Carlsplatz in Düsseldorf: Die schönsten Bilder vom beliebten Wochenmarkt

Bei Inka & Mehl auf dem Carlsplatz erwartet euch eine Auswahl an Gewürzen und Köstlichkeiten aus aller Welt. Tonight.de / J. Former "Schinken Toni" hat sowohl leckere Wurstspezialitäten als auch kleine Snacks für zwischendurch im Angebot. Tonight.de / J. Former Frisch, frischer, Carlsplatz: Das Obstangebot auf dem Wochenmarkt kann sich sehen lassen. Tonight.de / J. Former Käse und Molkereiprodukte findet ihr beim Familienbetrieb "Käsespezialitäten Wionczeck". Tonight.de / J. Former Blumen- und Pflanzenfreunde werden bei einem der vielen Floristen auf dem Carlsplatz fündig. Tonight.de / J. Former Sitzbänke und Tischen laden zum Entspannen und Verweilen ein. Tonight.de / J. Former Da kommt Fischmarkt-Feeling auf: Das "Fischhaus Obst" bietet seinen Kunden fangfrische Meeresfrüchte an. Tonight.de / J. Former Ein Strauß Blumen darf im Frühling nicht fehlen. Praktisch, dass gleich mehrere Stände Schnittblumen im Sortiment haben. Tonight.de / J. Former Wurst, so weit das Auge reicht. Hier im Bild: Leckere Salami. Tonight.de / J. Former Auch Honig, Seifen, Lavendelsäckchen und andere Spezialitäten gibt es auf dem Carlsplatz zu kaufen. Tonight.de / J. Former Gourmets kommen beim Wein- und Feinkostsortiment auf ihre Kosten. Tonight.de / J. Former Einzigartig: Der "Korbmacher" hat tolle Flechtwaren für euch im Angebot. Tonight.de / J. Former Auch die Gemüseauswahl sieht zum Anbeißen aus. Tonight.de / J. Former Rhabarber oder Rettich? Ihr habt die Wahl! Tonight.de / J. Former So schön: Ein herrliches buntes Blumenspektakel auf dem Carlsplatz. Tonight.de / J. Former Perfekt für die Kaffee-Pause oder einfach so: Die bunten Macarons sehen super aus und schmecken köstlich. Tonight.de / J. Former "Schlemmermeyers" macht seinen Namen alle Ehre: Hier schlemmt ihr euch von Wurst bis hin zu Käse- und Grillspezialitäten. Tonight.de / J. Former "Das Kartoffelhaus" hat je nach Saison bis zu 100 verschiedene Sorten Kartoffeln im Angebot. Tonight.de / J. Former Bei einem frisch gebrühten Kaffee lässt sich das rege Treiben auf dem Carlsplatz bestens beobachten. Tonight.de / J. Former Ein Croissant vom Bäcker-Stand darf ebenfalls nicht fehlen. Tonight.de / J. Former Zum Reinbeißen! Tonight.de / J. Former

Garantiert kein Markt wie jeder andere: Der Carlsplatz in der Düsseldorfer Altstadt verbindet den klassischen Wochenmarkt mit gastronomischen Angeboten. So erwartet euch hier einerseits ein breites Angebot an frischen Lebensmitteln und Getränken, welches von knackigen Brötchen über Wurst- und Käsespezialitäten, Meeresfrüchten bis hin zu hochwertigen Weinen reicht. Aber auch Blumen, Kräuter sowie Gewürze und sogar einen Korbmacher findet ihr hier.

Daneben gibt es auf dem Carlsplatz aber auch zahlreiche Stände, an denen ihr leckeres Essen aus aller Welt bekommt.

Wir waren vor Ort und haben die einzigartige Atmosphäre des beliebten Düsseldorfer Wochenmarkts für euch festgehalten. Wie Spaß beim Stöbern in unserer Bildergalerie!

