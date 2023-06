Düsseldorf: In diesen Locations kommt ihr in internationalen Café-Genuss

An internationaler Küche mangelt es Düsseldorf nicht. So finden sich in der Landeshauptstadt zahlreiche Lokalitäten, die sich auf Speisen aus aller Welt spezialisiert haben. Von italienischer Pizza und japanischem Sushi über spanische Paella bis hin zu vietnamesischen Sommerrollen bietet die Düsseldorfer Gastro-Szene für nahezu jeden Geschmack etwas an.

Doch nicht nur in Restaurants gibt es internationale Leckereien. Immer mehr Bistros und Cafés bieten Getränke, Kaffee, Snacks und Kuchen auf landestypische Art und Weise an. Wir haben unsere Favoriten für euch zusammengestellt.

Koreanische Kuchenspezialitäten im Soboro in Düsseldorf

Koreanische Pop-Kultur erfreut sich vor allem unter der jüngeren Generation großer Beliebtheit. Immer mehr Jugendliche hören Musik koreanischer Idol-Gruppen, schlemmen sich durch Kimbab und scharfe Instant-Nudeln oder schauen K-Drama-Serien. Für alle, die auch in Sachen Kaffee und Kuchen nicht genug von Korea bekommen können, ist das Soboro genau die richtige Adresse.

Hier findet ihr unter anderem Biskuit-Rollen nach koreanischer Art in Geschmacksrichtungen wie Blaubeere, Mango und Matcha. Zudem gibt es eine Auswahl an verschiedenen Kuchen. Neben bekannten Klassikern wie Carrot Cake oder Schoko-Mousse-Kuchen stehen hier auch originelle Kreationen wie Süßkartoffelkuchen oder Injeolmi-Kuchen auf der Speisekarte. Bei Letzterem handelt es sich um kleine Klebreiskuchen, die mit getrocknetem Bohnenpulver bestreut werden.

Ausgefallen sind auch die Getränke im Soboro. So könnt ihr hier unter anderem Black Sesame Latte, Matcha-Kurkuma-Tee, Iced Blueberry Latte oder Yuzu-Limonade bestellen. Etwas geläufiger sind da hingegen die frischen Joghurt-Smoothies oder der Eistee.

Adresse: Oststraße 65, 40210 Düsseldorf, und Neustraße 21, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr, sonntags geschlossen

Cay und Baklava im Hekimoglu Baklavalari in Düsseldorf

Gerichte wie Köfte, Lahmacun oder Kebab hat bestimmt schon jeder einmal gegessen. Doch habt ihr euch auch schon mal durch türkische Brotspezialitäten oder süße Teilchen probiert? Falls nicht, dann seid ihr im Hekimoglu Baklavalari genau richtig. Das Café im Düsseldorfer Süden hat sich auf Baklava spezialisiert, weswegen ihr sie hier in allen möglichen Variationen bekommt: Klassisch mit Pistazie, mit knackigen Haselnüssen oder etwas ausgefallener mit Kit-Kat-Schokolade. Um beim Probieren durch die ganzen Sorten keinen Zuckerschock zu erleiden, wird zum Blätterteig-Gebäck nach türkischer Tradition starker Cay-Tee gereicht.

Neben süßem Baklava bekommt ihr im Hekimoglu Baklavalari aber auch leckeres Frühstück serviert. Dieses wird täglich von 9 bis 14 Uhr angeboten und ist sehr beliebt. Deswegen solltet ihr vor eurem Besuch unbedingt reservieren. Angeboten werden unter anderem Menemen (türkisches Rührei), Mercimek (Linsensuppe), Simit (Sesamringe) und Acma (türkische Brötchen).

Adresse: Mergelgasse 1, 40591 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 23 Uhr

Gehypte Brioche-Brötchen im Aux Merveilleux de Fred in Düsseldorf

Wer viel auf Tik Tok unterwegs ist, dem wird das Aux Merveilleux de Fred sicherlich ein Begriff sein. Die Kreationen des französischen Cafés gehen auf der Plattform derzeit viral. Bereits mehr als drei Millionen Aufrufe haben die hochgeladenen Tik-Tok-Videos der Düsseldorfer Patisserie. Beliebt bei den Usern sind vor allem die Cramique mit Schokolade. Hierbei handelt es sich um fluffige Brioche-Brötchen mit zartschmelzenden Schokoperlen.

