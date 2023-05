Vom Museums-Café zum Szene-Club: alle Infos zum Salon des Amateurs in Düsseldorf

„Der Salon ist eigentlich nur der Wurmfortsatz der Kunsthalle“, erklärt Betriebsleiter Jimmy Leung im Gespräch mit Tonight News. Angefangen habe alles in den frühen 2000ern. Damals fungierte der Raum am Grabbeplatz, angegliedert an die Kunsthalle, noch als Rückzugsort für Besucher und Mitarbeiter der Kunsthalle. 2004 wurde das Museumscafé dann Salon des Amateurs (SDA) getauft. Jimmy Leung: „Dann gab es immer öfter auch Vorträge namhafter Künstler oder mal ein Konzert.“ Mittlerweile finden jedes Wochenende Partys im SDA statt.

Düsseldorf: Salon des Amateurs an der Kunsthalle – Club, Lounge und Bar

Die Musik reicht von Techno über Deep-House bis hin zu experimenteller Klangkunst. „Wir haben ein DJ-Kollektiv, das hier Partys veranstaltet“, erklärt der Betriebsleiter. Über die wechselnden Events informiert der Club auf Social Media sowie auf seiner Homepage.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Salon des Amateurs (@salon_des_amateurs)

Salon des Amateurs im Überblick

Adresse: Grabbepl. 4, 40213 Düsseldorf

Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee

Öffnungszeiten: fr+sa ab 22 Uhr

Webseite

Mit dem wilden Treiben im Salon des Amateurs habe man es geschafft, einen Kontrast-Ort zur Altstadt – trotz unmittelbarer Nähe zu ihr – zu entwickeln. „Der Salon ist definitiv auch ein Ort, der Austausch und Kommunikation ermöglicht, aber auch ein Ort, der inspirieren soll“, findet Leung. Und tausend Kunstinteressierte sehen das ähnlich, strömen jedes Wochenende in den kleinen Club am Grabbeplatz, um zu tanzen oder einfach auf der Terrasse zu rauchen.

Der Großteil des Publikums setze sich laut Leung aus Millenials und Jüngeren (Gen-Z) zusammen. Aber auch das sei stets im Wandel: „Seit 2004 höre ich immer wieder den Satz ‚Das Publikum hat sich aber total verändert'“, erzählt der Gastronom, der im Sommer 2023 die Sennhütte neueröffnet. 2014 wurde der kleine Düsseldorfer Club von der britischen Tageszeitung „The Guardian“ sogar zu einem der 25 besten Clubs Europas gewählt.

>> Wochenende in Düsseldorf: Flohmarkt, Events und Konzerte – unsere Tipps <<

Salon des Amateurs Düsseldorf: Cocktails, Drinks und Kaffee

Auf der Karte des SDAs stehen übrigens nicht nur 08/15-Longdrinks, sondern auch Cocktails und Kaffee. So bekommt ihr hier etwa einen leckeren Whisky Sour für 10 Euro oder auch einen Espresso mitten in der Nacht. Und: Schon bald soll der Salon auch tagsüber wieder für seine Gäste öffnen. Jimmy Leung: „Im Juli verkaufen wir auch vormittags wieder Kaffee im Salon.“