Cafés in Düsseldorf: Die 16 schönsten Adressen für Kaffee und Kuchen

Cappuccino, Espresso, Flat White oder gekühlt auf Eis – der Wachmacher erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Aber auch Anbau, Handel, Röstung, Mahlgrad und Zubereitung der Bohnen sind echten Kaffee-Liebhabern heute wichtig. Doch wo treffen sich die Freunde des koffeinhaltigen Getränks eigentlich in Düsseldorf?

Wir verraten euch unsere Lieblingsspots für ein Käffchen in der NRW-Landeshauptstadt:

Café Lemonade in Bilk

Das hübsche Eck-Café an der Bilker Allee/Ecke Talstraße winkt schon von außen den detailverliebten Kaffee-Fan hinein: Am Tisch begrüßt euch dann unter anderem die Ideengeberin und Besitzerin Sindu, die das Café in liebevoller Handarbeit und mithilfe der talentierten Nachbarschaft zu einem kleinen Schmuckstück verwandelt hat. Vintage-Möbel, lauter Spiegel, Pflanzen und Blumen machen sich auf 38 Quadratmeter ganz schön gut.

Hier gibt es aber nicht einfach „nur“ Kaffee: Cappuccino mit rote Beete oder Kurkuma-Latte solltet ihr bei eurem Besuch unbedingt probieren, genau so wie das selbstgebackene Bananenbrot. Die Kaffeebohnen stammen von Espresso Perfetto.

Adresse: Bilker Allee 180, 40215 Düsseldorf

Brew in Bilk

Schräg gegenüber vom italienischen Restaurant A Tavola wurde auf der Wallstraße 2016 das ehemalige Woyton-Café mit der Hausnummer 10 zur Rösterei Vier – eine Art „Spezialitäten-Café“ mit besonderen Kaffeesorten. Die Herkunft der Bohnen und ein enger Kontakt zu den Bauern sind dem Team besonders wichtig. Täglich werden die Kaffeebohnen hier frisch geröstet. „In unseren Cafés setzen wir auf das beste Equipment, um den Kaffee in seiner ganzen Komplexität zubereiten zu können. Jede Sorte kriegt von uns eine eigene Rezeptur“, schreibt das Team auf seiner Website.

Adresse: Wallstraße 10, 40213 Düsseldorf und im me & all Hotel auf der Immermannstraße 23, 40210 Düsseldorf

Kyto Coffee in der Innenstadt

Das stylische Kaffeehaus versorgt Düsseldorf gleich an drei Standorten mit leckeren Kaffeespezialitäten. Egal, ob Espresso, Americano, Turkish Coffee oder auf Eis: Bei Kyto Coffee bleiben garantiert keine Wünsche offen. Wer von der Kaffeemischung, die in der einzigen Kaffeerösterei in Düsseldorf-Flingern hergestellt wird, nicht genug bekommen kann, kann sich die Bohnen im Päckchen abgepackt mit nach Hause nehmen. Geschlemmt werden kann im Kyto Coffee auch: So passen leckere Kuchen oder bunte Macarons perfekt zu einer Tasse Iced Coffee.

Adressen: Am Wehrhahn 42, 40211 Düsseldorf, Immermannstraße 65 B, 40210 Düsseldorf, Schadowstraße 72, 40212 Düsseldorf

Röstfabrik Carl Ferdinand in Pempelfort

Wer hat Lust auf guten Kaffee? In Pempelfort sorgt Sven Becker seit November 2022 in seiner „Röstfabrik Carl Ferdinand“ für ganz eigenen Kreationen. Seinen Specialty-Kaffee röstet der 40-Jährige nämlich selbst in seiner eigenen kleinen Röstfabrik. Das geschieht nicht heimlich hinter verschlossenen Türen, sondern offen und direkt vor den Gästen seines Cafés. Mit ein wenig Glück seid ihr also live dabei, wenn Sven seine Kaffeebohnen in die große Giesen-Kaffeeröstmaschine schüttet und sich das Aroma im ganzen Laden verbreitet.

Übrigens: Die kleinen Leckereien neben eurer Tasse Kaffee gehören hier dazu. Wählt zwischen verschiedene Kuchen, Cookies oder Bananenbrot.

Adresse: Düsselthaler Straße 39, 40211 Düsseldorf

Jimmy’s Coffee and more am Carlsplatz

Leckerer Kaffee-Genuss erwartet euch im Jimmy’s Coffee and more. Hier hat man eine Kaffeemischung entwickelt, die nussig und schokoladig im Geschmack ist. Wie es auf der Website der Location heißt, soll der Kaffee darüber hinaus durch die „schonende Trommelröstung besonders aromatisch und bekömmlich“ sein. Wer sich selbst davon überzeugen will, kann dies im kleinen Café am Carlsplatz tun und wählt dabei am besten einen der Iced Coffees von der Speisekarte. Die gibt es hier nämlich in außergewöhnlichen Sorten wie Espresso Tonic oder Freddo Cappuccino.

Adresse: Carlsplatz 26, 40213 Düsseldorf

Schvarz in Flingern-Süd

Zwischen alten Bahntrassen, Lagerhallen, edlen Lofts und ausgebauten Garagen mischen Arthur Fuchs, gelernter Gastronom, und Betriebswirt Erkan Karakaya seit 2015 mit frisch gerösteten Bohnen die Düsseldorfer Kaffee-Szene auf. „Schvarz“ – angelehnt an den puren Kaffee-Genuss – prangt in großen Lettern auf einem Rolltor. Dahinter verbirgt sich das Headquarter des Kaffee-Start-Ups.

Die Kaffeebohnen bezieht das Duo bei Kleinbauern rund um den Globus, wo sie nachhaltig angebaut und ausschließlich fair gehandelt worden sind. Durch traditionelle Herstellungsverfahren von sortenreinen Kaffeespezialitäten aus der Welt wollen sie die Vielfalt der Qualität erhalten und die Kaffeekultur fördern. Leckerer Kuchen darf zum Kaffee nicht fehlen und den gibt es hier auch – unbedingt die Brownies probieren!

Adresse: Ronsdorfer Straße 74, Halle 31, 40233 Düsseldorf

Das Cøffe am Carlsplatz

Erst über den Carlsplatz schlendern und dann einen Abstecher ins Cøffe – klingt nach einem perfekten Samstagvormittag. Das Cøffe ist ein winziges Café an der Benrather Straße 6b. Eröffnet wurde es im berühmten Diät- und Reformhaus von Evelyn Worthoff (direkt neben Yomaro), das im Sommer 2016 geschlossen wurde. Seit den 1950er-Jahren zählte die Institution zu den ältesten in der Nachbarschaft. Jetzt gibt es hier leckersten Kaffee in toller skandinavischer Atmosphäre.

Adresse: Benrather Straße 6b, 40213 Düsseldorf

Tenten Coffee in Little Tokyo

An der Quirinstraße 1A am Belsenplatz in Oberkassel sind „Die Röstmeister“ am Werk. Ihr Versprechen: „Wir rösten Kaffees aus besten Lagen, verwenden besondere Methoden wie das Lendrich- oder Double Roasted-Verfahren und bieten stets besonderen Kaffee-Genuss.“ Und damit verspricht das Team nicht zu viel. Super leckerer Kaffee, wohlschmeckender Kuchen, coole Atmosphäre, gute Gesellschaft, schöne Lage – hier kommt alles zusammen!

Adresse: Quirinstraße 1A, 40545 Düsseldorf

Covent Garden Coffee House in Bilk

Stammkunden des Covent Garden Coffee House in Düsseldorf nennen den Frühstücksladen auch liebevoll ihr „zweites Zuhause“ und schwören auf den Cappuccino als den besten der ganzen Stadt. Fast genauso beliebt ist der Filterkaffee. In dem Café könnt ihr euch auch die Paninis so belegen lassen, wie ihr mögt. Auch hausgemachte Kuchen, eine super leckerer Cheesecake und frischer Obstsalat zählen zum vielseitigen Angebot vom Covent Garden Coffee House.

Adresse: Bilker Allee 126, 40217 Düsseldorf

Copenhagen Coffee Lab & Bakery in Düsseldorf

Kopenhagen trifft Düsseldorf: Das „Copenhagen Coffee Lab & Bakery“ ist Café und Bäckerei zugleich, mit drei Standorten in der Stadt. Zum köstlichen Kaffee aus der hauseigenen Rösterei gibt es dänische Zimtschnecken, knusprige Brote und Brötchen sowie Kuchen. Sogar italienische Spezialitäten wie diverse Focaccia-Variationen und mit Schinken belegte Ciabattas gehören zum Angebot.

Adresse: Berliner Allee 29, 40212 Düsseldorf, Carlsplatz 20-21, 40213 Düsseldorf, Luegallee 136, 40545 Düsseldorf, Frankenstraße 41, 40476 Düsseldorf, Am Wehrhahn 96, 40211 Düsseldorf

Lina’s Coffee Brew Bar & Deli am Fürstenplatz

Seit 2017 gibt es Lina’s Coffee Brew Bar & Deli am Fürstenplatz: Stylisch, modern und gleichzeitig gemütlich – im Eck-Café können die Gäste bei köstlichem Kaffee und leckerem (& gesundem) Frühstück perfekt in den Tag starten. Die Kaffeebohnen kommen übrigens von der Kölner Rösterei Ernst. Statt Kuhmilch könnt ihr zwischen fünf verschiedenen Milchalternativen wie etwa Hafer-, Kokos- oder Sojamilch wählen. Für den kleinen oder großen Hunger gibt es Bagels, Wraps oder Bowls. Und nachmittags locken frisch gebackene Kuchen, die vegan und glutenfrei sind.

Adresse: Fürstenplatz 1, 40215 Düsseldorf

Kaffeehandwerk in Flingern

Der Name ist hier Programm: Ob als mobile Kaffeebar auf dem Trödel- oder Wochenmarkt oder in den beiden Cafés in Flingern und Pempelfort – hier kommen Coffee-Fans voll auf ihre Kosten. Diverse Kaffee-Variationen stehen zur Auswahl, dazu gibt es hausgemachte Leckereien in stylischer Wohlfühlatmosphäre. Und natürlich könnt ihr die selbst gerösteten Espressobohnen auch für daheim kaufen.

Adresse: Birkenstraße 127, 40233 Düsseldorf und Kaiserswerther Straße 5, 40477 Düsseldorf

Samyju im Kö-Bogen II

„Kaffee für Kaffeeliebhaber“ – das ist das Motto von Samyju. Hinter dem Unternehmen stecken Justina Rokita und Sayed „Sammy“ Issa, die 2018 ihre eigene Kaffeerösterei in Meerbusch gründeten. Seit 2022 gibt es auch den Coffee Store im Kö-Bogen II: Hier locken neben diversen Kaffeespezialitäten eigene Kuchenkreationen wie Schoko-Zucchini-Kuchen, glutenfreier Cheesecake oder hausgemachte Stullen.

Auch in Sachen Einrichtung spielt die braune Bohne eine Rolle: So findet sich der Kaffeesatz in den Lampen und sogar teilweise in den Wänden wieder.

Adresse: Kö-Bogen II, Gustaf-Gründgens-Platz 9d, 40211 Düsseldorf