Warum die Brioche-Brötchen von Aux Merveilleux in Düsseldorf zurecht viral gehen

„Bonjour“, begrüßt uns Justine Desnoulex, Geschäftsführerin der französischen Patisserie Aux Merveilleux de Fred an der Kasernenstraße in Düsseldorf. Für Tonight News ging es raus aus dem Vormittagstrubel der Innenstadt, rein ins mondäne Geschäft mit dem für viele Düsseldorfer unaussprechlichen Namen. Hergeführt hat uns nicht nur der herrliche Duft französischer Backwaren, sondern auch die mediale Aufmerksamkeit, die die Patisserie bereits seit einiger Zeit auf sich zieht.

Wer steckt hinter der Kette, wie schmecken die Leckereien und wie teuer sind die selbstgebackenen Cramiques, Croissants und Baiser-Teilchen? Soviel vorweg: den Dauerbrenner gibt es hier schon ab 2,50 Euro.

Aux Merveilleux in Düsseldorf: Über drei Millionen Aufrufe auf TikTok-Videos

„Ich habe gar nicht mitbekommen, dass unsere Cramiques viral gegangen sind“, stellt Justine Desnoulex mit ihrem authentisch französischem Akzent fest. Dabei habe sie sehr wohl bemerkt, dass die Brioche-Brötchen auf einmal gefragter denn je seien. „Ich bin nicht auf TikTok unterwegs, meine drei Kinder sind da allerdings bewandter“, erklärt die Französin, die gebürtig aus Lille stammt. Und doch zählen die hochgeladenen TikTok-Videos der Düsseldorfer Patisserie zusammen mehr als drei Millionen Aufrufe. Von Social Media geliebt wird vor allem der Star der Patisserie: die Cramique mit Schokolade – ein fluffiges Brioche-Brötchen mit zartschmelzenden Schokoperlen, der ziemlich fototauglich auf einem Holzbrett mit Schneidemesser und Butter serviert wird.

Wohlgemerkt ist das Düsseldorfer Geschäft nicht das Einzige: „Weltweit zählt Aux Merveilleux de Fred 29 Standorte. In Deutschland findet man die Patisserie in Berlin und in Düsseldorf. Gerade eben wurde ein neues Geschäft in Dubai eröffnet“, erzählt Justine, die in engem Kontakt mit dem Ideengeber und Gründer Frédéric Vaucamps steht. 1997 hat er mit einer kleinen Patisserie in Lille angefangen, um seine geliebten Merveilleux, also kleine Baiser-Törtchen, zu verkaufen. So entstand die Geschäftsidee „Aux Merveilleux de Fred“.

Aux Merveilleux de Fred in Düsseldorf: Geschäftsführerin ist eine echte Französin

„Das erste Geschäft eröffnete Fred in Lille, meiner Heimatstadt.“ Und genau hier fing für die Französin alles vor 20 Jahren an. „Bevor ich meine drei Kinder bekommen habe, war ich Juristin. Nachdem das Dreiergespann selbstständiger wurde, wollte ich etwas für mich tun. Ich brauchte eine Aufgabe. Und so habe ich eine einjährige Ausbildung zur Pâtissière bei Aux Merveilleux de Fred in Lille gemacht.“

Doch: Vor zehn Jahren musste die Familie berufsbedingt durch Justines Ehemann nach Düsseldorf ziehen. Kein Problem für die versierte Französin – denn gemeinsam mit Frédéric entstand hier vor vier Jahren das Aux Merveilleux de Fred an der Kasernenstraße. Die größte Hürde war allerdings zunächst die deutsche Sprache, wofür Justine anfangs bis zu fünf Stunden täglich gelernt hat. „Zu Hause sprechen wir nur französisch. Aber im Geschäft kann ich mit meinem achtköpfigen Team und Gästen deutsch sprechen – und lernen.“

Aux Merveilleux de Fred in Düsseldorf: So schmecken Merveilleux und Cramique

Bevor die Frage geklärt werden kann, ob die Gebäckteilchen ihrem Hype gerecht werden, ist es nicht unwichtig zu erfahren, was genau hinter den besagten Merveilleux und Cramiques steckt.

Merveilleux sind kleine Baiser-Törtchen – vergleichbar mit einem Schokokuss, nur eben französischer, feiner – und raffinierter. „Ursprünglich wurde der Merveilleux mit Schokolade hergestellt, er wird inzwischen aber auch in anderen Geschmacksrichtungen angeboten: mit Spekulatius-, Kaffee- und Karamell-Schlagsahne zum Beispiel“, erklärt Justine und zeigt auf die Vitrine, während eine Mitarbeiterin dahinter die kleinen Törtchen mit Schokoraspeln umhüllt. Hinter den TikTok-Stars, den Cramiques, stecken fluffige Brioche-Brötchen, wahlweise mit Rosinen, Schokolade oder naturbelassen.

Tonight News hat sich durchprobiert und Cramique mit Schokoperlen und Merveilleux mit Schokoladen- und Spekulatius-Schlagsahne probiert. Die Cramique hat ungefähr die Größe eines kleineren Brotlaibes, jedoch um einiges fluffiger und weniger mächtig als erwartet. Beim Anschneiden gibt das glänzende Brötchen ziemlich wenig Widerstand – und lässt sich so ohne viel Aufwand in mundgerechte Stückchen zerteilen. Der Teig ist saftig, die Schokoperlen zerschmelzen erst im Mund. Erstaunlich schnell war die Cramique verputzt.

