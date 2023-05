Zur Sennhütte: Kult-Gaststätte am Düsseldorfer Zoo öffnet wieder

Klein, rustikal und doch mit einem Hauch Dekadenz auf der Karte: Dafür liebten die Düsseldorfer das Restaurant Zur Sennhütte, direkt an der Haltestelle Düsseldorf Zoo. Doch das kleine Häuschen mit Außenterrasse, das mit seiner puristischen Ausstattung an einen Schrebergarten erinnerte, steht seit Ende 2021 leer. Gastronomin Ines König konnte die Sennhütte während der Pandemie nicht mehr bewirtschaften. Das Kult-Lokal starb den Corona-Tod.

Doch ein Besitzerwechsel soll dem Restaurant nun wieder neues Leben einhauchen. Jimmy Leung, der bislang den Salon des Amateurs managte, wird die Sennhütte neu eröffnen. „Das ist wirklich ein besonderer Ort. Und ich möchte nicht, dass da ein Pizza-Mann, ein Dönerladen oder ein Chinese reinkommt. Ich habe das Grundstück, das der Bahn gehört, jetzt gepachtet“, so der Gastronom. „Während der Pandemie gab es auch noch Wasserrohrbrüche und andere Katastrophen. Die Sennhütte war ziemlich baufällig.“ Doch die Renovierungen laufen auf Hochtouren. Leung plant mit der Eröffnung im Juni, spätestens aber im Juli 2023.

Düsseldorfer Sennhütte öffnet im Sommer 2023 mit neuem Besitzer

Worauf können Düsseldorfer sich freuen? „Ich möchte das Konzept und den Namen der Sennhütte beibehalten. Wir arbeiten noch an der Speisekarte, aber es soll kulinarisch in Richtung Tirol gehen.“ Und dafür hat Jimmy Leung keinen Geringeren als Szene-Koch Aki Vierboom für sich gewinnen können. Der gelernte Metzger und Koch, der auch als DJ aktiv ist, stand bereits im Münstermann, der Bar Olio und im Velvet in der Küche.

Auch optisch soll die neue an die alte Sennhütte erinnern. „Ich restauriere gerade ein paar Gartenzwerge, die da noch herumstehen“, erzählt Leung im Gespräch mit Tonight News.

Wann die Sennhütte genau öffnet, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

