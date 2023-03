Düsseldorf

Düsseldorfer Carlsplatz wird grüner: Neue Pflanzen-Fassade für Parkhaus geplant

16. März 2023

Gute Nachrichten für alle Carlsplatz-Fans und Anwohner in Düsseldorf: Die düster-graue Fassade des Parkhauses soll nach Angaben der Stadt begrünt werden. Möglich macht dies ein gemeinsames Projekt mit einem Versicherungsunternehmen.

So soll das graue Parkhaus am Carlsplatz in Düsseldorf bald aussehen. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Düsseldorf Marketing GmbH