Mit einer Gabel tasten wir uns an die Merveilleux heran. Wir durchstechen ein süßes Sandwich aus zwei leichten, jeweils mit Schokoladen- und Spekulatius-Schlagsahne verklebten Baisers, die wiederum mit Schlagsahne bedeckt und mit Schokoladenraspeln bestäubt sind. Nicht zu süß und genau passend zum Kaffee oder Tee.

Aux Merveilleux de Fred in Düsseldorf: Die Idee stammt aus dem 18. Jahrhundert

Der Geschmackstest lässt die Leidenschaft zu den Merveilleux von Gründer Frédéric jedenfalls verständlich werden. Doch wofür sich ein Gang in die Patisserie außerdem lohnt, ist ihr Erscheinungsbild, geprägt durch die Geschichte der kleinen Baiser-Leckereien: Schon im 18. Jahrhundert kamen die „Incroyables“, die Unglaublichen, und die „Merveilleuses“, die Wunderbaren, in die Cafés, um über Wirtschaft, Politik und Co. zu diskutieren – und natürlich, um feine Desserts zu kosten. Inspiriert durch diese prägende Zeit ist das Innendesign aller Aux Merveilleux de Fred gestaltet: mit prunkvollem Barockdekor, zahlreichen Spiegeln und Vergoldungen, einem riesigen Kronleuchter sowie französischer Musik im Hintergrund fühlen sich Gäste wie in eine Zeit transportiert, in der alles noch ein wenig anders war. Im Aux Merveilleux ist egal, was war und was kommen mag: hier zählt nur der Augenblick und der Genuss der kleinen Meisterwerke. „Meine Lieblingsvariante unserer Merveilleux ist übrigens die mit Kaffee-Schlagsahne“, lässt Justine uns wissen.

Ob Düsseldorf, Dubai oder Paris– eine Besonderheit gilt in allen Geschäften: Die Spezialitäten werden direkt vor den Augen der Gäste hergestellt. So kann dabei zugesehen werden, wenn Justine und ihre Mitarbeiterinnen gerade den Blätterteig für die Croissants ausrollen, das Eiweiß für die Baisermasse aufschlagen und die Merveilleux mit Schlagsahne geformt werden. Dabei dürfen drei Zutaten laut der Geschäftsführerin in keinem der Produkte fehlen: „Sahne, Butter und Rohschokolade bekommen wir direkt von einem Händler aus Frankreich geliefert.“ Die Französin erklärt weiter: „Besonders wichtig ist auch unser Ofen, der unsere Gebäckstücke so herrlich locker-luftig aufgehen lässt.“

Aux Merveilleux in Düsseldorf: Speisekarte und Preise

Wie teuer sind die Leckereien im Aux Merveilleux de Fred, welche Produkte können Gäste erwarten? Soviel vorweg: die Produkte sind gar nicht so teuer, wie man von außen glauben könnte. Der Blick auf die Speisekarte verrät: Ein großer Kaffee kostet 3,50 Euro, ein stilles Wasser (0,33 Liter) 3,20 Euro. Die Merveilleux gibt es je nach Größe schon ab 2,20 Euro. Ein frischgebackenes Croissant bekommt ihr für 2,30 Euro, ein Schokocroissant für 2,40 Euro. Die begehrten Cramiques kosten 4,90 Euro, die Variante mit Pudding-Créme und Schokoperlen für einen knappen Euro weniger und die pure Variante kostet 2,50 Euro.

Kleine Milchbrötchen gibt es hier auch in herzhaft: die Varianten mit Avocadocreme und Hähnchen, Lachs-Dill-Creme, getrockneten Tomaten und Ricottacreme gehören für unter drei Euro euch. Wer will, kann mit dem Frühstück „Français“ mit Kaffee oder Tee, Saft, Cramique und Croissant für zwölf Euro in den Tag starten. Für einen Aufpreis von drei Euro gibt es Lachs, Rührei und Prosecco dazu.

Wo ist Aux Merveilleux de Fred in Düsseldorf?

Die Patisserie findet ihr in der Innenstadt zwischen Carlstadt und Altstadt – nahe der U-Bahnstation Benrather Straße. Tipp: Nach einer Kostprobe der Leckereien im Aux Merveilleux empfehlen wir euch einen Gang auf den nicht weit entfernten Carlsplatz in Düsseldorf. Hier findet ihr täglich neben internationalen Spezialitäten auch frische Backwaren, Blumen, Obst und Gemüse direkt aus der Region.

Adresse: Kasernenstraße 15, 40213 Düsseldorf

Justine: „Wir bieten Platz für 40 bis 50 Gäste. Auch unsere Außenterrasse sorgt für eine willkommene, kleine Auszeit in der Mittags- oder Shoppingpause.“ Während sie uns weiter erzählt, fällt uns auf, dass das Geschäft durchgehend buntes Publikum anzieht: von Tourist und Student über Handwerker der Baustelle nebenan bis hin zum Geschäftsmann. Ein Hauch Frankreich – mitten in Düsseldorf – scheint zu gefallen.