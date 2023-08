Iced Coffee in Düsseldorf: Das sind die Lieblings-Locations der Tonight-News-Leser

Der Kaffee gehört zu den liebsten Getränken der Deutschen. An sonnigen Tagen mit warmen Temperaturen darf ein Eiskaffee daher nicht fehlen. Doch wo in Düsseldorf schmeckt das kühle Kaffee-Getränk am besten?

Wir haben unsere Leserschaft auf Facebook gefragt, wo es für sie den Iced Coffee in Düsseldorf gibt. Diese Locations haben die Tonight-News-User genannt.

Sieger des Iced-Coffee-Votings: Roasted Kaffeebar in Düsseldorf

Der absolute Spitzenreiter des Rankings ist die Roasted Kaffeebar. Das Community-Sieger-Café befindet sich auf der beliebten Moltkestraße im Szeneviertel Pempelfort. Der vielleicht beste Eiskaffee in ganz Düsseldorf erwartet euch hier in Form von kühlen Kreationen wie Iced Americano oder Iced Latte. Wer es lieber doch lieber heiß mag, ist mit Klassikern wie Espresso, Cappuccino oder Latte Macciatio ebenfalls bestens bedient.

Sollte euch beim Besuch der Roasted Kaffeebar der Hunger überkommen, könnt ihr euch an Kuchen, Keksen und Torten oder einem leckeren Frühstück stärken.

Adresse: Moltkestraße 75, 40479 Düsseldorf

Öffnungzeiten: Montags bis freitags von 9 Uhr bis 18 Uhr sowie samstags von 10 Uhr bis 18 Uhr und sonntags von 12 Uhr bis 19 Uhr.

Iced Coffee in Düsseldorf: Griechischer Kaffee-Genuss im Barco genießen

Als guter Spot für Iced Coffee wurde ebenfalls das Barco genannt. Die stilvoll eingerichtete Location findet ihr unweit des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Obwohl es sich hierbei eher um eine Lounge als ein klassisches Café handelt, finden sich auf der Getränkekarte des Lokals viele Eiskaffee-Spezialitäten, welche nach griechischem Vorbild zubereitet werden.

So erhaltet ihr hier verschiedene Frappé-Variationen wie Schoko-Frappé oder Nescafé Frappé. Selbstverständlich serviert euch das Barco auch den griechischen Eiskaffee-Klassiker schlechthin: Kaffee Fredo – ein schaumig gerührter Espresso, der erfrischend kalt ist. Diesen genießt ihr am besten bei schönem Wetter auf der Außenterrasse der Location.

Adresse: Charlottenstraße 51, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 10 Uhr bis 1 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 Uhr bis 2 Uhr.

Iced Coffee mal anders in der Rösterei Vier in Düsseldorf

Auch die Rösterei Vier wurde als einer der Lieblings-Spots für Iced Coffee in Düsseldorf angeführt. Das Café, welches ihr gleich an drei Standorten in Düsseldorf findet, legt besonders viel Wert auf die Qualität seiner Getränke. So stammen die verwendeten Bohnen direkt von Farms aus der ganzen Welt, womit wohl jedem Geschmack gerecht wird, und werden täglich frisch geröstet. Die Herzen von Eiskaffee-Fans lassen hier die Cold-Brew-Kreationen höherschlagen, die es „on the rocks“ (also auf Eis) oder in Form von Iced Latte gibt.

Wer gerne etwas Neues ausprobieren möchte, sollte unbedingt zum Nitro Limón greifen. Hierbei handelt es sich um ein Getränk, welches aus Coldbrew Coffee, Aguapanela (einen südamerikanischen Getränk aus gehärtetem Zuckerrohrsaft) und Limettensaft besteht. Gereicht wird das Ganze in einer 0,3-Liter-Dose. Wer vom Kaffee-Geschmack der Rösterei Vier nicht genug bekommen kann, kann sich die Bohnen in Tüten abgepackt oder in Form von Kapseln mit nach Hause nehmen. Selbstverständlich gibt es auch den Nitro Limón aus der Dose für Zuhause.

Adresse:

Marktplatz 12, 40213 Düsseldorf

Wallstraße 10, 40213 Düsseldorf0211 – 171 460 31

Immermannstraße 23, 40210 Düsseldorf (im Me and all Hotels)

Öffnungszeiten:

Marktplatz 12: Montags bis freitags von 10.30 Uhr bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr

Wallstraße 10: Montags bis freitags von 8 Uhr bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 19 Uhr. Sonntags geschlossen.

Immermannstraße 23: Montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr sowie sonntags von 8.30 Uhr bis 18 Uhr

Iced Coffee in toller Atmosphäre im Röstmeister in Düsseldorf

Mitten in Oberkassel empfangen euch die Röstmeister. Im Café am Belsenplatz bereiten Barista Kaffee-Freunden die verschiedensten Spezialitäten wie Flat White oder Cappuccino zu. Im Sommer servieren euch die Spezialisten hier selbstverständlich kalte Kaffee-Kreationen. Ein Stück frisch gebackener Kuchen, kleine Süßigkeiten, aber auch herzhafte Snacks sorgen für die richtige Stärkung.

Die Location punktet dabei vor allem mit ihrer Außenterrasse, von der ihr das rege Treiben im wohl schönstem Viertel Düsseldorf perfekt beobachten könnt. Unbedingt probieren solltet ihr den Cold Brew Iced Latte. Dieser kühlt euch an warmen Tagen garantiert ab.

Adresse: Quirinstraße 1A, 40545 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 8 Uhr bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr.