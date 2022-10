Wochenmarkt in Düsseldorf: Carlsplatz, Bio-Bauernmarkt und Co. – Die schönsten Märkte der Stadt

Exotische Lebensmittel entdecken, frische Produkte an Imbiss-Ständen kosten und entspannt die Zeit verbummeln – ein Besuch auf dem Wochenmarkt macht gleich mehrfach Spaß! Wir haben euch die schönsten Wochenmärkte in Düsseldorf herausgesucht.

Wochenmarkt in Düsseldorf: Markt auf dem Carlsplatz in der Innenstadt

Der älteste Markt in Düsseldorf ist wohl auch zugleich der bekannteste: Der Markt am Carlsplatz ist die erste Adresse, wenn ein besonderes Menü ansteht oder die Lust auf Feines einfach zu groß ist. Die Auswahl an frischem Gemüse, besonderem Fleisch und ausgefallenen Kräutern ist riesig. Aber auch Süßigkeiten und Pralinen, Blumen, Trockenobst und Nüsse oder edle Öle werden hier angeboten. Es gibt sogar ein eigenes „Carlsblatt“-Magazin. Aber nicht wundern, es war schon immer etwas teurer auf dem Carlsmarkt.

Der Markt hat von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Carlsplatz1; 40213 Düsseldorf

Wochenmarkt in Oberkassel: Bio-Backwaren und mehr auf dem Barbarossaplatz

Der Wochenmarkt auf der linken Rheinseite ist besonders beliebt. Hier findet ihr die ganze Palette an frischem Obst, Gemüse, Fleisch oder Brot. Neben Buden mit frischen Blumen sind auch Delikatessenhändler vertreten mit mediterranen Spezialitäten wie Oliven, Peperoni oder Schafskäsepaste. Ein Mini-Kaffee-Flitzer zaubert im Handumdrehen italienische Kaffeespezialitäten wie Espresso & Co. für euch to go zu.

Der Markt ist Dienstag und Freitag von 7 bis 18 Uhr.

Barbarossaplatz; 40545 Düsseldorf

Rheinischer Bauernmarkt auf dem Kolpingplatz in Pempelfort

Ob Obst, Gemüse und Kräuter oder Molkereiprodukte, frischer Fisch oder Fleisch: Die Produktpalette des Discounters um die Ecke sieht gegen das reichhaltige Programm des Rheinischen Bauernmarkts am Kolpingsplatz entlang der Mauer- und Pfalzstraße blass aus. Hier bekommt ihr auch super leckeres, frischgebackenes Brot und tolle Kuchen.

Alle Leckereien bekommt ihr Mittwoch von 9 bis 13 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 13.30 Uhr.

Kolpingplatz; 40477 Düsseldorf

Benrather Marktplatz: Obst, Gemüse und mehr auf dem Wochenmarkt in Benrath

Benrath ist mehr als der Stadtteil mit dem schönen rosa Schloss. Der Stadtteil im Düsseldorfer Süden besticht durch kleine Gassen, schnuckelige Geschäfte und einen Wochenmarkt der jeden Tag zum Einkaufen einlädt. Unser Tipp: Die Currywurst soll hier sehr gut sein.

Von Montags bis Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 14 Uhr für euch geöffnet.

Benrather Marktplatz 1; 40597 Düsseldorf

Markt in Düsseldorf am Rhein: Kaiserswerth lädt mittwochs zum Wochenmarkt

Es riecht nach Brötchen und Waffeln am Kaiserswerther Markt mit Blick auf den Rhein. Im historischen Stadtkern stehen jeden Mittwoch Stände mit frischen Waren für euch bereit. Ob exotische Früchte oder regionale Bio-Produkte – für jeden der frische Qualität schätzt ist etwas dabei.

Der Markt findet am Mittwoch von 8 bis 14 Uhr statt.

Kaiserswerther Markt; 40489 Düsseldorf

Bauernmarkt in Oberbilk: Regionale Spezialitäten am Lessingplatz

Auch in Oberbilk findet ein wöchentlicher Bauernmarkt statt. Am Lessingplatz gibt es jeden Donnerstag reichlich regionale Spezialitäten wie frisches Obst, Gemüse und Fleisch in Bio-Qualität. Der Markt findet bereits seit elf Jahren statt und mittlerweile ein beliebter Treffpunkt für Nachbarn und Anwohner.

Der Markt findet Donnerstags von 8 bis 13.30 Uhr statt.

Lessingplatz; 40227 Düsseldorf