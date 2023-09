„Fladi“ in Düsseldorf: Das erwartet euch bei der Döner-Alternative auf dem Carlsplatz

In der Düsseldorfer Altstadt unterwegs und hungrig? Das kennen sicher einige von euch. Wer dabei nicht auf altbekannte und zuweilen sehr fettige und vor mayo-basierten Saucen triefende Snacks zurückgreifen will, ist auf dem Carlsplatz schon einmal an der richtigen Adresse.

Im Düsseldorfer Foodmekka hat sich besonders ein Stand mit einer Eigenkreation eine feste Fanbase erarbeitet: Feinkost Fladi mit ihrem gleichnamigen „Fladi“.

Vegetarische Frikadellen und Safran-Hähnchen – das kommt in euren „Fladi“

Was dahinter steckt? Nicht weniger als die moderne, frischere und grünere Alternative zum allseits beliebten Döner Kebab. „Man kann sich das Produkt wie einen gewöhnlichen Döner vorstellen, jedoch ist der Inhalt ein völlig anderer“, fassen auch die Köpfe hinter dem Gericht auf der Website des Carlsplatzes zusammen.

Denn in das frisch aufgeschnittene und getoastete Fladenbrot, das dem „Fladi“ seinen Namen gibt, gehören nicht Cocktailsauce und Fleischstreifen vom Spieß, sondern hausgemachte Aufstriche, Antipasti und – je nach Vorliebe – vegetarische Frikadellen, Safran-Hähnchen oder Thunfischsalat.

Garniert mit knackigen Tomaten und Rucola ist ein solcher „Fladi“ ein erfrischender und sättigender Mittagssnack – und das liebste weiße T-Shirt oder das Businesshemd bleibt sicherer sauber als beim gängigen Kebab aus dem Imbiss.

Wählt zwischen Mais- und Roggenfladenbrot

Dabei ist und bleibt das Brot die Hauptattraktion beim „Fladi“. Kunden können hierbei aus zwei Varianten wählen: dem hellen Mais-Weizenbrot und dem dunklen Roggenbrot. Während die hellere Version einen mit seinen Geschmacksnuancen in die Mittelmeerregion versetzt, wo Maismehlbackwaren äußerst beliebt und verbreitet sind, ist das Roggen-„Fladi“ eine clevere Hochzeit von orientalischer und deutscher Backkunst.

Freunde authentischen Designs kommen bei Feinkost Fladi ebenfalls auf ihre Kosten: Die verzehrbereiten „Fladis“ werden in bunt verzierten marokkanischen Aram-Schalen serviert, die den Appetit nur noch weiter anregen.

Die wichtigsten Infos für euren Besuch bei Feinkost Fladi findet ihr hier im Überblick:

Feinkost Fladi

Carlsplatz, Standnummer C3

Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 8 – 18 Uhr

Samstag, 8 – 16 Uhr

Bar- und Kartenzahlung möglich