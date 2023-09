Der Carlsplatz wird fußgängerfreundlicher und grüner – Bauarbeiten starten am Montag

Er ist über die Stadtgrenzen hinaus beliebt: der Carlsplatz in Düsseldorf. Mindestens genau so bekannt ist, dass der Carlsplatz besonders zur Mittagszeit überfüllt, zu laut und zu hektisch sein kann. Das soll sich schon bald ändern, denn am Montag (11. September) beginnen Bauarbeiten am Platz, um die Aufenthaltsqualität und Zugänglichkeit zu optimieren. Besonders für Fußgänger wird es Verbesserungen geben.

Was sonst noch geplant ist, und wann das Bauprojekt abgeschlossen sein wird, lest ihr hier!

Carlsplatz wird umgebaut: Das ist geplant

Herzstück der Neugestaltung ist der Gehweg südlich des Carlsplatzes. Dort wird die Außengastronomiefläche etwas angehoben und mit Sitzmobiliar bestückt. Zudem wird die Zugänglichkeit verbessert, indem Gehwege verbreitert werden. Laut Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller werde so die „Attraktivität und die Aktivität des Platzes noch weiter gesteigert.“

Auch ein Stückchen grüner soll es werden: Baumscheiben werden modernisiert und neue Bäume gepflanzt. Und: „Vorkehrungen zur Klimaanpassung werden berücksichtig, die nun in den nächsten Monaten umgesetzt werden“, erklärt Umwelt- und Mobilitätsdezernent Jochen Kral.

Übrigens: Auch das gegenüberliegende Parkhaus soll in Zukunft begrünt werden. Wie das aussieht, erfahrt ihr hier.

Autofrei wird es rundherum des Platzes allerdings nicht: Das Konzept sieht es vor, eine Einbahnstraße einzuführen.

Überblick: Diese Maßnahmen sieht das neue Carlsplatz-Konzept vor:

Verbreiterung und Anhebung der Gehwege rund um den Carlsplatz

Anhebung der Querungen der Kreuzungen

neue Baum- und Grünbepflanzung

mehr Sitz- und Verweilmöglichkeiten

Erneuerung der öffentlichen Toilettenanlage auf dem Platz

neuer Fahrradbügel an der Westseite

neue Mobilitätsstation mit zwei Carsharing-Parkplätzen

Einführung einer Einbahnstraße

Bauphase läuft bis April 2024

Die Bauarbeiten zur Umgestaltung erfolgen abschnittsweise und beginnen auf der Benrather Straße, Ecke Hohe Straße. Die zweite Bauphase schließt die Benrather Straße und die Südseite des Carlsplatzes zwischen Hohe Straße und Bilker Straße ein. Der Umbau wird voraussichtlich im April 2024 abgeschlossen sein.

„Um die Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten auf die Funktionalität des Platzes gering zu halten, erfolgen die Bauarbeiten abschnittsweise. Damit das Weihnachtsgeschäft durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt wird, ist zudem eine Winterpause von zwei Monaten vereinbart worden“, erläutert Holger Odenthal, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement.

Die Kosten für die Bauarbeiten belaufen sich auf rund 400.000 Euro. Gefördert wird das Vorhaben unter anderem durch das NRW-Wirtschaftsministerium.

