Carlsplatz in Düsseldorf: Öffnungszeiten, Stände, Adresse – alle Infos zum beliebten Marktplatz

Er ist der älteste und zugleich einer der bekanntesten Märkte in Düsseldorf: der Carlsplatz. Im Herzen der Stadt findet ihr ein riesiges Angebot an Waren, das sicherlich keine Wünsche offen lässt. So bekommt ihr hier von Blumen und frischen Backwaren über Käse bis hin zu Wurst, Eis und Süßigkeiten alles, was das Herz begehrt. Daneben kann sich auch das gastronomische Angebot, welches auch typische Länderküchen näher bringt, sehen lassen.

Das alles gibt es in einzigartiger Atmosphäre. Denn auf dem Carlsplatz trefft ihr sowohl auf ein junges Publikum als auch auf anspruchsvolle Feinschmecker. Zudem ist der Wochenmarkt ein beliebter Treffpunkt für Freunde und Familien. Bei einer Tasse Kaffee oder einem frisch gepressten Glas Smoothie lässt sich das bunte Markttreiben ideal beobachten.

Doch wann hat der Carlsplatz überhaupt geöffnet? Wie gelangt man am besten dorthin? Und: Welche Stände sind auf dem Markt vertreten? Wir haben alle wichtigen Infos für euch.

Carlsplatz in Düsseldorf: Das ist das Konzept

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von carlsplatz (@carlsplatz)

Der Carlsplatz ist kein Markt wie jeder andere. Zwar könnt ihr euch auch hier vom Angebot der Händler inspirieren lassen und frische Lebensmittel in ausgezeichneter Qualität kaufen, doch daneben ist der Wochenmarkt auch eine perfekte Anlaufstelle für ein schnelles Mittagsessen oder einen kleinen Snack.

Denn viele Stände haben frisch gekochte Speisen im Angebot. Der Carlsplatz ist also eine Mischung aus klassischem Wochenmarkt und Essensparadies. So könnt ihr euch von Brötchen mit Schweinebraten über indisches Curry bis hin zu leckeren Happen Sushi durchschlemmen. Am Abend trifft man sich dann etwa in der Weinbar Concept Riesling auf einen edlen Tropfen und lässt den Tag mit Freunden oder Kollegen entspannt ausklingen.

Daneben finden auf dem Marktplatz regelmäßig Veranstaltungen statt. So erwartet euch während der närrischen Jahreszeit ein buntes Karnevalsprogramm, großes Kürbisschnitzen im Herbst, ein Laternenumzug für Kinder zu St. Martin oder ein Besuch vom Nikolaus im Dezember.

>>Wochenmarkt in Düsseldorf: Carlsplatz, Bio-Bauernmarkt und Co. – die schönsten Märkte der Stadt<<

Solltet ihr es einmal nicht auf den Carlsplatz schaffen, könnt ihr euch das Marktsortiment auch mit dem Lieferservice CARL bequem nach Hause liefern lassen. Dafür schreibt ihr CARL über WhatsApp oder per E-Mail eure Wünsche und der Lieferservice leitet eure Bestellung an die Händler weiter. Zur Verfügung steht der Service mittwochs bis samstags von 16 bis 21 Uhr. Geht euer Auftrag bis 13 Uhr ein, bekommt ihr eure Lebensmittel sogar noch am selben Tag geliefert. Weitere Infos zum Bestellvorgang, Zeiten und Bezahlung findet ihr hier.

Carlsplatz in Düsseldorf: Diese Stände erwarten euch

Auf dem Carlsplatz erwarten euch über 60 Händler, die Waren aus unterschiedlichen Bereichen anbieten. Zur besseren Übersicht haben wir hier eine Auflistung der Stände samt angebotener Produkte für euch:

Blumen und Pflanzen:

Blumen Brüning (Standnummer: C10)

Blumenfrau (Standnummer: C8)

Blumenwerkstatt (Standnummer: A2+B1+B2)

Carlsplatzblume (C8)

Herbstzeitlose (E11+E13)

Brot und Backwaren:

Bäckerei Evertzberg (Standnummer: D9+D11)

Belgisches Backhaus (Standnummer: B10)

Di Genaro (Standnummer: D7)

Ihr Bäcker Schüren (Standnummer: C1a)

Pure Pastry (Standnummer: 2a)

Delikatessen und Feinkost:

Di Genaro (Standnummer: D7)

Feinkost Fladi (Standummer: C3)

Inka & Mehl (Standnummer: D4)

Jordan Genuss Shop (Standnummer: E16)

Kräuterhexe (Standnummer: C2)

Lakrids by Johan Bulöw (Standnummer: E1)

Pure Pastry (Standnummer: 2a)

Schlemmermeyer (Standnummer: E07)

Sehl Gourmet (Standnummer: A7)

Terre de Provence (Standnummer: A10)

Fisch und Meeresfrüchte:

Bernhard Pahlke Fisch & Garnelen Import GmbH (Standnummer: A3 + A3.1 + A4)

Di Genaro (Standnummer: D7)

Fischhaus Obst (Standnummer: A1)

The Sushi Lab (Standnummer: E10)

Fleisch und Wurstwaren:

Di Genaro (Standnummer: D7)

Feinkost Stüttgen by Otto Gourmet (Standnummer: B5 + C6)

Geflügelhandel Küsters (Standnummer: C7)

Metzgerei Schlösser (Standnummer: D10)

Schinken Toni (Standnummer: F12 + G6)

Schlemmermeyer (Standnummer: E07)

Steakschmiede by Don Carne (Standnummer: D3)

Terre de Provence (Standnummer: A10)

Gastronomie:

Berliner Ecke (Standnummer: G5)

Bernhard Pahlke Fisch & Garnelen Import GmbH (Standnummer: A3 + A3.1 + A4)

Casa Cortilla (Standnummer: F3)

Düsseldorfer Gulaschkanone Dauser (Standnummer: VK1 + 2)

Falafel Haus (Standnummer: F2)

Fischhaus Obst (Standnummer: A1)

Furusato (Standnummer: F6)

Hin & Weg (Standnummer: G1)

Loft (Standnummer: VK3)

Loft‘s Marktrestaurant (Standnummer: VK4)

Pamukkele Döner Kebap (Standnummer: F1)

Purozushi (Standnummer: A18)

Rak Thai Street Food (Standnummer: G8)

Ramina – Indische Spezialitäten (Standnummer: F4)

Schinken Toni (Standnummer: F12+G6)

Schlemmermeyer (Standnummer: E07)

Steakschmiede by Don Carne (Standnummer: D3)

The Suhsi Lab (Standnummer: E10)

Geflügel:

Feinkost Stüttgen by Otto Gourmet (Standnummer: B5 + C6)

Geflügelhandel Küsters (Standnummer: C7)

Getränke:

Concept Riesling(Standnummer: A5)

Jonny (Standnummer: F15)

KaffeeReich (Standnummer: D2)

Saftladen (Standnummer: E2)

Gewürze & Kräuter:

Inka & Mehl (Standnummer: D4)

Jordan Genuss Shop (Standnummer: E16)

Kräuterhexe (Standnummer: C2)

Haushaltswaren:

Bürstenladen (Standnummer: D8)

Korbmacher (Standnummer: B7a)

Kaffee und Tee:

Di Gennaro (Standnummer: D7)

KaffeeReich (Standnummer: D2)

Kräuterhexe (Standnummer: C2)

Kartoffeln und Pilze:

Das Kartoffelhaus (Standnummer: F7)

Kartoffelhandel Theus (Standnummer: G4)

Käse und Molkerei:

Chez Jean-Luc (Standnummer: B7)

Di Gennaro (Standnummer: D7)

Kaas König (Standnummer: D12)

Käsehaus Wionczek (Standnummer: A8)

Schlemmermeyer (Standnummer: E07)

Nüsse:

Obst & Gemüse Schier (Standnummer: B3)

Saftladen (Standnummer: E2)

Obst und Gemüse:

Gemüse Basen (Standnummer: B4)

Gemüsehaus Weitz (Standnummer: D7)

Gemüsestand van Rijswijck (Standnummer: F9)

Jonny (Standnummer: F15)

Obst & Gemüse Schier (Standnummer: B3)

Yildiz (Standnummer: F8)

Öl:

Di Gennaro (Standnummer: D7)

Inka & Mehl (Standnummer: D4)

Jordan Genuss Shop (Standnummer: E16)

Kräuterhexe (Standnummer: C2)

Sehl Gourmet (Standnummer: A7)

Service:

Bürstenladen (Standnummer: D8)

Marktbüro Carlsplatz (Standnummer: F10)

Uhrenhaus (Standnummer: F13)

Patisserie, Eis und Süßes:

Pure Ice (Standnummer: G3)

Pure Pastry (Standnummer: D2a)

Lakrids by Johan Bülow (Standnummer: E1)

Trockenobst:

Inka & Mehl (Standnummer: D4)

Obst & Gemüse Schier (Standnummer: B3)

Saftladen (Standnummer: E2)

Wein und Sekt:

Concept Riesling (Standnummer: A5)

Di Gennaro (Standnummer: D7)

Eine genaue Standort-Übersicht findet ihr hier.

Carlsplatz in Düsseldorf: Wie sind die Öffnungszeiten?

Der Carlsplatz empfängt euch montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Am Samstag könnt ihr von 8 bis 16 Uhr nach Lust und Laune über den beliebten Markt schlendern.

>>Neu in Düsseldorf: Hulala bringt vegane und „pretty Burger“ an den Carlsplatz<<

Beachtet jedoch, dass es am Wochenende durchaus voll werden kann. Für ein entspanntes Einkaufserlebnis kommt ihr daher am besten unter der Woche vorbei.

Carlsplatz in Düsseldorf: Info, Adresse und Kontakt

Der Wochenmarkt in der Altstadt lässt sich sowohl gut mit dem Auto als auch bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Parkplätze befinden sich direkt neben dem Markt im Carlsplatz-Parkhaus. Dort kostet das Parken je angefangene Stunde 2,20 Euro. Hinter dem Carlsplatz befindet sich zudem ein Taxistand, an dem euch zu jeder Uhrzeit genügend Taxis zur Verfügung stehen.

>>Düsseldorfer Carlsplatz wird grüner: Neue Pflanzen-Fassade für Parkhaus geplant<<

Mit den U-Bahn-Linien U71, U72, U73 und U83 sowie den Bus-Linien 780, 782, 785, 805 und 817 fahrt ihr bis zur Haltestelle Benrather Straße, wo ihr der Beschilderung bis zum Marktplatz folgt.

Adresse: Carlsplatz 22-23, 40213 Düsseldorf