Ob die Cramique ihrem Hype gerecht werden, haben wir für euch getestet. Mehr über unseren Besuch im Aux Merveilleux de Fred lest ihr hier.

Neben den angesagten Schoko-Brötchen gibt es im Café selbstverständlich auch den französischen Klassiker: Frische Croissants! Diese könnt ihr wahlweise mit oder ohne Schokolade ordern. Daneben bietet euch das Aux Merveilleux de Fred kleine, herzhafte Milchbrötchen an, die ihr mit Avocado-Creme und Hähnchen, Lachs-Dill-Creme, getrockneten Tomaten und Ricotta-Creme bekommt. Gut in den Tag startet ihr derweil mit dem Frühstück „Français“, bei welchem ihr Kaffee oder Tee, Saft, Cramique und Croissant genießen könnt. Für einen kleinen Aufpreis gibt es auch noch Lachs, Rührei und Prosecco dazu.

Übrigens: Das Düsseldorfer Aux Merveilleux de Fred ist nicht das einzige seiner Art. Weltweit ist das Café an 29 Standorten vertreten. In Deutschland gibt es die Patisserie neben Düsseldorf noch in Berlin. Doch egal, ob Rheinmetropole, Dubai oder Paris: Alle Spezialitäten werden direkt vor den Augen der Gäste hergestellt, sodass ihr den Mitarbeitern stets über die Schulter schauen könnt, wenn gerade neue Croissants gedreht werden.

Adresse: Kasernenstraße 15, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags bis samstags von 8.30 bis 18 Uhr sowie sonntags von 9 bis 17 Uhr.

Ein Stück Italien in David’s Café in Düsseldorf

Dass Düsseldorf eine große japanische Community besitzt, dürfte vielen bekannt sein. Weniger bekannt ist jedoch, dass es in der Landeshauptstadt auch eine große italienische Gemeinschaft gibt. Diese hat sich vor allem in Gerresheim, im Osten der Stadt, niedergelassen, weswegen sich an den Hauptstraßen des Viertels viele italienische Restaurants und Geschäfte finden.

Inmitten von „Littly Italy“ findet ihr David’s Café. Die familiengeführte Location überzeugt vor allem mit ihrer vielfältigen Frühstückskarte. So stehen euch hier gleich mehrere Brunch-Menüs mit Klassikern der italienischen Küche wie Mozzarella, Mailänder Salami, Parmaschinken, Scamorza (italienischer Käse) und Sfogliatella (Blätterteigtasche aus Neapel) zur Auswahl. Wer auf Fleisch und tierische Produkte verzichtet, wird mit dem veganen Frühstück bestehend aus italienischem Landbrot, veganem Mozzarella und weiteren Leckereien auf seine Kosten kommen.

Für den süßen Zahn gibt es hingegen Cornetti, kleine Hörnchen aus Blätterteig mit verschiedenen Füllungen, Biscotti al Cioccolato, spezielle Schokoladenkekse und Cannoli, gefülltes Gebäck aus Sizilien. Unbedingt probieren solltet ihr bei David’s Café auch die Waffeln: Diese werden euch mit Toppings wie weißer Schokolade oder Pistaziencreme serviert.

Wer großen Hunger mitbringt, kann sich durch frisch gebackene Pizza, knuspriges Focaccia, gerolltes Piadina (italienisches Fladenbrot) oder leckere Paninis (italienische Sandwich) futtern.

Adresse: Regenbergastraße 2a, 40625 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags bis samsags von 9 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr

Original portugiesische Pastel de Natas bei Café Casa Nata Düsseldorf

Auf kulinarische Reise durch Portugal könnt ihr euch im Café Casa Nata in Düsseldorf-Unterrath begeben. Neben einer großen Auswahl an hausgebackenen Kuchen bekommt ihr hier selbstverständlich auch den Klassiker der portugiesischen Backkultur aufgetischt: Das Pastel de Nata. Damit das Törtchen auf Dauer nicht zu langweilig wird, wird es in verschiedenen Variationen beispielsweise mit frischen Erdbeeren oder Schoko-Creme angeboten.

