Carlsplatz-Umbau: Grüner, moderner, attraktiver – das ist jetzt neu!

Der Carlsplatz erstrahlt seit Freitag, dem 3. Mai, in einem frischen, modernen Gewand. Nach einem rasanten Umbau in nur 14 Monaten präsentiert sich der zentrale Marktplatz nun am Puls der Zeit. Das ist neu, das ist anders.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller betonte bei der feierlichen Eröffnung die besondere Bedeutung des Carlsplatzes: „Der Carlsplatz ist ein Ort mit langer Tradition und großer Bedeutung für die Düsseldorfer Innenstadt. Marktplätze sind seit jeher wichtige Orte in Städten, sie sind beliebte Treffpunkte und Zentren des Handels“, erläutert Keller. Und weiter: „Durch den Umbau ist es uns nun gelungen, seine Attraktivität weiter zu steigern und die Erreichbarkeit zu verbessern“.

Mehr Grün und barrierefreie Flaniermeilen

Der Umbau des Carlsplatzes umfasste zahlreiche Maßnahmen, um den Platz noch attraktiver und komfortabler zu gestalten. So wurde der Gehweg an der Südseite des Platzes nicht nur barrierefrei ausgebaut, sondern auch mit Sitzgelegenheiten und neuen Bäumen ausgestattet. Vergrößerte Baumscheiben sorgen für mehr Grün in der Stadt.

Weitere Neuigkeiten vom Carlsplatz: