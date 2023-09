Die Roasted Kaffeebar in Düsseldorf verrät: So gelingt euch ein wirklich leckerer Iced Coffee

Für alle, die an warmen Tagen nicht auf einen Kaffee verzichten möchten, ist ein Iced Coffee genau das Richtige. In Düsseldorf gibt es eine Vielzahl an Cafés, die den kalten Klassiker servieren. Besonders beliebt unter den Tonight-News-Lesern ist dabei die Roasted Kaffeebar, wie unser Community-Voting ergeben hat.

Wir haben der Location im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort einen Besuch abgestattet und Inhaber Marco Tausch gefragt, wie ein leckerer Iced Coffee auch Zuhause gelingt.

Roasted-Inhaber beschäftigt sich seit 14 Jahren intensiv mit Kaffee

Schon beim Betreten des lässigen Cafés steigt einem der intensive Duft gerösteter Bohnen in die Nase. Hinter der Theke hat Tausch bei der Zubereitung der Kaffeespezialitäten alle Hände voll zu tun, findet aber dennoch Zeit für den einen oder anderen Plausch mit seiner Kundschaft.

Vor über 14 Jahren kam der gelernte Einzelhandelskaufmann während seiner Arbeit als Barista in einem Café einer Konditorei zum ersten Mal in intensive Berührung mit der gerösteten Bohne. Die „Aromenvielfalt“ und „was mit dem Produkt möglich ist“, besonders wenn es „mit Milch kombiniert wird“, faszinieren den 38-Jährigen seitdem.

Seine Leidenschaft zeigt Tausch auch äußerlich: So ist sein rechter Arm von einen Tattoo-Sleeve überzogen, auf dem unter anderem ein Siebträger und eine Kaffee-Tasse mit Latte-Art zu sehen ist.

Die Idee, sein eigenes Café zu eröffnen, kam Tausch während seiner Arbeit als Filialleiter eines Coffee-Stores. Trotz seiner leitenden Tätigkeit unterlag er damals vielen Anweisungen seiner Vorgesetzten. Was ihm fehlte, war eigene Entscheidungsfreiheit. Der 38-Jährige kündigte seinen Job und nahm sich eine Auszeit von der Arbeit. Während dieser entdeckte seine Frau bei Facebook ein Inserat einer Siebträgermaschine. „Sie war schlecht fotografiert und zu einem viel zu günstigen Preis“, erzählt der Barista im Gespräch mit Tonight News. Dennoch weckte sie Tauschs Interesse und so kam es, dass er das Gerät von einer Geschäftsauflösung abholte.

„Als wir sie im Auto hatten, wussten wir, dass wir eine Location brauchen“, erinnert sich der Kaffee-Liebhaber zurück. Über eine Anzeige fand er ein passendes Lokal in Düsseldorf-Pempelfort. 2017 öffnete Tausch dann die Roasted Kaffeebar, zunächst jedoch noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite. In das heutige, fast doppelt so große Ladengeschäft zog der Unternehmer Anfang 2020. Besonders wichtig sei es ihm dabei gewesen, ein Café zu eröffnen, in den sich jeder wohlfühlt: „Jeder, der Lust auf Kaffee-Genuss hat, ist hier willkommen.“

Die Roasted Kaffeebar verrät: So gelingt euch in wenigen Schritten ein leckerer Iced Coffee

Doch zurück zum Iced Coffee: Wie genau die Erfrischung gelingt und was bei der Zubereitung zu beachten ist, erklärt Tausch Tonight News anhand eines Iced Americano und eines Iced Latte.

Zunächst gibt der Barista eine großzügige Portion Eiswürfel in ein Kaffeeglas, um dieses zu kühlen. „Das ist vor allem deswegen wichtig, weil wir gleich 90 Grad heißen Espresso draufkippen wollen. Deswegen sollten die Milch und das Wasser schön kalt sein“, erklärt er. Am besten verwende man dabei große Eiswürfel, da diese nicht so schnell schmelzen. Zudem könne man den Espresso direkt auf die Würfel gießen, ohne dabei die kalte Temperatur zu verlieren. Anschließend werden die Gläser mit kaltem Wasser (Iced Americano) und kalter Milch (Iced Latte) befüllt. Ob man für den Iced Latte zur Kuhmilch oder einer pflanzlichen Alternativen greift, spiele dabei keine Rolle. „Schmeckt beides“, so der Barista.

