstig, satt wird man dennoch allemal. Auch die Konsistenz auf fluffigem Brötchen und knusprigen Hühnchen hat uns gemundet. Das Beste war allerdings die würzig-asiatische Soße.

Lil Bao Bao in Düsseldorf: Adresse, Öffnungszeiten, Anfahrt

Das Lil Bao Bao findet ihr direkt auf dem Carlsplatz nahe der Düsseldorfer Altstadt. Solltet ihr mit dem ÖPNV anreisen, könnt ihr ganz bequem an der U-Bahn-Station Benrather Straße aussteigen. Ganz in der Nähe des Marktplatzes befindet sich ebenfalls ein Parkhaus, in dem ihr euer Auto abstellen könnt.

Adresse: Carlsplatz 22-23, 40213 Düsseldorf

Carlsplatz 22-23, 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags von 12 bis 17 Uhr

Tipp: Wer Menschenmassen und langes Anstehen meiden will, kommt am besten am Nachmittag vorbei.

Dazu passend: Japanischen Restaurants in Düsseldorf – die besten Adressen für Ramen, Sushi und Co.