Auch für den kleinen Hunger am Morgen oder zwischendurch lohnt sich ein Abstecher ins Café Casa. So könnt ihr euch hier durch portugiesische Croissants, Chorico-Wurst-Brötchen, gegrillte Brötchen oder Tosta Mista (portugiesischem Toast) futtern. Probieren solltet ihr auch die Rissiois (frittierte Teigtaschen), welche mit Stockfisch, Spanferkel, Garnelen, Thunfisch oder Pilzen gefüllt sind. Genauso lecker sind auch die Blätterteigtaschen mit Spinat und Schafskäse.

Richtiges Portugal-Feeling kommt auf, wenn ihr euch bei gutem Wetter mit einer frisch gebrühten Tasse Galão-Kaffee auf die Terasse des Cafés setzt und euch die Sonne ins Gesichts strahlen lasst.

Adresse: Unterrather Straße 44, 40468 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr, feiertags von 10 bis 15 Uhr, mittwochs Ruhetag

Australische Café-Kultur im Orange Coffee in Düsseldorf

Schon mal in einem australischen Café gewiesen? Nein? Dann nichts wie hin ins Orange Coffee! Die Location mit Standorten in Gerresheim und der Innenstadt hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Café-Kultur aus Down Under in die Landeshauptstadt zu bringen. Da die Australier hochwertigen Kaffee lieben, dürft ihr euch hier auf exzellenten Kaffeegenuss freuen, welcher von Klassikern wie Caffè Latte, über Flat White bis hin zu ausgefallenen Kreationen wie Beetroot Cacao Latte reicht. Ebenso frisch und handmade sind auch die Limonaden und Sodas im Orange Coffee.

Auch bei den Speisen wurde sich geschmacklich am fünften Kontinent orientiert. So serviert euch die Location australisch angehauchte Leckereien wie Sandwiches mit Honey Mustard Chicken oder Schinken und Käse. Daneben findet ihr in der Vitrine eine wechselnde Auswahl an Kuchen und Gebäck. Wie es sich für ein australisches Café gehört, könnt ihr hier selbstverständlich rund um die Uhr brunchen.

Adresse: Neusser Tor 17a, 40625 Düsseldorf & Im Benrather Karree, Benrather Straße 18, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Standort Gerresheim: Täglich von 10 bis 18 Uhr, Standort Innenstadt: Montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr

Japanisch schlemmen im Matcha Café Wakaba in Düsseldorf

In Düsseldorfs erstem Matcha-Café dreht sich alles um den grünen Pulvertee aus Japan. Matcha-Latte, Matcha-Macchiato, Matcha-Tee, Kuchen mit Matcha – all das findet ihr auf der Speisekarte der Location im linksrheinischen Teil Düsseldorfs. Eine weitere japanische Spezialität, die ihr hier probieren könnt, ist der Hojicha, eine spezielle Rösttee-Sorte. Diese bekommt ihr hier ebenfalls als Latte oder Macchiato. Daneben könnt ihr euch den Tee aber auch aufbrühen lassen oder ihn in Form eines Vanille-Shakes genießen. Ebenfalls nicht auf der Speisekarte fehlen darf Bubble-Tea. Obwohl das Tee-Getränk eigentlich aus Taiwan stammt, wird es auch von den Japanern gerne getrunken. Wer es weniger exotisch mag, kann sich klassische Kaffee-Sorten, Smoothies oder Limonaden ordern.

Was wäre ein Café nur ohne süße Versuchungen? Im Matcha Café Wakaba findet ihr ein ganz besonderes japanisches Dessert: Das Parfait. Ihr könnt euch die Nachspeise hier mit Schokolade, Hojicha und selbstverständlich auch mit Matcha gönnen.

Satt machen hingegen die Gerichte von der Lunchkarte. Von 11 bis 15 Uhr bietet euch das Matcha Café Wakaba japanische Mittagssnacks wie Donburi (Reisgerichte), Curry-Reis, Gyoza und verschiedene Salate an.

Adresse: Hansaallee 113 , 40549 Duesseldorf

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 10 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 11 bis 17.30 Uhr, sonntags geschlossen