Als nächstes bereitet Tausch den Kaffee zu. „Ich würde immer Espresso nutzen“, erklärt er. Anders als bei Filterkaffee erhalte man mit einem Espresso eine relativ kleine Menge an heißer Flüssigkeit, welche den Iced Coffee am Ende weniger verwässert und für welche man weniger Eis benötigt.

Für den Iced Americano nutzt der Barista in seiner Kaffeebar eine Röstung mit Bohnen aus Brasilien und Äthiopien. Dieser Arabica-Kaffee zeichne sich vor allem durch einen fruchtigen Geschmack aus. Beim Iced Latte verwendet Tausch hingegen eine Mischung aus brasilianischen und indischen Bohnen mit einem Robusta-Kaffee-Anteil. „Der ist ein bisschen intensiver, damit er gegen die viele Milch aromatisch ankommt.“

Diese Tipps hat der Barista für kühlen Kaffee-Genuss daheim

Wer keine Siebträger-Maschine sein Eigen nennt, muss nicht auf Iced Coffee verzichten. So erklärt Café-Gründer Tausch, dass man daheim am besten eine Bialetti, also eine Mokka-Kanne, zum Kochen des Kaffees verwendet. Diese sei relativ günstig in der Anschaffung und perfekt für Espresso, erläutert der Barista, ehe er im letzten Schritt die aufgebrühten Kaffees in die vorbereiteten Gläser schüttet.

Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann sich Zuhause auch sehr simpel und kostengünstig einen Cold Brew zubereiten. Hierfür wird gemahlenes Kaffeepulver (Kaffeemehl) mit raumtemperierten Wasser vermischt und 48 Stunden lang ziehen gelassen. Das Wasser-Kaffeegemisch wird dann vor dem Trinken gefiltert und mit Eiswürfeln serviert.

So schmeckt der Iced Coffee in der Roasted Kafeebar

Ein Geschmackstest durfte selbstverständlich nicht fehlen und so probierten wir uns durch einen Cold Brew, einen Iced Americano sowie einen Iced Latte. Beim Cold Brew fiel uns sofort ein intensiver, herber Geschmack auf, welcher an dunkle Schokolade erinnerte. Im Gegensatz zu den anderen Kaffees schmeckte dieser Kaffee besonders aromatisch.

Der Iced Americano hatte hingegen einen sehr intensiven und kräftigen Geschmack, was ihn perfekt für Kaffee-Trinker macht, die einen schnellen Koffein-Kick suchen und gerne Espresso trinken.

Last but not least: Der Iced Latte. Tipp vom Barista: Vor dem Trinken einmal gut umrühren! Dank der Milch schmeckte diese Variante cremiger und milder als die beiden Alternativen. Für uns der perfekte Kaffee-Sommerdrink.

Diese weitere Kaffeespezialitäten gibt es in der Roasted Kaffeebar

Neben kühlen Iced-Coffee-Variationen (3 bis 6 Euro) findet ihr in der Roasted Kaffebar selbstverständlich auch warmen Kaffee. Dieser wird euch unter anderem als Espresso (2 bis 4 Euro), Americano (3 Euro), Cappuccino (3 Euro) oder Flat White (4 Euro) serviert. Neben Kaffeespezialitäten bekommt ihr hier auch Heißgetränke aus Milch wie Kurkuma Latte, Chai Latte oder Matcha Latte (je 4,50 Euro). Frische Tees (4 Euro) aus Minze, Orange oder Ingwer heizen ebenfalls ein.

Besonders erfreulich: Entkoffeinierten Kaffee und laktosefreie Milch gibt es hier kostenlos. Für Hafer-, Erbsen- und Mandelmilch sowie Kokosdrink müsst ihr hingegen 50 Cent extra auf den Tisch legen.

Zudem findet in der Vitrine süße Teilchen sowie leckere Törtchen und Kuchen, welche allesamt (bis auf die Croissants) von der Roasted Kaffeebar selbst produziert werden.

Roasted Kaffeebar in Düsseldorf: Adresse, Anfahrt, Öffnungszeiten

Wer selbst in den Genuss der Kaffeespezialitäten der Roasted Kaffeebar kommen möchte, der erreicht das Café ganz einfach mit dem ÖPNV. Wenige Gehminuten von der Location entfernt, befindet sich die Haltstelle Stockkampstraße, welche von der Straßenbahnlinie 704 sowie der 706 bedient wird.

Autofahrer können ihren Wagen hingegen im Dietrich Karree (Nettelbeckstraße 8) abstellen. Zwei Stunden kosten hier 4,60 Euro.

Adresse: Moltkestraße 75, 40479 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr. Montags geschlossen.